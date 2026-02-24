Ilyen is ritkán fordul elő: a svájci bank szerint a Rheinmetall alulbecsüli bevételeit

Elemzők szerint a Rheinmetall hamarosan megerősítheti 2027-es bevételi célkitűzését, ami enyhítheti a védelmi ipari konszern növekedésével kapcsolatos aggodalmakat, és tovább erősítheti a befektetői bizalmat. A stabil növekedési pálya ugyanis különösen fontos a közelmúltbeli piaci ingadozások és geopolitikai bizonytalanságok fényében.

Érik a meglepetés a Rheinmetallnál / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A UBS megkérdőjelezi a Rheinmetall bevételi előrejelzését

Sven Weier, a UBS elemzője ugyanakkor megkérdőjelezi a Rheinmetall bevételi előrejelzését, de nem azért, mert szerinte túlzottan optimista lenne a cégvezetés. hanem éppen ellenkezőleg.

Weier véleménye szerint a cég forgalma könnyen túlszárnyalhatja a menedzsment saját korábbi előrejelzését, mivel a Rheinmetall főbb piacain továbbra is erős keresleti környezetet lát.

Hogy aztán igaza van-e a UBS elemzőjének, az március 11-én derülhet ki, amikor a védelmi ipari cég bemutatja negyedik negyedéves gyorsjelentését.

Az igazgatótanács óvatos iránymutatását tehát a piac egyes szereplői úgy értelmezik, hogy az teret enged a pozitív meglepetéseknek – írja az elemző, aki ennélfogva megerősítette a UBS által a Rheinmetall részvényeire korábban kiadott, 2200 eurós célárat, és fenntartotta vételi ajánlását is.

Weier azonban hangsúlyozza, hogy bár jelenleg nem lát olyan geopolitikai eseményeket, amelyek befolyásolnák a részvényárfolyamot, ám a védelmi területen bármikor sor kerülhet hirtelen változásokra, amelyek rövid távon eltéríthetik a részvénykurzust.

Nagyot ment az elmúlt évben az árfolyam

A hazánkban is aktív Rheinmetall árfolyama amúgy lenyűgöző lendületet mutatott az elmúlt 12 hónapban, egyértelműen felülteljesítve a DAX-ot. Míg a frankfurti részvényindex csigalassúsággal kúszott felfelé, a düsseldorfi székhelyű hadiipari vállalat papírjai közel 80 százalékkal értékelődtek fel.

A tavaly tavaszi meteorikus emelkedést azonban sűrű irányváltások követték. A rali persze így is imponáló, a Rheinmetall részvényei kedden napközben 1720 euró közelében járnak, míg egy éve még 940 euró alatt forogtak.

Technikai szempontból a részvényárfolyam jelenleg éppen az 1740 eurós 200 napos mozgóátlag alatt jár.

A mozgóátlagtól való távolság kicsi, ami az erős emelkedés utáni konszolidációs szakaszra utal. Maga a 200 napos mozgóátlag továbbra is emelkedik, de a lendülete érezhetően lelassult, miközben az emelkedő trend továbbra is érintetlen maradt.