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kerékpár
Mol Bubi
BKK

Rossz hír a kánikulában: megjöttek az új Bubik, de egyelőre csak pár kiválasztott tekerhet velük

Megérkeztek az új Bubik Budapest utcáira, de a kánikulában sem pattanhat rájuk még bárki. Egyelőre csak a BKK munkatársai és szakmai partnerei használhatják a kerékpárokat.
Sz. E.
2026.06.19., 09:43

Új szakaszába lépett a budapesti közbringarendszer megújítása: megjelentek az új generációs Bubi kerékpárok a főváros utcáin – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.

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Rossz hír a kánikulában: megjöttek az új Bubik, de egyelőre csak kevesek tekerhetnek velük / Fotó: budapest.hu

A tájékoztatás szerint 

egyelőre zárt tesztidőszak kezdődik, amely során a BKK munkatársai és szakmai partnerei, köztük a Magyar Kerékpárosklub, próbálják ki az új kerékpárokat. 

A tesztelés célja, hogy a rendszer indulása előtt még finomhangolják a működést.

A főpolgármester kiemelte, hogy a jelenlegi Bubi-rendszer az elmúlt évek egyik legsikeresebb közlekedési fejlesztése volt Budapesten. A Bubi 2.0 indulása óta a felhasználók száma megháromszorozódott, több mint 300 ezer ember használta a szolgáltatást, és összesen mintegy 14 millió utazást regisztráltak.

A tesztidőszakot követően júliusban indul az úgynevezett „ajándék bubizás”. Ennek keretében a BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utasok díjmentesen próbálhatják ki az új kerékpárokat. A részvételhez regisztráció szükséges, a feltételekről a BKK később ad részletes tájékoztatást.

Karácsony Gergely közlése szerint az új rendszer fokozatosan épül ki a fővárosban. A fejlesztés célja a kerékpáros közlekedés további erősítése és a szolgáltatás kapacitásának jelentős bővítése Budapesten.

Külföldi cég nyerte a Bubi-tendert, Vitézy szerint nem minden stimmel

A Mol Bubi közbringarendszert 2014-ben hozták létre a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásaként. A rendszer főszponzora az indulás óta a Mol.

A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg: 

a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósítják meg.

A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is. 

Vitézy Dávid szerint több problémát is felvetett a Bubi közbringarendszer új tenderének lebonyolítása. A politikus azt mondta: már korábban sem értett egyet azzal, ahogyan és amilyen feltételekkel a BKK lefolytatta a közbeszerzési eljárást.

Korábban a Facebook-bejegyzésben reagált Karácsony Gergely nyilatkozatára, amelyben a főpolgármester a folyamatban lévő tender részleteiről beszélt. Vitézy szerint Karácsony ezzel megsérthette a közbeszerzésekre vonatkozó titoktartási szabályokat, amikor nyilvánosan szólt a zárt közgyűlési vitáról.

Hozzátette: a pályázat tartalmáról lenne érdemi véleménye, azonban a még le nem zárt közbeszerzés részleteiről jogszerűen nem nyilatkozhat. Elmondása szerint az ajánlattevők referenciái körül is vita alakult ki a közgyűlésben.

A BKK legalább 5000 új közbringával számolt, köztük minimum 1000 elektromos rásegítésű kerékpárral. Az új rendszer azonban induláskor 

  • 3300 bringával startol el, 
  • ebből 2500 hagyományos 
  • és 800 elektromos lesz, 

a flottát pedig később bővíthetik 5000 darabra.

Vitézy Dávid még fővárosi képviselőként azért is bírálta a rendszert, mert az év elején a Mol Bubi gyakorlatilag elérhetetlenné vált, és azt javasolta, hogy a BKK térítse vissza a 2025. december után megvásárolt bérletek árát az érintett felhasználóknak. 

A Budapesti Közlekedési Központ korábban azt közölte, hogy a Bubi új generációja legkésőbb június 22-ig elindul, de a fővárosi cég és a szolgáltatója vizsgálja annak lehetőségét, hogy a felhasználók minél hamarabb igénybe vehessék a közbringa-szolgáltatást.

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