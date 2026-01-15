Ez váratlan: magyar gyorsétteremlánc uralná le Romániát, ebben a városban nyit először – lehet, hogy lemészárolják őket

Kolozsváron nyitja meg első romániai éttermét a Simon’s Burger, de a tervek messze túlmutatnak egyetlen városon. A magyar gyorsétteremlánc néhány éven belül akár országos lefedettséget is elérne Romániában, a magyarországihoz hasonló tempóban.

Tavasszal nyílik az első Simon’s Burger Romániában, de ez csak a kezdet / Fotó: NurPhoto via AFP

December végén jelentek meg az első feliratok Kolozsvár belvárosában, az Eroilor (Deák Ferenc) utcában, amelyek egyértelművé tették: a Simon’s Burger Romániába érkezik. A belépést a lánc tulajdonosa, Tóth Simon már korábban megerősítette, a részletekről pedig Korvin Tibor, a Simon’s Burger nemzetközi franchise-igazgatója beszélt a Transtelexnek.

Mint elmondta, a nemzetközi franchise-program elindítása után két erdélyi üzletember, Grümann Róbert és Oltean Csongor kereste meg a céget. A tárgyalások gyorsan haladtak, és néhány hónap alatt meg is született a megállapodás:

az első romániai Simon’s Burger étterem Kolozsvár belvárosában nyílik meg, a franchise romániai tulajdonosaként ők fogják üzemeltetni.

A kivitelezési munkák a következő hetekben kezdődnek, a nyitást tavasszal tervezik. A pontos dátum még kérdéses, hiszen sok múlik a munkálatok ütemén, de az már most biztos: a kolozsvári egység kulcsszerepet kap.

A Simon’s Burger nem titkolja, hogy Kolozsváron nem szeretne megállni. Az első étterem egyfajta tesztként szolgál a romániai piac megismerésére.

Korvin Tibor szerint, ha a kolozsvári egységnél is azt tapasztalják, amit Magyarországon, akkor gyors terjeszkedés következhet.

A cél egyértelmű: néhány éven belül országos lefedettség, akár a magyarországi bővüléshez hasonló tempóban.

A magyarországi példa valóban meggyőző. A Simon’s Burger első étterme 2022-ben nyílt meg, azóta pedig már 25 egység működik Magyarországon. A lánc közben túllépte az országhatárokat is: Kassán és az osztrák Parndorfban is nyitottak éttermet, miközben a tulajdonosok más márkákkal is terjeszkednek.

A Smashy Burger 2025 tavaszán már New Yorkban jelent meg, Budapesten pedig Travis’ Tenders néven csirkézőt indítottak. A portfólió folyamatosan bővül, a növekedési ambíciók pedig egyre látványosabbak.

Erős konkurencia mellett is megéri a Simon’s Burgernek

A romániai piac azonban komoly kihívást is jelent. Korvin Tibor szerint a verseny még a magyarnál is élesebb, hiszen olyan nemzetközi franchise-láncok is jelen vannak, amelyek Magyarországon vagy sok nyugat-európai országban sem.