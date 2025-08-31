Jelentős csúszással adták át a Simon’s Burger új éttermét – megtudtuk, mikor nyitják meg az első külföldi egységüket

Az elmúlt hónapokban Tóth Máté és Tóth Simon több Simon’s Burgert nyitottak országszerte, köztük Nyíregyházán, Egerben és Budapesten is, továbbá egy Smashy Burger, Buddy’s Burger és Travis’ Tenders nevű almárkát is működtetnek, szintén a magyar fővárosban

Megnyílt a Simon’s Burger új étterme, ahol jelenleg is keresnek még munkatársakat / Fotó: Veol / Facebook

A terjeszkedésben pedig nem akartak megállni: több új étterem nyitását is belengették, azonban azt is érzékelték, hogy a pár éve működő gyorsétterem-hálózatuknak még van hova fejlődnie. Ezért elindították a Simon’s Universityt, ahol minden kollégájukat – akár régóta van velük, akár most csatlakozott – továbbképzik.

Nyáron pedig közölték, hogy egy ideig nem éttermeket építenek, hanem rendszert akarnak fejleszteni.

Csúszással, de átadták a Simon’s Burger új éttermét

A már meghirdetett éttermeket megnyitják, például pénteken Veszprémben is átadták az új éttermüket, ahol a szokásos módon több száz ingyenhamburgert osztottak szét.

A Balaton melletti városban már júliusban meg akarták nyitni az új Simon’s Burgert.

A cég még májusban közölte, hogy hivatalosan megegyeztek a veszprémi egységük megnyitásában, és hamarosan, vagyis júliusban a vendégek már ehetnek a magyar gyorsétteremláncban.

A veszprémi Simon’s Burgerben még a napokban is dolgoztak a munkások / Fotó: Facebook

A napokban azonban még nagyban folytak a munkálatok az étteremben, sőt, még most is toboroznak teljes és részmunkaidős munkatársakat:

a cég nettó 1800 forintos órabért,

hétvégi és ünnepnapokon bónuszt,

ingyenes étkeztetést

biztosít a jelentkezőknek.

Tóth Simon a Világgazdasággal közölte, hogy az épületben zajló munkálatok miatt nyitották meg csúszással az éttermet, amelyet Veszprém egyik műemlékvédelmi épületében alakítottak ki.

A Veszprém belvárosában található Simon’s Burger étterem után

további hat egységet akar a Tóth testvérpár megnyitni még az idén. Sőt, az első külföldi Simon’s Burgerre sem kell már sokat várni.

Egyre több Simon’s Burger lesz külföldön – ezek a feltételek

A testvérpáros már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést: idén márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New York egyik legforgalmasabb pontján, a Union Square-en.

Akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés a nemzetközi Simon’s Burger-egységek megnyitása lehet még idén, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel.