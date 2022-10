A különleges földgázkészlet nagysága 7 880 511 megawattórára nő a vonatkozó TIM-rendelet módosítás szerint, a készlet létrehozásához felvehető hitel legnagyobb összege pedig 2012 millió euró lett. A készlet létrehozásához és fenntartásához szükséges tagi hozzájárulás 2023. január 1-je és 2023. március 31-e között 754,72 forint lesz megawattóránként.

Fotó: Móricz-Sabján Simon

A készlet felső határát az augusztus 4-i rendelet még 7,811 millió megawattórában rögzíti, beszerzéséhez pedig maximum 1850 millió euró hitel felvételét engedi meg. Ennek alapján a készlet 69 511 megawattórával emelkedhet, a teljes mennyiség beszerzéshez felhasználható hitel pedig 162 millió euróval bővült ki.

A hazai arányok jobbak az uniós átlagnál

A magyarországi gáztárolók töltöttsége október 27-én 83,89 százalékon állt a Gas Infrastructure Europe adatai szerint, ezen belül a Hexum Zrt. létesítménye 92,71 százaléknál tartott, a négy tárolót üzemeltető Magyar Földgáztároló Zrt. pedig 80,15 százaléknál. Mindez együtt 56,79 terawattóra energiatartalmú gázt jelent. Ez az ország teljes felhasználásának az 52,75 százalékára elég. Bár az európai átlag 94,08 százalék, a mögötte álló készletből az éves uniós igényeknek csak a 27,77 százaléka elégíthető ki. Az EU-n kívüli Szerbiának most nincs betárolt gáza, viszont korábbi hírekből tudjuk, hogy 500 millió köbméter éppen magyarországi tárolókban áll majd a rendelkezésére.

Igaz, ez azt is jelenti, hogy ennyivel kevesebb gáz jut a hazai igényekre a hazai tárolókból, továbbá, hogy a ténylegesen a belföldi igényekre szolgáló mennyiség aránya emiatt kisebb az említett, 52,75 százaléknál.

A közvetlen orosz importtól elvágott Ukrajna kifejezetten rosszul áll: tárolóinak töltöttsége 31,9 százaléknál tart, ez az éves igényének a 39,75 százalékára elég.

Még nincs minden nap kitárolás

A magyarországi import folyamatos, szombat délután például egyszerre öt irányból is érkezett a földgáz Magyarországra (Ukrajnából nem), ahogyan a betárolás is. A készlet továbbra is nő annak ellenére, hogy a növekedést nyilván lassítja, hamarosan pedig csökkenésre változtatja az, hogy a téli gázellátás részben a tárolók gázából történik. Igaz, a vizsgált, egyébként enyhe napon éppen nem volt kitárolás az országban, ahogyan több más európai országban sem.

Október 15-én 4,9 milliárd köbméter gáz volt a hazai tárolóknak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal havonta frissített diagramja szerint. E számnak az az érdekessége, hogy

a mennyiség most először haladta meg a 2019-es értéket,

amelytől – és a további évekétől is – huzamosabb ideje elmaradt a hó közepi mennyiség.