Az orosz állami Roszatomhoz tartozó Atomenergomas befejezte a közepes- és nagykapacitású LNG-projekteknél használt nagyteljesítményű szivattyú első tesztjét. A hír érdekessége – annak műszaki jelentőségén túl –, hogy

előzőleg egy orosz elnöki rendelet előírta Oroszország technológiai szuverenitása érdekében a kritikus berendezések oroszországival való kiváltását.

Fotó: Atomenergomas

A próbaüzem 2021 decemberében indult egy olyan a szentpétervári telephelyen, amelyen szivattyúkat, kompresszorokat és más berendezéseket is tesztelnek. A szivattyút közvetlenül a gépgyártó vállalat leánycége, az Afrikantov OKBM fejlesztette és gyártotta. Az eszközzel óránként 2 ezer köbméter cseppfolyós földgáz juttatható a tárolótartályból a gázszállító hajó tartályába, ami a maga nemében az orosz termékek között eddigi a legnagyobb teljesítmény a Roszatom bejelentése szerint, mindazonáltal az LNG-projektekhez szükséges berendezések gyártása egyébként is kulcsterülete a Roszatom nem nukleáris fejlesztéseinek. LNG-szivattyút Oroszországban egyedül az Atomenergomas gyárt, az első ilyen, nagyteljesítményű berendezését 2020-ban helyezték kereskedelmi üzembe. A társaság szélesíteni kívánja kínálatát, kiszolgálva például LNG-meghajtású jégtörőket és LNG-t szállító hajókat is.

Vélhetőleg kritikus terméknek számítanak azok a vízerőmű-turbinák és más vízgépészeti berendezések is, amelyeket a közvetve szintén Roszatom-tulajdonú Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. gyárt. Mindazonáltal a VG szakmai forrásai szerint ezek oroszországi kiváltására aligha kerül sor az előállításuk speciális volta miatt, és talán azért sem, mert eleve Roszatom-leányról van szó.