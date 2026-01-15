Ez váratlan: magyar gyorsétteremlánc uralná le Romániát, ebben a városban nyit először – lehet, hogy lemészárolják őket
Kolozsváron nyitja meg első romániai éttermét a Simon’s Burger, de a tervek messze túlmutatnak egyetlen városon. A magyar gyorsétteremlánc néhány éven belül akár országos lefedettséget is elérne Romániában, a magyarországihoz hasonló tempóban.
December végén jelentek meg az első feliratok Kolozsvár belvárosában, az Eroilor (Deák Ferenc) utcában, amelyek egyértelművé tették: a Simon’s Burger Romániába érkezik. A belépést a lánc tulajdonosa, Tóth Simon már korábban megerősítette, a részletekről pedig Korvin Tibor, a Simon’s Burger nemzetközi franchise-igazgatója beszélt a Transtelexnek.
Mint elmondta, a nemzetközi franchise-program elindítása után két erdélyi üzletember, Grümann Róbert és Oltean Csongor kereste meg a céget. A tárgyalások gyorsan haladtak, és néhány hónap alatt meg is született a megállapodás:
az első romániai Simon’s Burger étterem Kolozsvár belvárosában nyílik meg, a franchise romániai tulajdonosaként ők fogják üzemeltetni.
A kivitelezési munkák a következő hetekben kezdődnek, a nyitást tavasszal tervezik. A pontos dátum még kérdéses, hiszen sok múlik a munkálatok ütemén, de az már most biztos: a kolozsvári egység kulcsszerepet kap.
A Simon’s Burger nem titkolja, hogy Kolozsváron nem szeretne megállni. Az első étterem egyfajta tesztként szolgál a romániai piac megismerésére.
Korvin Tibor szerint, ha a kolozsvári egységnél is azt tapasztalják, amit Magyarországon, akkor gyors terjeszkedés következhet.
A cél egyértelmű: néhány éven belül országos lefedettség, akár a magyarországi bővüléshez hasonló tempóban.
A magyarországi példa valóban meggyőző. A Simon’s Burger első étterme 2022-ben nyílt meg, azóta pedig már 25 egység működik Magyarországon. A lánc közben túllépte az országhatárokat is: Kassán és az osztrák Parndorfban is nyitottak éttermet, miközben a tulajdonosok más márkákkal is terjeszkednek.
A Smashy Burger 2025 tavaszán már New Yorkban jelent meg, Budapesten pedig Travis’ Tenders néven csirkézőt indítottak. A portfólió folyamatosan bővül, a növekedési ambíciók pedig egyre látványosabbak.
Erős konkurencia mellett is megéri a Simon’s Burgernek
A romániai piac azonban komoly kihívást is jelent. Korvin Tibor szerint a verseny még a magyarnál is élesebb, hiszen olyan nemzetközi franchise-láncok is jelen vannak, amelyek Magyarországon vagy sok nyugat-európai országban sem.
Ugyanakkor a romániai gyorséttermi piac vásárlóerejét erősnek látják. Példaként a Taco Bell és a Popeyes sikerét említette, amelyek azt mutatják, hogy ebben a szegmensben komoly potenciál van. A Simon’s Burger piackutatásokkal és saját forrásokkal is alátámasztotta a döntést, de tisztában vannak vele: meg kell találniuk a saját helyüket a nagy amerikai láncok és az erős helyi burgerezők mellett.
A Simon’s Burger filozófiája Romániában sem változik. Az alapítók nem a magas árakkal, hanem a jó ár-érték aránnyal akarnak versenyezni. Az árképzést komplex piaci felmérés előzi meg, amelyben a Big Mac Index is fontos szerepet kapott, ahogy korábban Magyarországon, Szlovákiában és Ausztriában is.
A lánc egyik erőssége, hogy Magyarországon az alapítás óta nem emelt árakat, és ez a politika idén is marad.
Romániában is hasonló stratégiával készülnek: kimagasló ár-érték arány, széles közönség megszólítása, nagy forgalom.
A növekedést a számok is alátámasztják:
- a Forbes szerint a Simon’s Burger az első teljes üzleti évében, 2023-ban már közel egymilliárd forintos árbevételt ért el;
- 2024-ben a magyarországi franchise-partnerekkel együtt, valamint a Smashy Burger és a Buddy’s Burger bevételeit is beleszámítva, a cégcsoport forgalma elérte az 5 milliárd forintot.
A 2025-ös évre nyolc-kilencmilliárd forintos összforgalmat várnak. A tulajdonosok korábban arról is beszéltek, hogy a profitot nem luxusra költik, hanem folyamatosan visszaforgatják a növekedésbe. Ha a kolozsvári nyitás beváltja a reményeket, a Simon’s Burger hamarosan nemcsak Magyarországon, hanem Románia-szerte is ismerős név lehet.
