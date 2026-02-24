Az amerikai vámok visszakergethetik Nagy-Britanniát az EU-ba

Az amerikai vámok okozta bizonytalanságok miatt szorosabb kapcsolatot keresnek a brit vállalatok Európával, azon belül is az Európai Unióval. Bár az Egyesült Királyság tavaly kötött kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államokkal, a kedden életbe lépett új globális tarifák a szigetországot sem kímélik.

A brit vállalatok is belefáradtak az amerikai vámok okozta bizonytalanságba / Fotó: AFP

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság múlt pénteken ítélte alkotmányellenesnek Donald Trump vámjainak jelentős részét, mire az elnök kivetette az új 10 százalékos tarifákat, amelyek kedden életbe is léptek. Trump ígérete szerint azonban ezek tovább emelkednek majd 15 százalékosra – csak egyelőre nem lehet tudni, hogy mikortól.

Bár Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője és maga Trump is figyelmeztetett, hogy senki ne merje visszavonni a velük kötött kereskedelmi megállapodásokat, a BBC tudósítása szerint a brit kormány nem zárta ki az ellenlépéseket, és az Európai Unió is befagyasztja a jóváhagyási folyamatot.

Szorosabb kapcsolat az EU-val az amerikai vámok miatt

Ez a folyamatos bizonytalanság egyre inkább arra kényszeríti a brit vállalkozásokat, hogy szorosabb együttműködést kezdjenek az EU-val és az azon kívüli európai országokkal, mivel

kiszámítható kereskedelmi partnerségeket keresnek

– nyilatkozták a brit vállalkozásokat képviselő csoportok a CNBC-nek.

„Nincs semmiféle bizonyosság vagy következetesség, és a vállalatok nagyon belefáradtak ebbe” – mondta William Bain, az 50 ezer vállalkozást képviselő Brit Kereskedelmi Kamara (BCC) kereskedelempolitikai vezetője, aki hangsúlyozta, hogy az Európával vagy az indiai csendes-óceáni térséggel való kereskedelemben kevesebbnek tűnik a kockázat.

Keir Starmer brit kormányfő ellenlépéssel válaszolhat az új globális vámokra / Fotó: AFP

Nagyrészt egyetért vele Emma Rowland, a körülbelül 20 ezer üzleti vezetőt képviselő Institute of Directors (IoD) kereskedelempolitikai tanácsadója, aki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok kiszámíthatatlanabbá válása mellett változatlanul vannak aggodalmak az EU növekedésével kapcsolatban is.

Ennek eredményeképpen

a cégek a beszállítói láncok diverzifikálására törekednek, vagy teljesen újragondolják az Egyesült Államok piaci szerepét.

Az új globális vámok Európában is megkongatták a vészharangokat, a kormányok pontosítást és tisztázást várnak a Fehér Háztól abban a kérdésben, hogy mindez mit jelent a tavaly megkötött kereskedelmi megállapodásra nézve, amely 15 százalékos tarifákat szab az Egyesült Államokba irányuló exportra a kontinensről.