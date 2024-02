Élénk a naperőművek tranzakciós piaca, azonban az állam által nemrég bejelentett, az MVM számára a külföldi tulajdonszerzés esetére létesített elővételi jog fékezheti ezt – derült ki a KPMG e tárgyban szervezett üzleti reggelijén, amelyről a könyvvizsgáló és tanácsadó cég készített összefoglalót.

Kül- és belföldi vevő is van bőven a magyarországi naperőművekre.

Az elővételi jog gyakorlásának részletei még nem ismertek, a piaci szereplők a következő hónapokban feltehetőleg többször is konzultálnak erről a döntéshozókkal. „A naperőművek tranzakciós piaca felfutás előtt áll, mivel eladói és vevői oldalon is sok a szereplő a hazai pályán” – mondta Simonyi Tamás, a KPMG szenior igazgatója a rendezvényen, amelyen több mint száz magyar és külföldi piaci szereplő képviseltette magát.

Eladásban vagy vételben érdekelt piaci szereplő egyre nagyobb számban van jelen, mivel Magyarországon az elmúlt években 2 gigawattnyi, 5 és 100 megawatt közötti kapacitású erőmű épült fel, és további 1 gigawattnyi van jól előkészített, akár már ebben az állapotban értékesíthető (ready to build) fázisban. Emellett várhatóan egyre nagyobb számban jelennek meg a piacon a tárolókapacitással is rendelkező, tehát sokkal rugalmasabb villamosenergia-termelők.

A hazaiak mellett sok külföldi cég is venne magyar naperőművet

Az érdeklődés a vevői oldalon is erős. A magyar és a külföldi szakmai befektetők folyamatosan monitorozzák a befektetési lehetőségeket, és a villamosenergia-árak elmúlt években tapasztalt ingadozása miatt

számos magyar nagyvállalat ismerte fel, hogy napenergiával komoly lépéseket tehet a költségek és az ebből fakadó pénzügyi kockázatok csökkentéséért.

A siker esélyét növeli, ha az eladói oldal idejében megteszi a szükséges lépéseket a tranzakció előtt. Ez alapvetően egy átlátható üzleti, technológiai és jogi dokumentáció elkészítését jelenti, amelynek birtokában az érdeklődők könnyebben és gyorsabban hozhatják meg befektetési döntéseiket, így növelhető a verseny az eladósorba kerülő vállalkozás iránt.

Az MVM-et kedvező helyzetbe hozza az új elővásárlási joga

A tranzakciókat lelassíthatja, a felkészülést pedig különösen indokolttá teszi, hogy 2024 januárjától a magyar állam elővételi jogot létesített a Magyar Villamos Művek Zrt. számára, ha a potenciális vevő külföldi illetőségű. Az elővásárlási jog gyakorlásának részletei még nem ismertek, a piaci szereplők a következő hónapokban feltehetőleg több körben konzultálnak erről a döntéshozókkal. Az elővásárlási jog létesítéséről és működéséről Alföldy-Boruss Márk, az Energiaügyi Minisztérium helyettes államtitkára tájékoztatta a konferencia résztvevőit.

Alapvetően jók a finanszírozó bankok tapasztalatai

Ugyanakkor a tranzakciók létrejöttét megkönnyíti, hogy a finanszírozó bankoknak alapvetően jók a tapasztalataik a naperőműprojektek hitelezésével – derült ki a konferencia panelbeszélgetésén, amelyen olyan banki szereplők vettek részt, akik több százmillió eurós naperőműves hitelportfóliót építettek fel az utóbbi években a magyar piacon. A bankok természetesen törekednek a hitelkockázatok csökkentésére, maguk is igénylik az alapos átvilágítást.

Általában elvárják, hogy a tranzakcióban érintett kapacitás 70-80 százalékára legyen érvényes villamosenergia-vásárlási szerződése (PPA) az erőműnek, ennél kisebb lekötött kapacitás esetén szigorúbb hitellimiteket kell megállapítaniuk.

Az üzleti reggelin a KPMG spanyol és román szakértői bemutatták saját piacuk legfontosabb jellegzetességeit, amire válaszul a panelbeszélgetés régióban aktív szereplői, így Jakab Tamás, az Enery M&A vezetője és Derek Qiu, a CMC Europe képviseletében osztott meg értékes tapasztalatokat.

Szépen bővül a kínálat

Tavaly rekordmértékben nőtt az összes naperőművi beépített teljesítmény és a jellemzően családok által üzemeltetett, háztartási méretű kiserőművek száma is Magyarországon – írta minapi közleményében az Energiaügyi Minisztérium. A kisebb napelemes rendszerekből több készült el 2023-ban, mint a megelőző két évben együtt, és közel ugyanannyi, mint 2020 végéig összesen. A 85 ezres bővüléssel már több mint 255 ezresre nőtt állomány további gyarapítását is szolgálja a Plusz program.

A tárca rendre hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság jövője a zöldenergia. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország a lakásokban és az ipartelepeken is élen járjon a zöldenergia termelésében és tárolásában.

Az idén új időszámítás kezdődik a kapcsolódó fejlesztésekben: a programok összesen 137 milliárd forinttal ösztönzik a magyar családok és cégek beruházásait.

Egy korábbi kiírásban további 33 milliárd forint hasznosul hálózati integrált energiatárolók létesítésében. Az átviteli rendszerirányító Mavir és az elosztók projektjeiben már a beszerzések zajlanak, az év végéig több helyszínen megkezdődhet a kivitelezés.