Mohács
gyorsétteremlánc

Kiderült, hol nyit meg az első autós étterme a népszerű gyorsétteremláncnak – erre a helyszínre senki sem számított

A magyar gyorsétteremlánc eddig 25 éttermet nyitott. A Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén.
Sz. E.
2026.01.26., 10:15

Pécs után, Mohácson folytathatja baranyai terjeszkedését a Simon’s Burger – számolt be a 7300.hu.

Simon’s Burger
Kiderült, hol nyithat meg az első autós étterme Simon’s Burgernek /  Fotó: 7300.hu

A Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén.

Arról is beszámoltunk, hogy bevezetik az autós kiszolgálást is az egyik új egységükben. A lánc úgy fogalmazott, hogy az első drive-thru éttermüket egy új városban nyitják meg.

Bár hivatalos kommunikáció még nem jelent meg az új egység pontos helyével kapcsolatban, az előkészületekről készült 7300.hu-s fotók alapján az új étterem a busó körforgalom mellett, a Mol kút szomszédságában nyílik meg.

A portál megjegyzi, hogy az étteremlánc Facebook-oldalán már megjelent egy az étteremről készült látványterv, amely megjelentősen hasonlít a fotón megjelent egységre.

A Simon’s Burger brutális tempóban terjeszkedik

A Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén  Az egyiket egészen biztosan szintén a határon túl nyitják meg: Kolozsvár lesz az egyik város. További részletek egyelőre nem derültek ki, a hivatalos bejelentés januárban várható.  

A magyar gyorsétteremlánc korábban közölte: 

összesen 25 éttermet nyitottak három országban.

Tóth Simon és Tóth Máté a Simon's Burger márkán kívül a Smashy Burger, a Buddy's Burger és  Travis’ Tenders nevű almárkát is működtetik a magyar fővárosban. A Tóth tetsvérpár már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést: márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New Yorkban

Akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés további nemzetközi Simon’s Burger-egységek megnyitása lehet még, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel. 

Később a Világgazdaság megírta, hogy az első külföldi Simon’s Burger Kassán nyitják meg. Azóta már az is kiderült, hogy nem az eredetileg októberre tervezett időpontban, hanem novemberben tudták átadni az éttermet

Tóth Simon a lapunknak elmondta, hogy a szlovák egységüket franchise-partnerségben nyitották meg.

A külföldi terjeszkedés itt nem állt meg: decemberben adták át Parndorfban a második nemzetközi egységüket. 

Új piaci rést talált a Simon’s Burger

Magyarországon a McDonald’s és a Burger King népszerűségét a gyerekmenükhöz tartozó játékok is növelték. Korábban más, itthon még nem elérhető láncok – például a Shake Shack – is igyekeztek megszólítani a gyerekeket, sőt az országba érkező Wendy’s étteremnek is van gyerekmenüje.

A magyar lánc egyelőre gyerekmenüt nem dob piacra, de igyekszik a kicsiket is megszólítani. 

A gyorsétteremlánca már korábban is árusított Simon’s Burger merchandise termékeket (pólót, sapkát, zoknit), a termékportfóliót azonban további termékekkel egészítették ki. 

„A Simon’s univerzum első karaktere megszületett. Ezen körülbelül már fél éve dolgoztunk” – mondta el Tóth Simon a Világgazdaságnak. Hozzátette, hogy ezzel a projekttel a gyerekek felé akarnak nyitni: számos merchandise terméket, játékot, programot terveznek ennek apropóján.

4 perc
Mohács

Kiderült, hol nyit meg az első autós étterme a népszerű gyorsétteremláncnak – erre a helyszínre senki sem számított

A magyar gyorsétteremlánc eddig 25 éttermet nyitott. A Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén.
