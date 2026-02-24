Deviza
EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF321,03 -0,19% GBP/HUF434,22 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,04% PLN/HUF89,76 -0,13% RON/HUF74,28 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,21% EUR/HUF378,36 -0,23% USD/HUF321,03 -0,19% GBP/HUF434,22 +0,04% CHF/HUF415,11 -0,04% PLN/HUF89,76 -0,13% RON/HUF74,28 -0,21% CZK/HUF15,62 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92% BUX124 714,69 -1,83% MTELEKOM2 040 +2,51% MOL3 474 -2,58% OTP38 920 -2,94% RICHTER11 850 +0,25% OPUS547 +0,37% ANY7 420 -2,88% AUTOWALLIS164 -1,8% WABERERS5 200 +0,39% BUMIX9 739,78 -1,67% CETOP4 289,16 -0,92% CETOP NTR2 687,29 -0,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
védelmi ipar
Rheinmetall
hadiipar

Ilyen is ritkán fordul elő: a svájci bank szerint a Rheinmetall alulbecsüli bevételeit

Az elemzők túl óvatosnak tartják a cég bevételi előrejelzését. Érik a meglepetés, a Rheinmetall március 11-én számol be negyedik negyedéves eredményeiről.
Murányi Ernő
2026.02.24, 15:46
Frissítve: 2026.02.24, 15:50

Elemzők szerint a Rheinmetall hamarosan megerősítheti 2027-es bevételi célkitűzését, ami enyhítheti a védelmi ipari konszern növekedésével kapcsolatos aggodalmakat, és tovább erősítheti a befektetői bizalmat. A stabil növekedési pálya ugyanis különösen fontos a közelmúltbeli piaci ingadozások és geopolitikai bizonytalanságok fényében.

Rheinmetall
Érik a meglepetés a Rheinmetallnál / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A UBS megkérdőjelezi a Rheinmetall bevételi előrejelzését

Sven Weier, a UBS elemzője ugyanakkor megkérdőjelezi a Rheinmetall bevételi előrejelzését, de nem azért, mert szerinte  túlzottan optimista lenne a cégvezetés. hanem éppen ellenkezőleg.

Weier véleménye szerint a cég forgalma könnyen túlszárnyalhatja a menedzsment saját korábbi előrejelzését, mivel a Rheinmetall főbb piacain továbbra is erős keresleti környezetet lát.

Hogy aztán igaza van-e a UBS elemzőjének, az március 11-én derülhet ki, amikor a védelmi ipari cég bemutatja negyedik negyedéves gyorsjelentését.

Az igazgatótanács óvatos iránymutatását tehát a piac egyes szereplői úgy értelmezik, hogy az teret enged a pozitív meglepetéseknek – írja az elemző, aki ennélfogva megerősítette a UBS által a Rheinmetall részvényeire korábban kiadott, 2200 eurós célárat, és fenntartotta vételi ajánlását is. 

Weier azonban hangsúlyozza, hogy bár jelenleg nem lát olyan geopolitikai eseményeket, amelyek befolyásolnák a részvényárfolyamot, ám a védelmi területen bármikor sor kerülhet hirtelen változásokra, amelyek rövid távon eltéríthetik a részvénykurzust.

Nagyot ment az elmúlt évben az árfolyam

A hazánkban is aktív Rheinmetall árfolyama amúgy lenyűgöző lendületet mutatott az elmúlt 12 hónapban, egyértelműen felülteljesítve a DAX-ot. Míg a frankfurti részvényindex csigalassúsággal kúszott felfelé, a düsseldorfi székhelyű hadiipari vállalat papírjai közel 80 százalékkal értékelődtek fel.

A tavaly tavaszi meteorikus emelkedést azonban sűrű irányváltások követték. A rali persze így is imponáló, a Rheinmetall részvényei kedden napközben 1720 euró közelében járnak, míg egy éve még 940 euró alatt forogtak.

Technikai szempontból a részvényárfolyam jelenleg éppen az 1740 eurós 200 napos mozgóátlag alatt jár.

A mozgóátlagtól való távolság kicsi, ami az erős emelkedés utáni konszolidációs szakaszra utal. Maga a 200 napos mozgóátlag továbbra is emelkedik, de a lendülete érezhetően lelassult, miközben az emelkedő trend továbbra is érintetlen maradt.

 

A következő négy hét során a papír az 1591 és 2267 euró közötti ársávban ingadozhat, enyhe emelkedéssel. 

A Rheinmetall részvényeit az LSEG elemzői konszenzusa is vételre ajánlja, a papír mediáncélára 2137,5 euró.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu