A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség és a Manap Iparági Egyesület a Magyar Mérnöki Kamarával történt egyeztetések alapján készített petíciót nyújt be a kormány azon rendeletére reagálva, amely a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) közcélú hálózatba történő feltáplálását érinti. Levelük címzettje Palkovics László technológiai és ipari miniszter.

Fotó: Frank Yvette / Délmagyarország

Kérdőjelek a célok körül?

A Világgazdasághoz eljuttatott közlemény hangsúlyozza, hogy az aláírók továbbra is támogatják a minisztérium szakmai tevékenységét, és minden segítséget megadnak a döntés-előkészítésekben, ha az a hazai megújulóenergia-piac növekedését, fejlődését célozza. Nem vitatják a villamos hálózat fejlesztésének és az energiatárolásnak a fontosságát, amint ezt az elmúlt 5-10 évben több fórumon is jelezték. Egyetértenek abban is, hogy a naperőművek robbanásszerű növekedése példaértékű volt az elmúlt években, amibe saját szervezeteik és a kormány is sok energiát fektetettek. „Egy közös cél felé, egyértelmű stratégia szerint haladtunk, ami elősegíti a nemzetünk energiabiztonságának javítását. Ez a közös szándék és a mindannyiunk által ismert célkitűzések, jogi környezet biztosította a fejlődést” – jelentik ki, ám hozzáteszik:

ezzel szemben az elmúlt időszakban megjelenő rendkívüli intézkedések ezt a korábban jól átlátható irányvonalat beárnyékolták, és megkérdőjelezték bennünk a stratégiai célokat.

Felidézik, hogy Palkovics László nyilatkozatai szerint nem lesznek kárvallottjai a döntésnek, de a megjelent kormányrendeletek alapján úgy véljük, hogy lesznek a rezsiköltségeket csökkenteni szándékozó lakosság és a napelemes szektor zömét alkotó magyar kkv-k körében.

Rövid a határidő

Panaszuk szerint a rendkívül rövid határidő nem ad lehetőséget a beruházóknak – például a társasházépítőknek – arra, hogy a már megkezdett beruházásaikat engedélyeztessék, mert nem minden projekt tart abban a fázisban, hogy azonnal elindítsák az igénybejelentéseket. A megkezdett beruházások napelemes erőművek létesítési szándékának bejelentésére több időre van szükség.

A szerda éjjel megjelent kormányrendelet mindössze 2 munkanapot ad az igénybejelentéshez szükséges dokumentációk előkészítésére, ha egyáltalán ezek rendelkezésre állnak már.

Az elmúlt évben elindított 100 százalékos napelem-támogatási pályázatok esetén néhány hónapja még halasztásokkal és egyéb engedményekkel ösztönözték a lakosságot, hogy elektrifikálják fűtési rendszereiket, és tervezzenek napelemes kiserőműveket házaikra. Ezzel párhuzamosan azonban nem történtek meg a hálózatfejlesztések – hangsúlyozza a közlemény –, de a társadalmi igényt egyértelműen megnövelte ez az ösztönző kommunikáció, a kormányrendeletben megjelentek azonban váratlan gyorsasággal ébresztett kétségeket a felhasználókban.

Elhúzódott a pályázatok elfogadása

A pályázatok elfogadása annyira elhúzódott, hogy közben az euró árfolyam növekedése és a beszállítói láncok akadozása miatt egyrészt a kivitelezők csak veszteséggel tudják telepíteni a rendszereket a pályázati kiírás szerinti feltételek mellett, és a készlethiány miatt a határidők tartása is sokszor ellehetetlenül. Az elsősorban a lakosságot érintő háztartási méretű kiserőművekre koncentráló kormányrendelet mellett az elmúlt időszakban további akadályok is nehezítették a kkv-k és az ipar szereplőinek napelemes beruházásait:

A kisvállalati szektor beruházásait 30 százalékos tárolókapacitás kiépítésére kötelezték, és a Mavir kötelezővé tette a szabályozhatóság biztosítását, ami annyira megnöveli ezen beruházások költségeit, ami gazdaságilag ellehetetleníti és műszakilag átláthatatlanná teszi azokat.

Az energiatermelőknek májusban nulla kapacitást hirdettek ki, majd elhalasztották az újabb kapacitási lehetőségek kihirdetését, továbbá sok korábban engedélyezett erőművi projektet adminisztratív úton lehetetlenítettek el.

Ezek az intézkedések egyértelműen azt eredményezik, hogy nem lesz vonzó a napelemes rendszerek telepítése, még akkumulátoros tárolókkal sem.

„A hálózati fejlesztések fontossága mellett a miniszter úr azt nyilatkozta, hogy csak ott szeretnék, hogy visszatáplálás nélküli üzem („szigetüzemként” hivatkozva rá) működjön, ahol az adott transzformátor nem alkalmas a visszatáplálásra. Ezzel is maximálisan egyetértünk és támogatjuk, hogy ahol nem alkalmas a transzformátor, ott fejlesztésre van szükség. Ahol viszont alkalmas, ott továbbra is a hálózati mérnökök feladata és felelőssége, hogy kiszámítsák az adott háztartási erőmű csatlakozási lehetőségét és engedjék azt a szabad kapacitás terhére” – mutat rá a levél.

A levélben a következőket kérték Palkovics Lászlótól: