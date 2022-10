A legnagyobb hazai napelemes szakmai érdekképviselet, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tagjai szomorúan fogadták Gulyás Gergely újabb bejelentését, amely megerősíti, hogy az új telepítésű, háztartási méretű naperőművek hálózati visszatáplálását átmenetileg megszüntetik – írja közleményében az MNNSZ.

Fotó: Németh András Péter

A döntést a VG megkeresésére már korábban is kritizáló szervezet azt írja, a változtatás tovább fokozza az ország lemaradását a napelemes piacon, miközben már most is az utolsó helyen áll a villamosenergia-termelésben az Európai Unióban. Az MNNSZ állítása szerint az elmúlt évtizedben rendre elmaradtak a szükséges hálózati fejlesztések, pedig minden szakmai fórumon hangoztatták a szakemberek ennek jelentőségét.

Ha október 31-től valóban betiltják az új HMKE naperőművek visszatáplálási lehetőségét, teljesen értelmét vesztik az új lakossági napelemes rendszerek telepítései, még akkumulátoros energiatározóval együtt is

– közölte a szakmai csoport, amely azt vizionálja, hogy fél éven belül be fog zárni többszáz vállalkozás, és többezer ember veszíti el munkahelyét a napelemes szektorban is.