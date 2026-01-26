Kiderült, hol nyit meg az első autós étterme a népszerű gyorsétteremláncnak – erre a helyszínre senki sem számított

Pécs után, Mohácson folytathatja baranyai terjeszkedését a Simon’s Burger – számolt be a 7300.hu.

Kiderült, hol nyithat meg az első autós étterme Simon’s Burgernek / Fotó: 7300.hu

A Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén.

Arról is beszámoltunk, hogy bevezetik az autós kiszolgálást is az egyik új egységükben. A lánc úgy fogalmazott, hogy az első drive-thru éttermüket egy új városban nyitják meg.

Bár hivatalos kommunikáció még nem jelent meg az új egység pontos helyével kapcsolatban, az előkészületekről készült 7300.hu-s fotók alapján az új étterem a busó körforgalom mellett, a Mol kút szomszédságában nyílik meg.

A portál megjegyzi, hogy az étteremlánc Facebook-oldalán már megjelent egy az étteremről készült látványterv, amely megjelentősen hasonlít a fotón megjelent egységre.

A Simon’s Burger brutális tempóban terjeszkedik

A magyar gyorsétteremlánc korábban közölte:

összesen 25 éttermet nyitottak három országban.

Tóth Simon és Tóth Máté a Simon's Burger márkán kívül a Smashy Burger, a Buddy's Burger és Travis’ Tenders nevű almárkát is működtetik a magyar fővárosban. A Tóth tetsvérpár már korábban elkezdte a külföldi terjeszkedést: márciusban egy Smashy Burgert nyitottak New Yorkban.

Akkor már arról is írt a sajtó, hogy a következő nagy lépés további nemzetközi Simon’s Burger-egységek megnyitása lehet még, a legvalószínűbb helyszínként Bukarest és Bécs merült fel.

Később a Világgazdaság megírta, hogy az első külföldi Simon’s Burger Kassán nyitják meg. Azóta már az is kiderült, hogy nem az eredetileg októberre tervezett időpontban, hanem novemberben tudták átadni az éttermet.

Tóth Simon a lapunknak elmondta, hogy a szlovák egységüket franchise-partnerségben nyitották meg.

A külföldi terjeszkedés itt nem állt meg: decemberben adták át Parndorfban a második nemzetközi egységüket.

Új piaci rést talált a Simon’s Burger

Magyarországon a McDonald’s és a Burger King népszerűségét a gyerekmenükhöz tartozó játékok is növelték. Korábban más, itthon még nem elérhető láncok – például a Shake Shack – is igyekeztek megszólítani a gyerekeket, sőt az országba érkező Wendy’s étteremnek is van gyerekmenüje.