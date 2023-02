Úgy tűnik, bevált a fix áras gázvásárlási szerződések közelmúltban bevezetett rendszere, ugyanis a Világgazdaság értesülése szerint az intézkedést ki akarják terjeszteni a villamos energiára is. A rendelet már készül.

A kedvezményezettek köre vélhetőleg azonos lesz a gázárfixáló januári rendeletben szereplővel, így az arra feljogosított intézményi gázvásárlók a gáz után a mostani, viszonylag alacsony áron juthatnak áramhoz akkor is, ha az időközben drágulna.

A földgáz kapcsán már élő, az áram esetében pedig legkésőbb február végéig várható jogszabály közötti eltéréseket csak az áram és a gáz kereskedelmének különbözősége fogja magyarázni.

Könnyebben lehet majd kalkulálni az intézmények áramköltségét.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld



A fix áras áramnak kicsit más szabályai lesznek

Míg a fix áras gázvásárlási szerződések csak az év első kilenc hónapjára köthetők, az áramrendelet hatálya az év végéig, tehát 2023. december 31-ig szól majd. Ennek az az oka, hogy gázrendelet a szeptember 31-ig tartó gázév végéig, az áramárrendelet pedig a naptári évekhez kötött szerződésekhez igazodik.

További eltérés lesz az is, hogy mekkora időtartamra vonatkoznak az érintett megállapodások. A fix áras gázszerződéseket havonta kell frissíteni, mert a bennük szereplő ár alakulása szempontjából figyelembe vett holland TTF, osztrák VTP és más, érintett tőzsdén kereskednek havi termékekkel is. Az áram esetében azonban csak negyedéves jegyzés érhető el a magyarországi áramvásárlási szerződésekben döntően szereplő Hudexen, vagyis a vevőknek és az eladóknak havi szinten nincs mihez igazodniuk. Tulajdonképpen ez a magyarázata a harmadik fő különbségnek is, vagyis annak, hogy

jó eséllyel nem „azonnal”, azaz március 1-jétől, hanem majd csak a következő negyedév kezdetétől, április 1-jétől lép életbe az új jogszabály.

Mentesülnek majd a kötbér alól is?

Beleillene a képbe – de erről a Világgazdaságnak nincs információja –, hogy az adott áramvásárlók is mentesüljenek majd a kötbérfizetési kötelezettségük alól, ha nem veszik át az általuk megrendelt villamos energia egészét. Habár ez a könnyítés a gáz esetében a rögzített árról szóló rendelethez képest némi késéssel született, de ha az áramárrögzítő jogszabályt a gázéhoz hasonló kaptafára kívánják szabni, akkor érdemes lehet már az elején beleszőni ezt a kedvezményt is.

Szakértőket idézve a Világgazdaság korábban kitért a rögzített áras gázszerződéseknek a hivatalos kommunikáción felüli előnyeire, például arra, hogy egy olyan vásárlói kört segít vissza a fix áras világba, amely korábban sem kötött mozgó áras, árindexált szerződést, így gyakorlata sem volt benne. Ám arról is írtunk, hogy a magánjogi szerződések esetében az ilyen állami beavatkozások – ide értve a kötbérfizetés alóli mentesítést is – a kereskedőket óvatossá teszik. Ilyenkor ugyanis ők kettőt tehetnek: a rájuk terhelt piaci kockázatok miatt eltávolodnak az adott ügyfélkörtől, vagy beárazhatják a kockázatot a többi termékükbe.