Elképesztő formában a forint, sorra töri le a fontos szinteket, a Molt magával rántotta a zuhanó olajár – békerali indul a piacokon
Újabb lendületet kapott a forint másfél napja tartó ralija kedd délelőtt, miután újabb pozitív hírek érkeztek az amerikai–iráni háborúról. Sajtóhírek szerint ugyanis a felek szándéknyilatkozatot írhatnak alá a háború lezárásáról, amiben a nukleáris tárgyalások keretrendszerét is kijelölhetik.
A hazai fizetőeszköz már reggel négyéves csúcsra futott az euróval és a dollárral szemben, és a rali továbbra sem akar kifulladni a javuló nemzetközi hangulatban.
Az euró jegyzése a 360-as szint letörését követően már 359,1 forintnál járt dél előtt pár perccel, ez 0,7 százalékos erősödést jelent az előző naphoz képest.
A dollárral szemben már 1,4 százalékos előnyt halmozott fel a magyar fizetőeszköz, a keresztárfolyam 305 forint alá szaladt le.
A régiós devizák sem bírják a tempót a hazai pénzzel: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty 0,25 százalékkal kerül kevesebbe a nap felénél.
Az olajárak is azonnal reagáltak a közel-keleti konfliktus kedvező fordulatára, mindkét meghatározó olajfajta jegyzése nagyot zuhant. Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára bő 7 százalékkal 102 dollár alá esett, az amerikai WTI pedig 8,3 százalékos szakadást követően 94 dollár alatt jár.
A pesti tőzsdén is érezteti hatását a nemzetközi helyzet. A BUX 0,5 százalékos plusszal, 136 500 ponttal fordulhat rá a délutánra.
- A legjobb teljesítményt az OTP nyújtja a blue chipek közül, 2,3 százalékos drágulással.
- A Magyar Telekom 1,2 százalékkal emelkedik,
- a Richter ugyanakkor 0,2 százalékkal csúszott vissza.
Az olajárak zuhanása miatt a Mol részvényeit is megütötték, az olajtársaság kurzusa 3 százalékot esett.
Az európai tőzsdéken is masszív emelkedés látható: a legfontosabb nyugati részvényindexek közül a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 2,5 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 2,2 százalékkal ugrott feljebb.