A globális atomenergia-termelés a következő évben új csúcsot érhet el a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legújabb előrejelzése szerint. A prognózis idén és jövőre is 3 százalékos bővüléssel számol, ami 2915 TWh-s kibocsátást jelenthet majd, megelőzve a korábbi, 2021-es 2809 TWh-s csúcsot. Az IEA szerint mindezt 2026-ban további 1,5 százalékos növekedés követheti.

Fotó: AFP

A szervezet jóslata alapján a növekedés főként a Kínában és Indiában beindított új reaktoroknak és a Franciaországban karbantartás után újraindított erőműveknek lesz köszönhető.

A szerdán közzétett elemzés rámutat: a megújuló forrású áramtermelés gyors bővülése és az atomenergia növekedése segíthet a fosszilis tüzelőanyag kiszorításában az áramtermelésből. Az IEA szerint

a globális áramkereslet bővülését a következő három évben már teljes egészében tiszta források fogják fedezni, így 2026-ra az áramtermelésben a fosszilis tüzelőanyagok aránya rekordalacsony szintre, 54 százalékra esik.

Az IEA ügyvezető igazgatója, Fatih Birol úgy fogalmazott, hogy ez azért is bátorító, mert az áramtermelés a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó szektor. Ugyanakkor hozzátette, hogy további előrelépésre is szükség van, még ha a trend ígéretes is.

Mindez jelzi az atomenergia reneszánszát is a 2011-es, Japánra lesújtó földrengés és a fukusimai katasztrófa óta. A japán reaktor megrongálódása után a távol-keleti szigetországban és Németországban atomerőművek sorát zárták be – idézi fel a Financial Times. Az iparág újjászületését a karbonkibocsátás csökkentésére tett erőfeszítések mellett az Ukrajna elleni orosz inváziót követő gázárrobbanás is segítette.

A tavaly évi végi, dubaji klímacsúcson több mint 20 ország – köztük az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Franciaország – állapodott meg a nukleáris kapacitás triplázásáról 2050-ig. Ennek ellenére a következő három év bővülése várhatóan Kínából és Indiából jön majd az IEA jóslata alapján.