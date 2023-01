A Debrecen közelében épülő akkumulátorgyár energiaigénye csak egy paksi blokknyi kapacitással elégíthetők ki. A probléma az, hogy nemcsak nincs ekkora plusz kapacitás a hazai villamosenergia-rendszerben, hanem még importra is szorul az ország mintegy harmadrészben. Mivel a létesítmény 2024-ben tervezett átadásáig a Mavir Zrt. hálózatfejlesztési tervei szerint nem adnak át új hazai nagyerőművet, az akkumulátorgyár majdani áramkereskedője vagy eleve külföldről lesz kénytelen vásárolni, vagy mégis épül 2024-ig egy hazai erőmű, amiről még nem tudunk.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nagy bizonytalanságokkal terhelt nagyfogyasztói csatlakozások

Tervében a Mavir is utal a „már ismert, de igen nagy bizonytalansággal terhelt, rendkívül magas teljesítményigényű nagyfogyasztói csatlakozásokra”, kiemelten Debrecen és Nyíregyháza térségében, és később is kitér rá, hogy „Debrecen térségében kiemelt ipari parki fejlesztés keretében jelentős méretű ipari fogyasztói igények megjelenése várható. A hálózati engedélyeshez benyújtott igénybejelentés alapján 2024 végéig 235 MVA, míg 2026 év végéig összesen 740 MVA teljesítményigény csatlakozása várható”. A rendszerirányító felsorolja, hogy ezen csatlakozásokhoz milyen alállomás bővítésre és létesítésre, illetve távvezeték építésre lesz szükség.

A gyár átadásáig az idő rövidsége és más okok miatt is csak gáztüzelésű nagyerőmű építhető meg, de egy ilyen beruházás erősítené az ország gázimporttól való függését, ami nem cél az adott geopolitikai helyzetben.

Az ismert tervek alapján az MVM csak 2026-ban adna át a Mátrai Erőmű területén egy 650 megawattos (MW), majd 2027-ben a Tisza II. telephelyén egy 499 MW-s gázblokkot.

Az utóbbi elképzelés tükröz bőven óvatosságot is, ugyanis amikor az MVM Gter 2020-ban megvásárolta a Tisza II-t, még két, 500 megawattos blokk építéséről volt szó, mégpedig idei átadással. Most tehát csak egyről, az is három évvel később épülne meg. Kizárásos alapon mégis annak lehet esélye – de a Világgazdaságnak hangsúlyozottan nincs ilyen értesülése –, ha a debreceni akkumulátorgyár ellátása érdekében a mátrai vagy a tiszai projektet hoznák előre.

A Mavir hivatkozott dokumentumában az említetteken túl csak két másik új blokk szerepel, még későbbi átadással: az 5. paksi atomblokk 2030-tól termelne, a 6. 2031-től. Mindkettőt 1200 megawattosra (pontosabban 1180 MW-sra) tervezik. Igaz, a paksi blokkokról Lantos Csaba energiaügyi miniszter a napokban azt mondta a Vasárnapi Újság című rádióműsorban, hogy az átadásuk 2032-re várható.

Naperőmű, több száz megawattnyi akkumulátorral?

Nem ad kielégítő választ a gyár áramellátására az sem, hogy a CATL – mint közzétette – nagyban kíván támaszkodni a saját tulajdonú, illetve a magyar partnerekkel együttműködésben létesítendő naperőművekre. A probléma itt megint a mérettel van: hazai méretekben eddig példa nélküli kapacitású és területigényű naperőművekre lenne szükség, a hab pedig az a tortán, hogy ezekhez majdnem ugyanakkora kapacitású akkumulátorparkra is szükség lenne. (A hazai naperőművek átlagos kihasználtsága 16 százalékos.) Vagyis több száz megawattnyi áramtároló berendezésről lehet szó.

A hongkongi cég persze nyilván nem bízta a véletlenre magyarországi gyárának majdani áramellátását. Piaci találgatások szerint akár kaphatott is erre vonatkozó ígéretet, kötelezettségvállalást a beruházásról szóló megállapodás megkötésekor a magyar kormánytól. A probléma az, hogy a mostani árampiaci helyzet teljesen más, mint amikor a CATL megvetette a lábát Magyarországon.

A Contemporary Amperex Technology Hungary Kft-t ugyanis bő egy hónappal azelőtt jegyezték be a debreceni Lion Office Centerben lévő székhelyére, hogy Ukrajna Oroszország általi megtámadásának egyik következményeként hatalmas kérdőjelek jelentek meg Európa orosz gázzal való stabil ellátásával kapcsolatban. Ez még akkor is kockázatot jelent minden gázerőmű működésére és az újak építésére nézve, hogy a hazai ellátás folyamatosságát garantálják a magyar-orosz gázmegállapodások.

A CATL azzal szembesült, hogy itteni beruházását kellemes gazdasági növekedéssel jellemezhető környezet helyett magas gáz- és áramárakkal terhelten, egy háborús tűzfészek közvetlen közelében kell megvalósítania.

A Világgazdaság cikke szólt jó előre

Hivatalos bejelentése szerint a CATL zöldben utazik, debreceni gyárat 2039-re karbonsemlegesnek ígéri. Energiaellátását elsősorban az említett naperőművekre alapozná, később publikált, de nyilvánosan már nem elérhető adatai alapján pedig gázmotorokat is bevetne a hőellátása érdekében. Ám áramból elképesztő mennyiségre lesz szüksége a 7,34 milliárd euróból jövőre átadandó, évi 100 gigawattórányi (GWh) akkumulátort előállító gyárkomplexumnak. Abból kiindulva, hogy a Samsung évi 30 GWh kapacitású gödi akkumulátorgyára épp most vásárolna 1 terawattórányi (TWh) áramot egy éves igényére a Világgazdaság információi szerint, a CATL-nak évi 3,3 TWh-ra lehet majd szüksége. Mivel a paksi atomerőmű évente nagyjából 16 TWh áramot ad, stimmel a cikkünk elején hivatkozott piaci becslés: a debreceni gyárnak közel egy paksi blokknyi áramra lehet szüksége.

Ráadásul nem csak a debreceni akkugyár van terítéken. A Világgazdaság már tavaly májusban ismertetett egy tanulmányt, amely szerint

a tervezett akkumulátorgyárak megépülésével a magyarországi villamosenergia-felhasználás körülbelül 30 százalékos bővülésével jár.

Emiatt 2030-ig összesen több mint 5000 milliárd forintnyi új beruházásra lehet a villamosenergia-szektorban. A szakpolitikai elemzés azt is írja, hogy ha nem létesülnek új, hagyományos, folyamatosan termelő erőművek, akkor előállhat, hogy az üzemek áramigénye nem minden esetben lesz kielégíthető.

Természetesen döntéshozói szinten is tisztában vannak azzal, hogy lépni kell a debreceni térség áramellátásának javítása érdekében. Tavaly augusztusban például újabbal egészült ki az a tizenegy villamosenergia-ipari beruházás egy kormányhatározat szerint, amelyeket a debreceni Déli Gazdasági Övezetbe betelepülő gazdasági társaságok ellátása érdekében meg kell valósítani: az eredetileg 85,055 milliárd forintos beruházáscsomag teljes költsége ezzel 87,763 milliárd forintra nőtt. Néhány napja Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára új erőművek szükségességéról is beszélt az ATV-ben, igaz, részletek nem hangzottak el.

Abból kiindulva, hogy 2021-ben Magyarország bruttó áramfelhasználása 48,8 TWh volt, a becsült, 30 százalékos áramigény-növekmény 14,6 TWh-t tesz ki. Ez majdnem annyi, mint amennyit a 2000 megawattos paksi atomerőmű egy év alatt megtermel. Bár a mostani cikkünk szerint 2030-ig elkészülhet a két gázos és egy nukleáris blokk, ami 650+500+1200 megawattot jelent, ezekre egy ideig még nem támaszkodhat a tervek szerint 2024-től működő CATL-gyár.