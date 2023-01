Rég látott szintre csökkent hétfőn a földgáz ára az irányadó európai energiatőzsdén. A februári szállításra szóló határidős jegyzésár alig valamivel hetven euró/megawatt ár felett nyitott és délutánra 72,5 eurón stabilizálódott, ezzel 5 százalékkal került lejjebb a jegyzésár a múlt pénteki szinthez képest.

Ilyen alacsony árszinteken utoljára február 21-én kereskedtek a földgázzal, a hetek óta tartó áresést a bőséges LNG-kínálat és a tél közepén is őszies időjárás és hőmérséklet váltotta ki.

Az előrejelzések szerint a következő két hétben Európa nagy részében a szezonális átlagnál magasabb hőmérséklet várható,

ami segít a kontinens országainak elkerülni, hogy a tél végéig túl hamar kiürüljenek a gáztárolói. Ennek köszönhetően csak decemberben 47 százalékkal csökkent a gázár a holland TTF-piacon.

Fotó: Shutterstock

Az alacsonyabb gázárak a magas inflációs ráták által szorongatott európai gazdaság számára is megkönnyebbülést jelentenek. Olaf Scholz német kancellár szerint a Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója által kiváltott energiaválság „kemény próbatétel” a kontinens legnagyobb gazdasága számára, Scholz fel is szólította a polgárokat, hogy az elkövetkező hónapokban is folytassák a takarékoskodást. A Gas Infrastructure Europe szerint a németországi gáztárolók szintje az elmúlt héten 90 százalékra emelkedett, míg az ötéves átlag az évnek ebben az időszakában 73 százalék volt. Az új LNG-importterminálok „hosszú távon függetlenítik hazánkat és Európát az orosz gáztól” – mondta Scholz a németekhez intézett újévi beszédében.

