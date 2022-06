Oroszországban megkezdték az egyiptomi El Dabaa atomerőmű főberendezésének gyártását – olvasható a Roszatomhoz tartozó fővállalkozó, az ASZE társaság közleményében. Ez lesz Egyiptom első atomerőműve. A létesítmény 1-es blokkjához tartozó reaktortartályok nyers darabjai a Szentpétervár melletti Kolpinóban készülnek, az erőmű terveit pedig az Atomenergoprojekt szentpétervári tervezőintézetében állították össze. Az El Dabaa építéséről 2017. december 11-én született államközi megállapodás. (Paks II.-ről – amelynek a tervek szerint csak jövőre indul az alapozása – 2014-ben.)

Az előkészületek részeként a napokban egyiptomi küldöttség kereste fel a mintául szolgáló Leningrádi Atomerőmű VVER-1200 reaktorokkal üzemelő új blokkjait a Szentpétervár melletti Szosznovij Bor településen. (Az egyiptomi projekt másik referenciaerőműve Novovoronyezsben működik.) Amged el-Vakil, az egyiptomi atomenergia-hivatal elnöke a látogatás után elmondta, hogy az El Dabaa atomerőmű a legkorszerűbb technológiát honosítja meg Egyiptomban, és évtizedekre hozzájárul az ország jólétéhez és fejlődéséhez.

Fotó: Sputnik via AFP

Alekszandr Loksin, a Roszatom vezérigazgató-helyettese, az ASZE elnöke hangsúlyozta, hogy a projekt megvalósítása az ütemtervnek megfelelően halad, míg Andrej Nyikipelov, a Roszatom gépgyártó vállalatait egyesítő Atomenyergomas holding vezérigazgatója arról beszélt, hogy az első egyiptomi atomerőmű berendezéseinek oroszországi gyártása az orosz atomenergetikai technológiába és szakértelembe vetett bizalom jele.

Az El Dabaa atomerőmű négy 3+ generációs VVER-1200 nyomottvizes reaktorral rendelkezik majd. Az említett novovoronyezsi és a Leningrádi Aatomerőműben két-két ilyen reaktor működik, továbbá Fehéroroszországban is termel egy VVER-1200 típusú blokk, ezt 2020 novemberében csatlakoztatták a villamosenergia-hálózatra. Az orosz fél nem csupán megépíti az egyiptomi atomerőművet, teljes életciklusa alatt nukleáris üzemanyagot is szállít hozzá, támogatja egyiptomi partnereit a személyzet kiképzésében, és az erőmű üzemeltetésének első tíz évében üzemeltetési és szerviztámogatást is nyújt. Külön megállapodás alapján speciális tárolót is épít a kiégett nukleáris üzemanyagok számára, és konténereket szállít hozzájuk.