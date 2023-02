A lengyelországi PKN Orlen nem sokat variál az áraival annak alapján, amit a Holtankoljak oldaláról február 24-én délelőtt le lehetett olvasni. A társaság a 95-ös benzin literjét mindenütt 607 forintért, a normál gázolajét pedig 617 forintért mérte. Ehhez és a cikk további megállapításaihoz azonban hozzá kell fűzni, hogy a tucatnyi helyszínen megvizsgált mintegy 60 töltőállomás benzin- és gázolajáraiból levont következtetések csak az adott időpontra vonatkoznak, és bár lehetnek akár országos érvényűek is, de nem feltétlenül azok. Végül – bár igyekeztünk tipikus helyszíneket vizsgálni – a mintavétel az összetétele alapján sem reprezentatív.

Nagyobb piaci részesedésre tör az Orlen.

Fotó: Róka László / MTI

A nagyok között a legolcsóbb

Viszont amit megtudunk belőle, az érdekes. Mindenekelőtt az, hogy az Orlen két említett ára a három nagy riválisáénál (Mol, Shell, OMV) minden esetben alacsonyabb. Erre a megállapításra úgy jutott a Világgazdaság, hogy a hivatkozott portálon kiválasztott helyszínek 5 kilométeres körzetében lévő töltőállomásokat vette sorra, mert arra kereste a választ, hogy egy autós egy adott helyszínen – töltőállomás-bokron belül – mely benzinkutak közül választhat. Kétségtelen, hogy ennél található jobb módszertan, de a célnak megfelelt. A nagyok közötti legolcsóbb voltával az Orlen jó úton lehet ahhoz, hogy növelje az induláskor szerzett piaci részesedését. (Kivéve, ha az árazása nagyjából azonos a 73 elemű hálózatának előző üzemeltetőjéével.)

A társaság még azokon a helyszíneken is kitart a literenként 607, illetve 617 forintos ára mellett – például Sármelléken –, ahol az öt kilométeres körzetében nincs más benzinkút.

Kiviláglott az is, hogy a másik három nagy riválisának is van egy jellemzően alkalmazott ára, amelytől csak esetenként tér el. Az OMV, amely a második legdrágább forgalmazó, a legtöbb helyen 609,9 forintot kér a normál benzinért, és 616,9 forintot a gázolajért. Rajta kívül egyébként csak a legdrágább kiskereskedő, a Shell bíbelődött még a 90 fillérre végződő árakkal a vizsgálat idején. A Shell a normál benzin literjét többnyire 611,9 forintért, a gázolajét pedig 627,9 forintért mérte. A Mol 617 forintos normál benzinje mindenütt épp 10 forinttal drágább az Orlenénél, a gázolajat viszont ahhoz hasonlóan 617 forintért adja. Ez utóbbi egybeesés azt is jelenti, hogy a Mol és az Orlen gázolaja között az autósok többnyire nem az ár alapján választanak, hanem például a töltőállomások konkrét elhelyezkedése, az azokon kínált szolgáltatások vagy egyéb, akár szubjektív tényezőket figyelembe véve. Persze a Mol nem tart ki minden esetben az alapgázolajárnál. A tucatnyi vizsgált helyszínen belül Szentgotthárdon, Siókon és Szekszárdon is van olyan kútja, amelynél a gázolajat 631 forintért adta.

Nem nagyon számít, hogy az ország melyik csücske

A szentgotthárdi árakat mint határközelieket és mint nyugat-magyarországiakat vontuk be az összehasonlításba. Mint kiderült, a város öt kilométeres körzetében az autósok még a kisebb, azaz a fehér kutat közé sorolt Mobil Petrolt is választhatják, amelynél a benzin csak 594,9 forintba kerül, viszont a gázolaj 624,9 forintba. A szlovák határhoz közel fekvő Salgótarjában mind a négy társaság a fenti alapárát alkalmazta, csak a Shell egyik ottani egységénél van a másiknál bő 30 forinttal magasabb gázolajár is: 642,9 forintot.

Kelet-magyarországi nagyvárosnak (ahol Orlen-kút is van) Nyíregyházát választottuk. Nos, ott sem olcsóbb sem a benzin, sem a gázolaj, mint máshol, igaz, a jellemzőnek mondottnál magasabbra sem bukkantunk. Annál inkább a Balaton „orlenes” településein. Bár a lengyel társaság ezeken sem alkalmaz magasabb árat, Siófokon a Molnak, a Shellnek és az OMV-nek is van olyan töltőállomása, amelyeken a saját „alapáraiknál” legalább 20 forinttal magasabbat alkalmaznak. Szántódon az Orlen és Mol „alapáras”, más forgalmazó pedig nincs a közelben, és Balatonkeresztúron is csak a náluk jóval drágább (642,9 forint és 644,9 forint) Shell.

Budapesten nagy a verseny

A Budapest-közeliség sem minden esetben csábította a négy nagyot magasabb árak érvényesítésére. Alapáraikkal dolgoztak Dunakeszin és Üllőn (ott Shell-kút nincs), továbbá Pilisvörösváron, ahol viszont a Shell kakukktojás, mert 644,9 forintért is kínál gázolajat. Érden csak az OMV drágább a szokásos önmagánál, a literenkénti benzinára 639,9 forint, a gázolaj 640,9 forint.

A fővárosban két kerület árait néztük meg. Lágymányoson (XI. kerület) az Orlenen kívül árul a másik három nagy cég is, de közülük csak a Shell vet be a magasabb tarifát, és megint csak a gázolajnál: a máshol már bevált 644,9 forintot. A

Józsefvárosban (VIII. kerület) minden forgalmazó az alapárával dolgozik, de erős is a verseny: 52 töltőállomást tüntet fel öt kilométeres körzetben a Holtankoljak.

Azt persze, hogy a nagy forgalmazók mennyire engedhetik meg maguknak, hogy a többségében alkalmazott áraiknál magasabbat is kiírjanak, a kisebb és jellemzően alacsonyabb árú töltőállomások autósokat elszívó közelsége is befolyásolja. Egy-egy Auchan-kútnál például 10-20 forinttal is lehet olcsóbb az üzemanyag, mint másoknál. A piacvezetőknek sok helyen a Mobil Petrol és az Avia is alákínál, nem beszélve a kisebb településeken működő, még olcsóbb töltőállomásokról. Ám olyan forgalmazók is vannak a kisebbek között, amelyek nem feltétlenül olcsóbbak listavezetőknél: ilyen az Oil!, a Centrum Oil vagy a Smart Oil. Amúgy jelen van ezen a piacon az MVM is: az MVM Mobiliti nevébe például Lágymányoson futhatunk bele.