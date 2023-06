Kirgiz vízerőmű beruházás iránt érdeklődik a Ganz Transzformátor a Trend News Agency híre szerint, amely Gál Gergelyre, a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. ügyvezető igazgatójára hivatkozik. A Ganz csak néhány hete tette közzé, hogy az idén Egyiptom egyik kiemelt jelentőségű vízerőművénél, az Esna erőműnél végez jelentős, több szakaszból álló szervizt. A munka első, májusban záruló szakaszában egy 16,8 MVA teljesítményű hidrogenerátor karbantartását végezte el. Az év végéig még két generátor van hátra.

Az épülő Kambar-ata 1 vízerőmű.

Fotó: Flickr

Jókor lehet jó helyen a Ganz

A Világgazdaság áprilisban írta meg, hogy tavaly az előző évinek majdnem a kétszeresére növelte az árbevételét a cég, erről a néhány napja közzétett éves jelentésében e szerint részletek is olvashatók. Az idén további 50 százalékos forgalombővítésre készül, és alkalmazna újabb 100 dolgozót. A vállalat közel 15 országban aktív, így számos európai ország mellett Észak-Afrikában és a közel-keleti térségben is. Három üzletága – a transzformátor, a forgógép és a szerviz – tavaly csaknem 60 jelentősebb projektet teljesített bel- és külföldön. A múlt év végére az árbevételének már a fele származott a külföldi piacokról, ezen belül nőtt az Európai Unión kívüli értékesítés is.

Közel hárommilliárd dollárba kerülne az egyik nagy vízerőmű

Ígéretesek a kirgiz lehetőségek is. Az ország elnöke, Szadit Japarov június 3-án arról tájékoztatta az Európai Tanács elnökét, Charles Michelt Csolpon-Atában (ott működik Kirgizisztán egyik repülőtere) hogy

országa kész „nagy víz- és más megújuló energia erőműberuházások megvalósítását felkínálni az Európai Uniónak”

– írja a helyi Akipress hírügynökség. Ilyen projektekre sok ország, például Oroszország, Kazahsztán és Kína is nyitott, nemcsak a közép-ázsiai országban az odaérkező üzletemberek küldöttségéről szóló, hanem korábbi hírek alapján is. A nemzeti Kabar hírügynökség például márciusban arról számolt be, hogy miután egy éve közzétették a Kambar-ata 1 vízerőmű építésének kirgiz tervét, most januárban pedig megszületett a kirgiz-kazah-üzbég energiaminiszteri szintű megállapodás a projekt ütemezéséről, márciusban Oroszország jelezte is, hogy kész beszállni a megvalósításba. A 256 méter magas gáttal kialakított létesítmény tervezett 1860 megawatt lenne. Ez évi 5,6 milliárd kilowattóra áramot jelent. A gát mögötti tárolóban 5,4 milliárd köbméter víznek lenne hely. A beruházás 2025-re készülne el. Mindez 2,9 milliárd dollárba kerülne. A pénz a költségvetésből és beruházóktól származna.

Az országban (Dzsalal-Abad térségben) jelenleg is épül tíz kisebb vízerőmű, a meglévők teljesítménye pedig áprilisban 27 százalékkal nőtt.