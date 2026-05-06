Elképesztő formában a forint, sorra töri le a fontos szinteket, a Molt magával rántotta a zuhanó olajár – békerali indul a piacokon

Újabb lendületet kapott a forint másfél napja tartó ralija kedd délelőtt, miután újabb pozitív hírek érkeztek az amerikai–iráni háborúról. Sajtóhírek szerint ugyanis a felek szándéknyilatkozatot írhatnak alá a háború lezárásáról, amiben a nukleáris tárgyalások keretrendszerét is kijelölhetik.

A hazai fizetőeszköz már reggel négyéves csúcsra futott az euróval és a dollárral szemben, és a rali továbbra sem akar kifulladni a javuló nemzetközi hangulatban.

Az euró jegyzése a 360-as szint letörését követően már 359,1 forintnál járt dél előtt pár perccel, ez 0,7 százalékos erősödést jelent az előző naphoz képest.