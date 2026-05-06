Elképesztő formában a forint, sorra töri le a fontos szinteket, a Molt magával rántotta a zuhanó olajár – békerali indul a piacokon

Felrázta a pénz- és tőkepiacokat az iráni háború lezárásának reménye. Az európai tőzsdék felpattantak, az olaj ára hatalmasat zuhant, utóbbi bántja a Molt. Az eurót 360 forint alatt, a dollárt 305 forint alatt jegyzik.
K. T.
2026.05.06, 12:09
Frissítve: 2026.05.06, 12:48

Újabb lendületet kapott a forint másfél napja tartó ralija kedd délelőtt, miután újabb pozitív hírek érkeztek az amerikai–iráni háborúról. Sajtóhírek szerint ugyanis a felek szándéknyilatkozatot írhatnak alá a háború lezárásáról, amiben a nukleáris tárgyalások keretrendszerét is kijelölhetik.

Száguld a forint, a Mol elhasalt az iráni béke lehetőségére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai fizetőeszköz már reggel négyéves csúcsra futott az euróval és a dollárral szemben, és a rali továbbra sem akar kifulladni a javuló nemzetközi hangulatban.

Az euró jegyzése a 360-as szint letörését követően már 359,1 forintnál járt dél előtt pár perccel, ez 0,7 százalékos erősödést jelent az előző naphoz képest.

A dollárral szemben már 1,4 százalékos előnyt halmozott fel a magyar fizetőeszköz, a keresztárfolyam 305 forint alá szaladt le.

A régiós devizák sem bírják a tempót a hazai pénzzel: a cseh korona 0,4 százalékkal, a lengyel zloty 0,25 százalékkal kerül kevesebbe a nap felénél.

Az olajárak is azonnal reagáltak a közel-keleti konfliktus kedvező fordulatára, mindkét meghatározó olajfajta jegyzése nagyot zuhant. Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára bő 7 százalékkal 102 dollár alá esett, az amerikai WTI pedig 8,3 százalékos szakadást követően 94 dollár alatt jár.

A pesti tőzsdén is érezteti hatását a nemzetközi helyzet. A BUX 0,5 százalékos plusszal, 136 500 ponttal fordulhat rá a délutánra. 

  • A legjobb teljesítményt az OTP nyújtja a blue chipek közül, 2,3 százalékos drágulással. 
  • A Magyar Telekom 1,2 százalékkal emelkedik, 
  • a Richter ugyanakkor 0,2 százalékkal csúszott vissza.

Az olajárak zuhanása miatt a Mol részvényeit is megütötték, az olajtársaság kurzusa 3 százalékot esett.

Az európai tőzsdéken is masszív emelkedés látható: a legfontosabb nyugati részvényindexek közül a német DAX és a francia CAC 40 egyaránt 2,5 százalékkal, a brit FTSE 100 pedig 2,2 százalékkal ugrott feljebb.

