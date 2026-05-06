Váratlan országgal fognának össze Putyinék az olajért: egy másik kontinensről választ szövetségest Moszkva – azonnal mindent átadnának

Moszkva és Dél-Szudán az energetikai együttműködés bővítésének lehetőségeiről tárgyalt, a megbeszélések középpontjában az olaj- és gázkitermelés, az áramtermelési infrastruktúra fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítása állt.

A tárgyalásokon Dél-Szudán részéről részt vett Adut Salva Kiir, az elnök különleges programokért felelős magas rangú megbízottja, Africano Mande Gedima elnöki ügyekért felelős miniszter, Santino Ayuel Longar kőolajügyi miniszterhelyettes, valamint Agok Makur Kur energiaügyi és gátügyi miniszter. Az orosz oldalt Roman Marsavin mellett az ország legnagyobb energetikai vállalatainak képviselői is képviselték.

A kölcsönös érdeklődés nem véletlen az olajmezők fejlesztésére, valamint más ásványkincsek kitermelésére irányuló projektek iránt. Az orosz energiaügyi minisztérium közlése szerint a találkozókon elhangzott, hogy az orosz vállalatok már rendelkeznek az ilyen beruházások megvalósításához szükséges tapasztalattal, ezért az együttműködés egyik fő iránya a dél-szudáni nyersanyag-kitermelés fejlesztése lehet – értesült az Interfax. Roman Marsavin felhívta a figyelmet Dél-Szudán jelenlegi

kedvező villamosítási szintjére.

A tárgyalásokon javaslatként merült fel egy átfogó villamosenergia-fejlesztési terv előkészítése, amely a szükséges infrastruktúra kiépítését szolgálná.

Olaj és változatos szolgáltatások

Az orosz tárca szerint egy erre szakosodott orosz szervezet konkrét szolgáltatásokat kínálhatna ezen a területen. Ezek közé tartozhat az előrejelzés, az automatikus üzemirányítás, valamint a vészhelyzeti szabályozórendszerek kialakítása. A tervezett együttműködés így nemcsak termelési beruházásokat, hanem irányítási és technológiai megoldásokat is érinthet. A vízerőművi projektekre érdemes lesz

a következő években odafigyelni.

Az orosz vállalatok megerősítették érdeklődésüket mérnöki tanácsadási szolgáltatások nyújtása és berendezések szállítása iránt, amelyek különböző kapacitású új vízerőművek építéséhez kapcsolódhatnak. A tárgyalások alapján a vízenergia a kétoldalú együttműködés egyik kiemelt területe lehet.