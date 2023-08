Leállítható azoknak a horrorszámláknak érkezése, amelyeket az 1,7 millió átalánydíjas lakossági fogyasztóból mintegy 90 ezren kaptak az elmúlt hetekben. Az óriási összegeken sokan felháborodtak. A Világgazdaság tud olyan ügyfélről, akinek a havi 150 ezer forintos nyugdíjából kellene kifizetnie a 140 ezer forintos júliusi gázszámláját, mellesleg nem használt el egy molekulát sem, ugyanis hosszabb ideje kórházban van.

Fontos leszögezni, bár sovány vigasz, hogy nem változott meg a rezsicsökkentett lakossági gázra vonatkozó, tavaly augusztus óta hatályos szabályozás, és megvan a – majd lentebb részletezendő – észszerű magyarázata is a magas számláknak, az MVM Next nem hibázott.

A probléma az új szabályozás, vagyis az átlagfogyasztáson felüli mennyiség feláras eladása bevezetésének nem túl szerencsés, de kényszerű időpontjából adódott.

(Az időzítésből következik, hogy „csak” 90 ezer ügyfél érintett.)

Átmeneti, egyszeri, de fájdalmas a probléma sok fogyasztónak.

Fotó: Shutterstock

Megvan a gyors fájdalomcsillapítás

Előbb azonban nézzük a a megoldást, amely egyébként az MVM Next honlapján is olvasható: az érintett fogyasztóknak augusztus 1. és 5. között le kell olvasniuk a gázmérőjük állását, és be kell diktálniuk a szolgáltatónál. (A diktálás megtehető telefonon, mobilappon és online ügyfélszolgálaton is). Ebből az adatból kiderül, hogy az ügyfél az új rendszer bevezetése óta eltelt egy év alatt mennyi gázt használt fel, illetve hogy ez a mennyiség mennyire tér el az éves átlagfogyasztásnak megjelölt 63 645 megajoule-tól (MJ). Ha ezt a mennyiséget nem lépte túl, akkor az a pénz, amit a felhasznált gáz rezsicsökkentett árán felül fizetett, azonnal visszajár neki. Egyúttal elkezdődik számára az új elszámolási év, amelynek a kezdőnapja, bármikor is indult a most végződő elszámolási éve, 2023. augusztus 1. lesz. Ekkortól ketyeg az órája az újabb 63 645 MJ, illetve legalább 1729 köbméter felhasználására, felhasználási helyenként.

Kálváriája jövőre nem fog megismétlődni, éppen az elszámolási éve kezdetének módosulása miatt.

Az éves kedvezménykeret az adott kedvezményes évben használható fel.

Aki akar, hitelezhet is az MVM-nek

Lehetnek olyanok, akik most nem tudnak diktálni, vagy nem akarnak. Ők az MVM Next ügyfélszolgálatán igényelhetnek 12 havi részletfizetést. (Már nem kell tartaniuk az ügyfélszolgálatok tavaly őszi zsúfoltságától, mert a társaság munkatársai mára feldolgozták az első hullámban beérkezett panaszdömpinget, de elintézhetik a részletfizetést telefonon és az online ügyfélszolgálaton is.) A nem diktálók akkor kapják vissza a túlfizetésüket, amikor lejár a saját elszámolási évük, amely a szolgáltatóval történt szerződéskötés napjával kezdődött. Ám tudniuk kell, addig lényegében az MVM Nextnek hiteleznek, amit pedig visszakapnak, az a 20 százalék körüli infláció miatt sokat veszít az értékéből.

Ráadásul, ha maradnak az augusztus 1-jétől eltérő elszámolási fordulónapnál, és maradnak az átalánydíjas rendszerben, akkor jövőre ismét a mostani kelepcébe kerülhetnek.

Az augusztus 1-ji fordulónapra átálló és a megadott átlagfogyasztásnál több gázt használó magánszemélyeknek viszont az MVM Next kénytelen hitelezni az év végi elszámolás időpontjáig.

A társaság azt írja, hogy nem kell diktálniuk azoknak, akiknek az éves fogyasztása a kedvezményes mennyiség alatt van, és azoknak sem, akiknek amúgy is ekkor van diktálása vagy leolvasása. Statisztikái szerint az ügyfelek több mint háromnegyedének éves fogyasztása belefér a kedvezményes keretbe.

A fordulónap dátuma okozta a problémát

És akkor jöjjön a horrorszámlák magyarázata, a Balogh József energiapiaci szakértőtől kapott magyarázatra támaszkodva.

Amikor tavaly augusztusban hatályba lépett az új szabályozás (az éves átlagnak meghatározott mennyiségen felüli tétel drágább számlázása), már minden átalánydíjas ügyfél elhasznált valamennyi gázt a saját, például márciustól márciusig tartó elszámolási évén belül. Azt, hogy mennyit, az éves leolvasáskor a hóközi mérések hiánya miatt az MVM Next nem tudhatta, így azt sem, hogy mennyi gáz fogyott tavaly augusztus 1. és az idei, márciusi leolvasás között. Ezért a társaság becslésre kényszerült, vagyis az adott fogyasztó felhasználását a vélelmezése szerint mutató jelleggörbét használta. E görbe alapján már le tudta vonni a tavaly augusztus 1-je előtt vételezett mennyiséget az ügyfél jellemző éves fogyasztásából.

A baj abból adódott, hogy ez a szoftver azt feltételezte, hogy az új elszámolási rendszerben az ügyfél először a rendelkezésére álló, rezsicsökkentett áron kapott mennyiséget használja el.

Így viszont, miután a 63 645 MJ elfogy, az ügyfél kizárólag a hét és félszeres piaci áron számolt gázról kap számlát. Hiába kapja vissza jövő márciusban az emiatti túlfizetését, az a pénz a mostaninál – mint már szó volt róla – sokkal kevesebbet ér.

Balogh József is amellett érvel, hogy az érintett ügyfelek diktálják be a pillanatnyi mérőállásukat, ezzel törlődik az átalánydíjas állapotuk. Fizessék ki, amit az óra ténylegesen mutat. Nem lesz olyan sok, a nyáron rengeteget spórolhatnak vele. Az országban összesen 3,55 millió ügyfélnek van egyetemes gázszolgáltatói szerződése. Ezen belül az 1,7 millió átalánydíjasból azért érint a mostani elszámolási probléma csak 90 ezret, mert ennyi ügyfélnek van a saját fordulónapja március és április körül. Ugyanis minél közelebb van a fordulónap augusztus 1-jéhez, annál kevesebbet fogyasztott el az ügyfél a 63 645 MJ-ból most augusztus 1-jéig. Eddig a fordulónap dátuma teljesen érdektelen volt.

A helyzet most nagyon komplikált, de tudni kell, hogy egy átmeneti, adminisztratív zavarról van szó, amelyre az új rendszer nem volt felkészítve

– mutatott rá Balogh József.

Gondolhatnánk, hogy szerencsésebb lett volna egy augusztustól eltérő időpontban bevezetni az új rendszert, ám az idő sürgetett. Orbán Viktor miniszterelnök tavalyi tusványosi beszédében jelezte, hogy a rezsicsökkentés fenntartása abban az évben addig 2500 milliárd forintot vitt el. Közben az idei teljes költségvetési hiánycél 3400 milliárd forint. Lépni kellett.