Orbán Viktor: A Mercedes-gyár sikere a magyaroknak önbecsülési kérdés

Egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre 14 évvel ezelőtt, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett ünnepségen, a kecskeméti gyárban.

Orbán Viktor a Mercedesszel való sikeres együttműködésről beszélt, és köszöntötte az 5000. munkavállalót / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Fontos emlékeztetni a kecskeméti embereket arra, hogy mi volt itt a gyár helyén – jegyezte meg a kormányfő. Felhívta a figyelmet: a magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak. Aki képes arra, hogy 14 év alatt a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az szerinte nyugodtan mondható, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát.

Orbán Viktor kiemelte, hogy ritkán jár a helyszínen, és „szívet megdobogtató hírnek” nevezte, hogy az üzemben elérték az ötezredik magyar munkavállalói létszámot.

A kormányfő a fejlesztések jelentőségét hangsúlyozta, és a gyár felépítését a magyar ipar sikertörténeteként írta le. Orbán Viktor hangsúlyozta:

Ha nem lennének lelkiismeretes, jól képzett magyar szakemberek, akkor a kecskeméti Mercedes-gyár története nem lenne sikertörténet. Csak a dolgozni akarás, a jó vezetés és a jó szakképzés jelölheti ki a siker útját.

A miniszterelnök megköszönte a Mercedes-Benz vezérigazgatójának, Ola Kalleniusnak, hogy jelezte az átalakuló európai autóipart sújtó problémákat az Európai Unió vezetőinek. A miniszterelnök beszéde zárásaként gratulált az 5000. munkatárs felvételéhez.

Így kezdődött a Mercedes sikersztori Németországban és Magyarországon

„Ha már 140 év, akkor fölidézem, hogy hogy kezdődött ez a szerelem, ez a lassú sztori a Mercedes és Magyarország között” – mondta Orbán Viktor, jelezve, mindez úgy kezdődött, hogy hat évvel azután, hogy a Mercedes hős alapítója, Carl Benz szabadalmaztatta az első Mercedest, 1892-ben a Pesti Hírlapban a következő hirdetés jelent meg: „Villamos hintó és kocsi benzinmotor hajtással Hacsek Bélánál, Budapest Váci út 2 szám.” „És ez a híres Hacsek Béla csak Benzeket árult, ő volt az első autókereskedő, aki az önök autóját behozta Magyarországra, és azt gondoljuk, ez volt az első autó Magyarországon” – mutatott rá a miniszterelnök a Magyar Nemzet beszámolója alapján. Hasonlóan érdekes az első jogosítvány megszerzésének a története is, mert az Törley József pezsgőgyárosé lett, aki csak Benz autót vezetett. A Mercedes-Benz márka így a jóléttel kapcsolódott össze.

Szijjártó Péter: hamarosan indul az A osztály gyártása is

A kecskeméti Mercedes-gyár a korábbi fejlesztések nyomán globális léptékben is kiemelkedő pozícióba került – számolt be Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető elmondta, hogy a teljes beüzemelést követően az üzemben évente akár 350 ezer jármű is készülhet, amivel a gyár a világ második legnagyobb Mercedes-termelő egységévé vált.