Felháborodást okozott a Shell rekordszintű nyeresége – emelnék az extraprofitadót

Miután sosem látott, éves szinten 40 milliárd dolláros nyereségről számolt be a Shell, egyre erősebbek azok a hangok, amelyek Rishi Sunak brit miniszterelnököt kritizálják a vállalatra kiszabott extraprofitadó túlzottan csekély volta miatt.

Fotó: Shutterstock

A brit székhelyű vállalat csütörtökön azt is közölte, hogy 134 millió dollárnyi extraprofitadót fizetett 2022-ben a szigetországban, míg ennek uniós megfelelője, a szolidaritási hozzájárulás 520 millió dollárjába került.

A Shellt már októberben is számos kritika érte, amikor közölte, addig még nem fizetett egyetlen fontot sem a brit extraprofitadó kapcsán, ám a cég szerdán azt is közölte, hogy 2023-ban számításai szerint 500 millió dollárt fog kifizetni ezen a címen.

A 2021-hez képest duplázódó tavalyi profit azonban így is csípi az ellenzéki politikusok és a szakszervezeti vezetők szemét, ezért a Munkáspárt valódi extraprofitadót és az energiaársapka áprilisi emelésének elhalasztását követelte, míg a liberális demokraták felháborítónak nevezték, hogy a cég Putyin háborúján nyerészkedik, és ők is az adó növelésére szólították fel Sunakot.

A szakszervezetek szerint ekkora nyereség már obszcén, és valósággal sértés a dolgozó családokkal szemben.

A brit miniszterelnök szóvivője elmondta, hogy tisztában voltak vele, hogy a közvélemény túlzónak fogja találni a Shell hasznát, ezért vezették be az extraprofitadót, amely hasonló más országok gyakorlatához. Ezért azt gondolják, hogy az adó megtalálta az egyensúlyt a megélhetési költségeket enyhítő támogatások finanszírozása és a beruházások ösztönzése között, ami elengedhetetlen a brit energiabiztonság megteremtéséhez – írja a The Guardian.

A brit kormány tavaly vezetett be extraprofitadót az olajcégek északi-tengeri tevékenysége kapcsán, amelyet később Jeremy Hunt pénzügyminiszter szigorított is. A Shell rekordprofitját az orosz invázió hatására emelkedő olajárak mellett nagyban segítette az is, hogy a vállalat a világ legnagyobb LNG-kereskedője, és ez a szegmens az orosz gázcsapok elzárása után busás hasznot hajtott.

A cég új vezérigazgatója, Wael Sawan is a földgáz – és a hozzácsapott megújuló – üzletágat vezette, mielőtt jelenlegi posztjára került volna. A cégvezető az eredményeket ismertetve a negyedéves osztalék 15 százalékos emelését és 4 milliárd dollár értékű részvény-visszavásárlási programot is bejelentett. Az osztalék így a tavalyi utolsó negyedévre 6,3 milliárd dollárt tesz ki, míg

a Shell összesen 26 milliárd dollárral jutalmazta részvényeseit tavaly.

Arra a kérdésre, hogy milyen érzés ekkora nyereségeket csinálni, miközben az emberek alig győzik a számláik kifizetését, a libanoni származású üzletember elismerte, hogy nehéz időket élünk, amikor szülőhazájába látogat, sokszor áram sincsen, ezért szerinte a megoldás az, hogy továbbra is energiát biztosítanak a világnak.

Az olajvállalatot nemcsak a sosem látott nyereség miatt kritizálták, hanem azért is, mert a valósnál magasabbnak tünteti fel a megújuló energiát célzó befektetéseit. A cég 2021-ben 20, 2022-ben 25 milliárd dollár értékű beruházást eszközölt, tavaly 12 milliárd dollárt költött olaj- és földgázprojektekre, míg megújuló energiára 3,5 milliárd dollárt szánt.