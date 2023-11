Az év végéig végeznek a világ egyetlen úszó atomerőműve két reaktorának egyikében a nukleáris üzemanyag cseréjével – jelentette be a létesítmény gyártója, a Roszatom. Az úszó atomerőművet az állami konszern villamosenergia-ipari részlege, a Roszenergoatom üzemelteti a Csukcs Autonóm Körzetben lévő Pevek kikötővárosban. A másik reaktorban a csere jövőre esedékes.

Akár egy százezer fős várost is elláthat energiával az úszó atomerőmű.

Fotó: Alekszej Szavaranszkij / Roszatom

A friss üzemanyagot tartalmazó kazettákat a Lomonoszov Akadémikus nevű úszó atomerőmű jobb oldalán lévő reaktorba helyezik be a kapott tájékoztatás szerint. Az üzemanyagot az északi-tengeri útvonalon, speciális teherszállító konténerekben juttatták el hajóval a helyszínre, és közvetlenül a hajóról emelték be az úszó atomerőmű fedélzetére. A nukleáris üzemanyag a Roszatom üzemanyaggyártó vállalatánál, a TVEL üzemében készült.

A sugárbiztonság az első

„A nukleáris üzemanyag cseréje során minden szükséges intézkedést megtettek a sugárbiztonsági követelmények teljesülése érdekében. A 121 üzemanyag-kazetta mindegyike szigorú átvételi ellenőrzésen esett át, majd egy automatizált daruval helyezik be a reaktorba” – idézi a közlemény Alekszej Fedotovot, a létesítmény vezető gépészmérnökét. A sugárbiztonságra tért ki Makszim Samambajev, az úszó atomerőmű nukleáris biztonsági osztályának vezetője is: „Az úszó atomerőmű környékén mért háttérsugárzás nem változott a munkálatok során, a szintje megfelelt a Pevek városára jellemző, természetes háttérsugárzás szintjének.”

Nyugdíjba készül két öreg erőmű: egy nukleáris és egy szenes

A Roszatom az egyetlen orosz globális technológiai vállalatként világelső az épített atomerőművek száma alapján. A csukcsföldi úszó atomerőművel egyrészt az 1974 óta működő bilibinói atomerőművet, illetve a peveki, már több mint 70 éves, széntüzelésű csaunszki hőerőművet kívánják kiváltani. A Lomonoszov Akadémikus árammal látja el Csukcsföld nyugati részében a csaun-bilibinói ipari övezet bányavállalatait, köztük aranybányákat és a baimszkaja érclelőhely létesítményeit.

A Lomonoszov Akadémikus a helyi villamosenergia-hálózatra mintegy 70 megawatt teljesítménnyel termel villamos energiát, illetve képes maximum 44 megawattnyi hőenergia előállítására is. Az idén eddig összesen 200 millió kilowattóra áramot adott.

Pevek lakossága valamivel több, mint négyezer fő, ám az úszó atomerőmű elláthat akár egy százezer lakosú várost is. A Roszatom nemrég a helyszínen is megmutatta a magyar újságíróknak a peveki atomerőmű működését, szerepét. A tapasztalatokról, továbbá a Roszatom SMR-építési terveiről a Világgazdaság is beszámolt. Egy másik cikkünk az orosz távol-keleti kisváros életébe enged betekintést helyszíni fotókkal, amelynek múltja a bányászat miatt odatelepített kényszermunkatáborokig nyúlik vissza, jelenét pedig többek között világszínvonalú középiskolai oktatás jellemzi.

Az északi-sarki övezet fejlesztése stratégiai fontosságú Oroszország számára, ennek részeként az északi-tengeri hajózási útvonalon történő szállítás volumenének növelése is. Ebbe illeszkedik a teherszállítás bővítése mellett az új atomjégtörők építése és a kapcsolódó infrastruktúra korszerűsítése.

A TVEL szállít Pevekbe és Paksra is

Az úszó atomerőmű üzemanyaga ugyanott készül, mint a paksi atomerőmű üzemanyag-kazettái, a Moszkva melletti Elektrosztal városában működő Elemas gépgyárban. Az üzem a nyomott vizes VVER-440, VVER-1000, a grafitmoderálású RBMK-1000, a gyors neutronos BN-600 és BN-800, a dimitrovgrádi VK-50-es forralóvizes kutatóreaktorhoz és az EGP-6-os grafitmoderálású reaktorokhoz gyárt üzemanyag-kazettát, illetve külföldi megrendelőknek üzemanyagport és -tablettát, továbbá külföldi kutatóreaktorok számára is készít nukleáris üzemanyagot. Az Elemasnál szerzett tapasztalatokról ebben a cikkben lehet olvasni.

Nagy szükség lenne az SMR-ek egységes nemzetközi engedélyezésére

Magyarország is mérlegeli a kis moduláris atomreaktorok (SMR) szárazföldi változatának telepítését, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) pedig az ilyen létesítmények engedélyezését érintő, minden releváns nemzetközi munkacsoportban részt vesz. Rétfalvi Eszter, az OAH felügyeleti igazgatója a XX. Nukleáris Technikai Szimpóziumon tartott előadásában kiemelte azonban, hogy egyelőre nem kap támogatást az egységes nemzetközi előengedélyezés, amely pedig egyszerűsíthetné és gyorsíthatná a tagállamok hatóságainak egyedi eljárásait. Azon országok sikeresek az SMR-engedélyezésben, amelyekben célorientált, illetve technológiasemleges jogszabályi követelményrendszerek vannak érvényben. Ennek alapján nemzetközi trend a jogszabályi követelményrendszerek nagymértékű felülvizsgálata.

Az USA hároméves projektet finanszíroz

Bár úszó atomerőművet egyelőre csak a Roszatom gyárt, hamarosan meginoghat a trónja. A szakirodalom már az elsőséget is eleve egy másik ilyen létesítménynek, az amerikai MH-1A-nek adja, amelyet egy átalakított Liberty hajóba építettek egy 10 megawattos nyomott vizes reaktorral. 1967-ben helyezték üzembe, és 2014-ben szerelték le. A Wikipédia felsorolja – a Roszatom projektjén túl –, hogy