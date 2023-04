Múlt pénteken lényegében lélektani határ alá csúszott a dízel ára a benzinkutakon. A nagykereskedelmi benzinárak pénteken literenként bruttó 8 forint körül nöttek, míg a gázolajért literenként bruttó 4 forinttal kevesebbet kellett fizetni, mint korábban.

Fotó: Pesthy Márton / Veszprém Megyei Napló

Mivel azt megelőzően a 95-ös benzin literenként 609 forintba került, péntektől átlagosan 617 forintos áron adták, míg a literenként 603 forintért kínált dízelüzemanyag ára átlag 599 forintig süllyedt péntektől.

A napokban újabb jó hírt kapott az autósok egy része. Szerdától ugyanis a gázolaj esetében ismét számíthatunk árváltozásra, a nagykereskedelmi árak tekintetében bruttó 10 forintos csökkenés jön – számolt be róla a holtankoljak.hu szakportál. Mindeközben a benzin ára most nem változik, s ezzel a két üzemanyagtípus között már jelentős árkülönbség áll be.

A benzin és a dízel ára között utoljára 2015 nyarán volt ekkora árkülönbség. Ez a jelentős fordulat pedig még érdekesebb annak fényében, hogy nemrég még dízelhiányról szóltak a hírek.

A hazai dízelátlagár mozgása lekövette az Európában irányadó rotterdami energiatőzsde gázolaj-jegyzésárait, amelyek jelentős mértékben csökkentek. A tengeri úton érkező orosz dízelszállítmányok kiesése felverte az árakat a kontinensen– emiatt jelentős árkülönbség alakult ki az elmúlt egy évben a benzin és a gázolaj között. Mostanra viszont az importőröknek, nagykereskedőknek sikerült alternatív forrásokból kompenzálni a szűkös készleteket. Az új szállítmányok tankereken érkeznek a kikötőkbe, főleg Amerikában, a Közel-Keleten és Indiában lévő finomítókból. A piac realizálta, hogy a dízelhiány kockázata folyamatosan csökken, ráadásul az enyhe tél miatt a gázolajalapú tüzelőolaj iránti kereslet is tartósan alacsony szinten maradt. Ezek eredményeként egyre inkább a megszokott trendek határozták meg az árakat, és fokozatosan eltűnt az a nagy árdifferencia, ami a gázolaj és a benzin között feszült. Sőt, immár a dízel javára billent a mérleg – adott magyarázatot a kialakult helyzetre a 24.hu portálnak nyilatkozó Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

A magyar nagykerárakat alapvetően az európai jegyzésárak befolyásolják, de a forint érdemi erősödése is besegített abban, hogy olcsóbban lehet gázolajat tankolni a kutakon – magyarázta Grád Ottó.