Zöldség a Lidlbe, retek az Aldiba, bab a Tescóba: meglepő, hogy egyes üzletekbe honnan szállítanak télen

Észak-Szenegálban, a Szaharához közel még februárban is meghaladhatja a hőmérséklet 35 Celsius-fokot, és szinte nincs csapadék. A térségben működő két brit illetőségű zöldségfarmon termesztett áru betakarítás és előkészítés után nulla Celsius-fokra hűtve Szenegál fővárosába, Dakarba kerül, majd onnan konténerszállító hajón Európába érkezik. Hat nappal később pedig már a brit szupermarketek – Lidl, Aldi, Tesco és más nagy láncok – polcain találkozhatnak velük a vásárlók – írja a BBC riportja nyomán az Origo. Az áruk származási helye a bolti vásárlók által is megismerhető.

Jelentős mennyiségben érkezik a brit kiskereskedelemben a téli hónapokban friss zöldség Szenegálban működő gazdaságokból / Fotó: Pexels

Több mint két évtizede alapították a szenegáli zöldségfarmokat

A lap arról ír, hogy a zöldségfarmok története a 2000-es évek elejére nyúlik vissza. Akkor egy francia mezőgazdasági vállalkozó kezdte meg új termőterületek feltérképezését a térségben. Saint-Louis régió a Szahara szélén bőséges napsütéséről, jó földjéről és munkaerejéről ismert. Bár kevés az eső, a Szenegál-folyó északon határolja az országot Mauritániával, mielőtt az Atlanti-óceánba ömlene. A folyó vizét csatornarendszeren keresztül vezetik a környező földekre, ahol szivattyúk és csövek hálózata öntözi a farmokat, így termővé varázsolva a sivatagot.

Ma a farmok 2 ezer hektárt fednek le, ebbők 500-on a cambridgeshire-i G’s Fresh szenegáli leányvállalata, a West African Farms működik.

A brit téli szezonban heti kétmillió újhagymát, 100 tonna zöldbabot és 80 tonna retket szállítanak a gazdaságból Dakarba, ahol hajóra rakodják az árut.

A két gazdaságban együttesen mintegy 9 ezren dolgoznak, többségükben nők.

Az Egyesült Királyság élelmiszerimportjának körülbelül 40 százalékát fedezi külföldről, de télen a friss zöldségeknél ez az arány elérheti a 90 százalékot.

Korábban a legtöbb import Dél-Európából és Latin-Amerikából érkezett, a zöldbabot például Kelet-Afrikából légi úton szállították.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.