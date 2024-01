Tovább csökkenti karbonlábnyomát az európai ipar, ugyanis az új, 1,5 millió lengyel háztartást energiával ellátó balti-tengeri szélerőművet zöldebb acélból építik meg – írja a Bloomberg.

Vajon miből készült?

A Vestas Wind Systems szerint az első ilyen tornyot a Baltic Power Farmnak elnevezett tengeri telepen használják majd, és a hagyományos modellekhez képest 66 százalékkal csökkentik a gyártás során keletkező káros anyag mennyiségét. A szélturbinák által termelt energia teljesen zöld, gyártásukhoz viszont sok energia szükséges.

Nem is beszélve az alapanyagokról, amelyek kitermelése és elkészítése szintén energiaigényes folyamat. Így tehát maga a megújuló energiaforrások ágazata is reflektorfénybe került – most éppen a szektor saját energiafelhasználásával foglalkoznak.

Ez óriási előrelépés, tudjuk jól, hogy az acélfelhasználás csökkentése kulcsfontosságú az éghajlati célok elérése szempontjából

– mondta Lisa Ekstrand, a Vestas fenntarthatósági vezetője egy interjújában. Hozzátette, itt nem állnak meg, ugyanis a Vestas támogat egy olyan startupot, amely fát használ tornyok fejlesztéséhez. Olyanokkal is kapcsolatban állnak, akik a leszerelt lapátokat gyalogoshidakká alakítják át.

Belgiumban, az ArcelorMittal elektromos kemencéjében hulladékból készül majd a tornyok alapanyaga. A zöldacélt a tengeri tornyok felső kétharmadában használják fel.

A turbinák felállítása nem igényel hosszabb időt, a zöldacél miatt azonban magasabb árral kell számolni.

A dán cég egyébként gyorsan terjeszkedik. Lengyelországban most építenek gyárat, ahol a lapátokat állítják elő. Azt várják, hogy a kereslet növekedni fog, Ekstrand szerint ez határoz meg mindent, ez az alapja mindennek.