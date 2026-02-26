Deviza
Orbán Viktor: A Mercedes-gyár sikere a magyaroknak önbecsülési kérdés

A Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett nemzetközi rendezvénysorozat részeként a vállalat kecskeméti gyárában is ünnepséget tartottak csütörtökön délelőtt. Az eseményre ellátogatott Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, valamint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A kormányfő köszöntötte a Mercedes-gyár ötezredik munkavállalóját.
Zováthi Domokos
2026.02.26., 11:33
Fotó: Screenshot / Orbán Viktor / Facebook

Egy szántóföldön világszínvonalú gyár jött létre 14 évvel ezelőtt, amely jelenleg már több mint ötezer főt foglalkoztat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mercedes-Benz 140 éves jubileuma alkalmából megrendezett ünnepségen, a kecskeméti gyárban.

ORBÁN Viktor mercedes
Orbán Viktor a Mercedesszel való sikeres együttműködésről beszélt, és köszöntötte az 5000. munkavállalót / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Fontos emlékeztetni a kecskeméti embereket arra, hogy mi volt itt a gyár helyén – jegyezte meg a kormányfő. Felhívta a figyelmet: a magyaroknak ez a gyár nem egyszerűen csak arról szól, hogy itt jó autókat gyártanak. Aki képes arra, hogy 14 év alatt a szántóföld helyén megépítsen egy ilyen gyárat, az szerinte nyugodtan mondható, hogy mindenre képes, ezért ez a gyár növeli a magyarok önbizalmát. 

Orbán Viktor kiemelte, hogy ritkán jár a helyszínen, és „szívet megdobogtató hírnek” nevezte, hogy az üzemben elérték az ötezredik magyar munkavállalói létszámot.

A kormányfő a fejlesztések jelentőségét hangsúlyozta, és a gyár felépítését a magyar ipar sikertörténeteként írta le. Orbán Viktor hangsúlyozta:

Ha nem lennének lelkiismeretes, jól képzett magyar szakemberek, akkor a kecskeméti Mercedes-gyár története nem lenne sikertörténet. Csak a dolgozni akarás, a jó vezetés és a jó szakképzés jelölheti ki a siker útját.

A miniszterelnök megköszönte a Mercedes-Benz vezérigazgatójának, Ola Kalleniusnak, hogy jelezte az átalakuló európai autóipart sújtó problémákat az Európai Unió vezetőinek. A miniszterelnök beszéde zárásaként gratulált az 5000. munkatárs felvételéhez.

Így kezdődött a Mercedes sikersztori Németországban és Magyarországon

„Ha már 140 év, akkor fölidézem, hogy hogy kezdődött ez a szerelem, ez a lassú sztori a Mercedes és Magyarország között” – mondta Orbán Viktor, jelezve, mindez úgy kezdődött, hogy hat évvel azután, hogy a Mercedes hős alapítója, Carl Benz szabadalmaztatta az első Mercedest, 1892-ben a Pesti Hírlapban a következő hirdetés jelent meg: „Villamos hintó és kocsi benzinmotor hajtással Hacsek Bélánál, Budapest Váci út 2 szám.” „És ez a híres Hacsek Béla csak Benzeket árult, ő volt az első autókereskedő, aki az önök autóját behozta Magyarországra, és azt gondoljuk, ez volt az első autó Magyarországon” – mutatott rá a miniszterelnök a Magyar Nemzet beszámolója alapján. Hasonlóan érdekes az első jogosítvány megszerzésének a története is, mert az Törley József pezsgőgyárosé lett, aki csak Benz autót vezetett. A Mercedes-Benz márka így a jóléttel kapcsolódott össze.

 

Szijjártó Péter: hamarosan indul az A osztály gyártása is

A kecskeméti Mercedes-gyár a korábbi fejlesztések nyomán globális léptékben is kiemelkedő pozícióba került – számolt be Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető elmondta, hogy a teljes beüzemelést követően az üzemben évente akár 350 ezer jármű is készülhet, amivel a gyár a világ második legnagyobb Mercedes-termelő egységévé vált.

A kapacitásbővülés a foglalkoztatásban is kézzelfogható: az alkalmazottak száma ötezer fölé emelkedett, ami a magyar feldolgozóiparon belül is erős munkaerő-koncentrációt jelent. A növekedés egyben a beszállítói hálózat számára is stabil, hosszú távú megrendelési környezetet biztosít. A termelési portfólió is bővül: Kecskeméten már megkezdődött a GLB-modellek gyártása, és a tervek szerint hamarosan elindul az A osztály gyártása is. Ez a modellmixbővítés tovább erősíti a gyár szerepét a Mercedes európai termelési struktúráján belül, és hozzájárul a kihasználtság tartós fenntartásához.

Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban

A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása. A német autógyártó nagyvállalat üzleti tervének részeként a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a kecskeméti telephelybe. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarországon van a Mercedes második legnagyobb üzeme a világon.

A Mercedes bővítésével hatalmas mérföldkövet léphetünk át

A bejegyzés szerint a kecskeméti üzem tevékenysége immár nem korlátozódik kizárólag a gyártásra. A közeljövőben kutatás-fejlesztési feladatok is megjelennek, mivel hamarosan megkezdődik a prototípusok

  • tesztelése
  • és fejlesztése.

Ez a lépés magasabb hozzáadott értékű funkciókat hoz Magyarországra, és erősíti az ország pozícióját az autóipari értéklánc felsőbb szintjein. Szijjártó Péter kiemelte:

A Mercedes kecskeméti bővítése jelentős mértékben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország hamarosan elérje az évi egymilliós autógyártási kapacitást.

6 perc
Trump

A Novartis nagyot lép: több mint húszmilliárd dollárból épít gigagyárat, a rákgyógyítást forradalmasító készítményt gyártanak majd

A Novartis nagyszabású beruházást hajt végre a Texas állambeli Dentonban, melynek keretén belül a rákgyógyítást forradalmasító radioligand-terápiához szükséges készítményt előállító üzemet létesítenek.
1 perc
forint árfolyam

Így csinált bolondot a forint a fél világból: a magyarok nyertek rajta, aki félreolvassa, az meg szépen ráfaraghat

Olyan zűrzavar formálódik a magyar parlamenti választáshoz közeledve, ami biztossá teszi, hogy a devizapiaci alulinformáltak jobban teszik, ha nem nyúlnak a forinthoz, különben jó eséllyel ki fogják zsebelni őket.
9 perc
Galaxy AI

Idén átrendeződhet az okostelefon-piac: a Samsung előnye lassan behozhatatlan az Apple számára – ezt a versenyt már tényleg csak a márka ereje dönti el

A Samsung az S26 szériával nemcsak teljesítményben, hanem mesterséges intelligenciában is jelentős ugrást mutatott be.
