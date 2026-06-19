Rossz hír a kánikulában: megjöttek az új Bubik, de egyelőre csak pár kiválasztott tekerhet velük

Új szakaszába lépett a budapesti közbringarendszer megújítása: megjelentek az új generációs Bubi kerékpárok a főváros utcáin – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.

Rossz hír a kánikulában: megjöttek az új Bubik, de egyelőre csak kevesek tekerhetnek velük / Fotó: budapest.hu

A tájékoztatás szerint

egyelőre zárt tesztidőszak kezdődik, amely során a BKK munkatársai és szakmai partnerei, köztük a Magyar Kerékpárosklub, próbálják ki az új kerékpárokat.

A tesztelés célja, hogy a rendszer indulása előtt még finomhangolják a működést.

A főpolgármester kiemelte, hogy a jelenlegi Bubi-rendszer az elmúlt évek egyik legsikeresebb közlekedési fejlesztése volt Budapesten. A Bubi 2.0 indulása óta a felhasználók száma megháromszorozódott, több mint 300 ezer ember használta a szolgáltatást, és összesen mintegy 14 millió utazást regisztráltak.

A tesztidőszakot követően júliusban indul az úgynevezett „ajándék bubizás”. Ennek keretében a BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkező utasok díjmentesen próbálhatják ki az új kerékpárokat. A részvételhez regisztráció szükséges, a feltételekről a BKK később ad részletes tájékoztatást.

Karácsony Gergely közlése szerint az új rendszer fokozatosan épül ki a fővárosban. A fejlesztés célja a kerékpáros közlekedés további erősítése és a szolgáltatás kapacitásának jelentős bővítése Budapesten.

Külföldi cég nyerte a Bubi-tendert, Vitézy szerint nem minden stimmel

A Mol Bubi közbringarendszert 2014-ben hozták létre a Fővárosi Önkormányzat megbízásából, a Budapesti Közlekedési Központ beruházásaként. A rendszer főszponzora az indulás óta a Mol.

A fővárosi rendszer indulása óta a Bubi kerékpárjait a Csepel gyártotta. Ez Karácsony Gergely második főpolgármesteri ciklusában változott meg:

a Bubi harmadik generációját már a spanyol Inurba Mobility szolgáltatóval valósítják meg.

A nyertes vállalat több országban is üzemeltet kerékpárokat, például a franciaországi Rouenban, valamint több lengyel városban (Gdansk, Gdynia, Sopot) is.

Vitézy Dávid szerint több problémát is felvetett a Bubi közbringarendszer új tenderének lebonyolítása. A politikus azt mondta: már korábban sem értett egyet azzal, ahogyan és amilyen feltételekkel a BKK lefolytatta a közbeszerzési eljárást.