Fájóan magas szint körül formálódik a magyarországi benzin- és gázolajárak piaci egyensúlya, ráadásul nem látszik, mikorra remélhető enyhülés. Az aktuális átlagos literenkénti ár a Holtankoljak szerint a benzin esetében 628, a gázolaj esetében 638 forint. Az egyik ár 40, a másik 61 forinttal nagyobb a hat nappal ezelőttinél. Az akkori állapot azért érdekes, mert aznap a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, Grád Ottó augusztusra további drágulást vetített előre, és az árak későbbi befékezését is csak abban az esetben tartotta valószínűnek, ha a Brent olaj ára – amely kilépett az előző hónapok stabil, hordónként 70–80 dolláros sávjából – megnyugszik, és nem gyengül tovább a forint sem a dollárhoz képest.

Tovább nőhet az északi-tengeri olaj ára. Fotó: AFP

Úgy áll azonban a helyzet, hogy az olaj ára fittyet hány az autósokra, és azt sem tudni, mennyi jót várhatunk a forinttól. A Brent jegyzése tegnap megint túllépte a 85 dollárt, Végh István, a Saxo Bank elemzője pedig 70–80 helyett már 70–90 dolláros ársávról írt, és a szűk kínálat miatt a 100 dollárt sem zárta ki. Ha 100 dolláros olajártól nem is tart Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázpiaci elemzője, azt már nem tartja kizártnak, hogy jövő januárban 700 forint fölött indulnak a hazai üzemanyagárak. A rájuk ható négy plusz egy tényező alakulása ugyanis döntően további drágulást vetít előre, áresést legfeljebb a globális gazdaság lassulása hozhat. Várakozásait Pletser Tamás – hangsúlyozva a bizonytalanságokat – a Világgazdaságnak részletesen kifejtette.

Ne is álmodjunk olajáresésről!

A globális olajpiac alapvetően szűkössé kezd válni az elemző magyarázata szerint, mert Oroszország júniustól napi félmillió hordóval visszavette a termelését, Szaúd-Arábia pedig szeptembertől csökkent napi egymillióval. Igaz, a kereslet sem nő annyival, amennyire korábban számítani lehetett. A friss kínai külkereskedelmi adat például katasztrofálisan rossz lett, és az olajimport is kétéves mélyponton van. Kicsit még nő ugyan az amerikai palaolaj-termelés, de messze nem a korábbi ütemben. A szűkös piac tehát a következő hónapokban inkább olajár-emelkedést indukál, bár nem masszívat. A 85–90 dolláros ár simán esélyes az év második felében.

Közelít az olajtermékek ára az olajéhoz

Fontos tényező az olaj és az olajtermékek közötti árrés változása. A dízelcrack például (dízelár mínusz nyersolajár) májusban a Brent esetében 12 és 18 dollár között volt, most 35 dollár, vagyis a termék 40 százalékkal drágult. Ennek Pletser Tamás szerint főleg a készletek alacsony szintje az oka. A Covid alatt ugyanis világszerte sok kapacitást bezártak, az idén pedig nagyon gyakoriak a karbantartások, mert tavaly az energiaválságtól tartva szinte minden finomító teljes kapacitással termelt. Így viszont a mostani nagy árkülönbözet ideiglenesnek tűnhet, és kicsit csökkenhet. Azonban a dízel árrése télen jellemzően nagyobb, mint nyáron.

Az amerikai gazdaság köszöni, jól van

A forint és a dollár viszonyában érezhető, hogy a dollár kicsit elkezdett erősödni, részben, mert a kamatkülönbség megvan, illetve gyengült az elmúlt időszakban, továbbá az amerikai gazdaság jobban teljesít, mint a világ másik fele. Márpedig a dollár erősödése nem nagyon kedvez a forint árfolyamának, ezen keresztül a hazai kiskereskedelmi áraknak sem.

Jön a plusz jövedéki adó

Január 1-jétől literenként 41 forinttal nő az üzemanyagok jövedéki adója Magyarországon, ezzel együtt értelemszerűen az áfája is.

Megcsappant a hazai üzemanyagpiaci verseny

A tizenhárom hónapon át alkalmazott ársapka szétverte azt, ami 20-30 év alatt felépült a hazai üzemanyagpiacon, ezt évekbe telhet kiheverni – mutatott rá Pletser Tamás.

Sok kisebb forgalmazó ugyanis végleg kiesett a piacról, a verseny nagy- és kiskereskedelmi szinten is szűkült, a tovább működő töltőállomások egy részét pedig hosszú időre szóló szerződések kötik a Molhoz.

Most lényegesen kisebb a verseny, mint a hatósági árak bevezetése előtt volt, ráadásul az ársapka visszaállításának lehetősége miatt a piaci szereplők részéről jóval nagyobb a tőke megtérülése iránti elvárás. Ezt azt jelent, hogy most akarnak minél nagyobb pénzhez jutni, mert nem tudni, mi lesz később. Ez a magyar vevőknek magasabb árat jelent. Mellesleg megjelent a kiskereskedelmi különadó, a Robin Hood adót megerősítették, és bevezették az EKR-díjat is. Összességében tehát a hazai üzemanyagárakat az olajár változása jó eséllyel emelni fogja, ahogyan a dollár erősödése és az adóváltozások hatása is, ráadásul a versenypiaci helyzet sem lett jobb. Talán az segít egy keveset, hogy a marzsok kicsit esnek.

A szomszédos országok közül a benzinár csak Szlovákiában és Ausztriában magasabb, mint Magyarországon (literenként 639, illetve 640 forint, de az országokon belül is vannak eltérések), a gázolaj pedig az előbbi két ország mellett még Szerbiában is (585, 645 és 645 forint) a Holtankoljak táblázata alapján. A szakportál 388,16 forintos euróárfolyammal számolta át az adatokat.