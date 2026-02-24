Nyugatról Keletre: Merz Kínában keres menekülőutat a német iparnak – befoltozná az egy éve még verhetetlen kereskedelmi szövetséget

Friedrich Merz német kancellár első hivatalos kínai útjára indul, miközben Németország kereskedelmi hiánya Pekinggel közel 90 milliárd euróra nőtt. A delegációban ott vannak az autóipar legnagyobb nevei, mert Berlin most egyszerre küzd a kínai versennyel és az amerikai vámokkal.

Németország legfontosabb ipari vezetőivel Pekingbe utazik Friedrich Merz, hogy újraépítse a megsántult kínai kereskedelmi kapcsolatokat / Fotó: Annegret Hilse / Reuters

Fél Berlin Pekingbe utazik

A látogatás szerdán kezdődik, és nem pusztán udvariassági kör: Merz Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Li Csiang miniszterelnökkel is találkozik, a programban pedig nagyszabású gazdasági megállapodások aláírása is szerepel, valamint több ipari üzemlátogatás, köztük egy Mercedes-Benz elektromosautó-gyár és egy Siemens Energy-létesítmény felkeresése.

A kancellárt Németország legnagyobb autógyártóinak vezetői kísérik:

a Volkswagen,

a BMW

és a Mercedes-Benz Group vezetői is a delegáció tagjai.

Nem véletlenül: a német autóipar egyszerre szenved a kínai elektromosautó-gyártók agresszív térnyerésétől és az Egyesült Államok által kivetett vámoktól, amelyek milliárdos többletköltséget okoznak.

Kína tavaly is Németország legnagyobb kereskedelmi partnere volt, de a mérleg mára drámaian elbillent. Az elmúlt öt évben a korábbi német többlet eltűnt, helyette közel 90 milliárd eurós hiány alakult ki 2025-re.

A berlini Merics agytröszt vezetője, Mikko Huotari szerint az egyensúly elvesztése „riasztó méreteket öltött”, és a német cégek üzleti kilátásai jelentősen romlottak.

A német ipar szerint a problémát súlyosbítja a szerintük alulértékelt jüan, a túltermelés és a versenytorzítás. Emellett Peking az elmúlt évben szigorította az exportellenőrzéseket a stratégiai nyersanyagoknál. Kína a világ feldolgozott ritkaföldfém-termelésének több mint 90 százalékát adja, és az ezekből készült mágnesek piacán is domináns. Amikor Peking korlátoz, az azonnal megrázza a nyugati gyártókat.

Merz az európai széljárást követi

Közben az Európai Unió is keményebb hangot üt meg. Az EU megemelte a Kínában gyártott elektromos autókra kivetett vámokat, és a dömpingáron érkező import ellen próbálja védeni saját piacát. Az acéliparban importkvótákat csökkentenek és vámokat emelnek az ázsiai versenytársakkal szemben.