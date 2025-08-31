Jelentős csúszással adták át a Simon’s Burger új éttermét – megtudtuk, mikor nyitják meg az első külföldi egységüket

Az elmúlt hónapokban Tóth Máté és Tóth Simon több Simon’s Burgert nyitottak országszerte, köztük Nyíregyházán, Egerben és Budapesten is, továbbá egy Smashy Burger, Buddy’s Burger és Travis’ Tenders nevű almárkát is működtetnek, szintén a magyar fővárosban
A terjeszkedésben pedig nem akartak megállni: több új étterem nyitását is belengették, azonban azt is érzékelték, hogy a pár éve működő gyorsétterem-hálózatuknak még van hova fejlődnie. Ezért elindították a Simon’s Universityt, ahol minden kollégájukat – akár régóta van velük, akár most csatlakozott – továbbképzik.
Nyáron pedig közölték, hogy egy ideig nem éttermeket építenek, hanem rendszert akarnak fejleszteni.
A már meghirdetett éttermeket megnyitják, például pénteken Veszprémben is átadták az új éttermüket, ahol a szokásos módon több száz ingyenhamburgert osztottak szét.
A Balaton melletti városban már júliusban meg akarták nyitni az új Simon’s Burgert.
A cég még májusban közölte, hogy hivatalosan megegyeztek a veszprémi egységük megnyitásában, és hamarosan, vagyis júliusban a vendégek már ehetnek a magyar gyorsétteremláncban.
A napokban azonban még nagyban folytak a munkálatok az étteremben, sőt, még most is toboroznak teljes és részmunkaidős munkatársakat:
biztosít a jelentkezőknek.
Tóth Simon a Világgazdasággal közölte, hogy az épületben zajló munkálatok miatt nyitották meg csúszással az éttermet, amelyet Veszprém egyik műemlékvédelmi épületében alakítottak ki.
A Veszprém belvárosában található Simon’s Burger étterem után
további hat egységet akar a Tóth testvérpár megnyitni még az idén. Sőt, az első külföldi Simon’s Burgerre sem kell már sokat várni.
A testvérpáros már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést: idén márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New York egyik legforgalmasabb pontján, a Union Square-en.
Akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés a nemzetközi Simon’s Burger-egységek megnyitása lehet még idén, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel.
Sőt, a tulajdonosok tervei szerint két éven belül további öt nemzetközi egységet is nyitnának.
A Világgazdaság megkeresésére Tóth Simon elmondta, hogy az utolsó negyedévben nyitják meg az első külföldi Simon’s Burgert.
Annyit elmondhatok, hogy a terveink szerint októberben, egy szomszédos országban nyitunk egy új Simon’st
– fogalmazott Tóth Simon, majd hozzátette, hogy a magyar fővárosban és vidéken is folytatódik a terjeszkedés.
Tóth Máté pár napja azt nyilatkozta, hogy a Simon’s Burgernek számos román, német és osztrák megkeresése van, azonban a lánc nem ezekben az országokban, hanem Szlovákiában, Kassa városában nyit éttermet.
A cég közlése szerint olyan nemzetközi partnereket keresnek, akik hozzáférnek nagy forgalmú, prémium kereskedelmi ingatlanokhoz.
Követelmény, hogy 200 ezer főnél nagyobb lakosságú városban, vagy outlet központban legyen az étterem, a partner rendelkezzen minimum 200 ezer eurós likvid tőkével, illetve 20 ezer eurós franchise-díjt, 5 százalékos jogdíjat és 2 százalékos marketindíjat kell fizetnie.
Tóth Máté a podcastban elmondta, hogy jelenleg 23 éttermük van, jövőre várhatóan már 8–9 milliárd közötti forgalomra számítanak, országszerte pedig mintegy 300-an dolgoznak a Simon’s Burgernek.
