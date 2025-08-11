Deviza
FRANCE-CONSUMPTION-FOOD-SUPERMARKET Nutella mogyoró
szárazság
mogyoró
Nutella

Mogyoróválság: még drágább lehet a Nutella – kiakadtak a németek

A törökországi fagy súlyosan visszavetette a mogyorótermést, ami a világpiacon is drágulást okozott. A termeléskiesés miatt a Nutella ára Európában egy év alatt 30 százalékkal ugrott meg, és könnyen lehet, hogy a vásárlók hosszabb távon is magasabb árakkal szembesülnek.
Zováthi Domokos
2025.08.11., 15:23

A világ mogyorótermésének mintegy 60 százalékát Törökország adja, így az ottani időjárási viszontagságok – például az idei tavaszi fagy – gyorsan globális árhullámot indítanak, ami nagyon rossz hír a Nutella rajongóinak – írta a Bild. A lap kiemelte: a német termelők és fogyasztók most a pénztárcájukban érzik a hidegsokkot.

Nutella turns 60 Nutella mogyoró
A Nutella ára az egekbe szökött / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A török állami gabonatanács idén tonnánkénti minimális felvásárlási árat határozott meg, amely 17 százalékkal magasabb a tavalyinál, a török líra gyengülésével számolva pedig akár 50 százalékos emelkedés lehet. A mogyoró világpiaci ára már így is több mint egyharmaddal nőtt, ami közvetlenül érinti a feldolgozókat. Ez különösen nehéz azoknak a vállalatoknak, amelyeknek egyszerre kell drága kakaót vásárolniuk, mint például

  • a Lindt & Sprüngli,
  • a Kölln
  • és a Ritter Sport.

A vállalat évente több ezer tonna mogyorót dolgoz fel. 

A Nutella gyártója opimista, de az időjárás bekavarhat

A Ferrero – a Nutella gyártója – a világ legnagyobb mogyorófelhasználója, a globális termés körülbelül harmadát használja fel. Bár Törökország mellett Olaszországból, Chiléből és az Egyesült Államokból is importálnak, a hiány és az áremelkedés így is elkerülhetetlenül megjelent a boltok polcain:

egy 450 grammos üveg ára Európában nagyjából három euróról négy euróra nőtt.

Egyes gyártók a receptúra módosítását is fontolgatják – kevesebb mogyoróval vagy olcsóbb alternatívákkal, például mandulával. A kereskedők szerint a közeljövőben nem várható újabb drasztikus drágulás, de a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás továbbra is komoly kockázatot jelent a mogyoró- és csokoládépiac számára.

A mogyorópiac bizonytalansága nemcsak a csokoládé- és krémgyártókat érinti, hanem a pékáruk, sütemények és snackek széles körét is. A szakértők szerint a fogyasztók egyre inkább nyitottak lesznek alternatív ízekre és alapanyagokra, miközben a gyártók folyamatosan kísérleteznek, hogy a minőséget és az árat is versenyképesen tartsák.

