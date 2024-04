Április 15-én országszerte leállítják a távfűtést, ami azt jelenti, hogy a távhőszolgáltatók alapértelmezésben már nem köteles fűteni. Ám a jogszabály által előírt rendelkezésre állásuk május 15-ig tart, és nem véletlenül: az amúgy is bolondos április után még májusi fagyok is jöhetnek, a klímaváltozás pedig nemcsak melegedést jelent, hanem az időjárás szélsőségesebbé válását is.

Ugyanakkor már jóval a mögöttünk hagyott fűtési idény vége előtt számos távfűtéses lakásban leálltak a fűtéssel, a szolgáltatók így összességében kevesebb hőt adtak el ellátási területeiken a Világgazdaság és laptársai értesüléseiből készített összeállítás alapján. Kiderült néhány helyi érdekesség is, például hogy adott hőtermelő milyen módon igyekszik átalakítani az energiahordozó mixét, hogyan hatott a kiadásaira az energiaárak alakulása, és miért nem szabad a május 15-ig tartó időszakban fűtéskorszerűsítésbe fogni.

A Főtávnál díjmentes a távfűtés egyszeri ki- és bekapcsolása

A fűtési szezon jogszabályban rögzített módon szeptember 15-től május 15-ig tart, a Budapesti Közművek Főtáv távhőszolgáltató divíziója ezen időszakban kötelezettségként biztosítja a távfűtött ingatlanok hőellátásának igény szerinti lehetőségét. A fűtési időszakon kívül igény alapján, egyedi megrendelésre biztosít fűtést. A használati melegvíz-ellátás egész évben folyamatos – emlékeztette a Világgazdaságot válaszában a Főtáv.

A társaság a mintegy 240 ezer háztartási és több mint 7 ezer üzleti, intézményi távhőfelhasználójánál a velük az április 15-től május 15-ig tartó időszakra kötött üzemviteli megállapodásban szereplő időpontok szerint, ütemezetten kapcsolja ki a fűtést. Ezektől az időpontoktól azonban eseti rendelkezéssel eltérő fűtéskapcsolás is kérhető, ha azt az időjárás szükségessé teszi. Az eseti rendelkezést a lakóközösségek közös képviseleteinek kell az általuk ismert módon eljuttatni a távhőszolgáltatóhoz. Az ilyen eltérő eseti rendelkezésű fűtésindítás vagy leállítás ebben az időszakban egy alkalommal díjmentes.

A Főtáv május 16-tól a szolgáltatói berendezéseket nyári üzemmódra állítja át az összes ügyfelénél.

A távhőszolgáltatás keretében nyújtott használati melegvíz-ellátás nyáron, a karbantartás mellett is folyamatos. A budapesti távfűtésben számos modernizációs fejlesztés történt az utóbbi időszakban, így a fővárosi távfűtés mostanra rugalmasan, a megfelelő beállításokkal a külső hőmérséklethez igazítva biztosítja a lakások kívánt hőmérsékletét a társaság közlése szerint.

Rekordmeleg volt a február és a március

Az elmúlt, átlagosnál jóval melegebb időszakban (1901 óta 2024. február kiemelkedően a legmelegebb februári hónap volt, és március is egyike volt 1901 óta a 8 legmelegebb márciusnak) természetesen a távhőfogyasztók energiafelhasználása is csökkent, hiszen a hőközpontok automatikája az időjárás függvényében szabályozza az adott épületbe juttatott fűtési hőenergiát. Amennyiben az adott társasházban a fűtöttség esetleg eltér a többség által elvárt mértéktől, a lakóközösség képviselője bármikor kezdeményezheti a társasháznak biztosított átlaghőmérséklet módosítását.

Lakásonként is csökkenthető a hőfogyasztás, a legtöbb távfűtött háztartásban a radiátorokon lévő szabályozószeleppel. Ezek nagy része már automatikusan szabályozza a radiátorba jutó víz mennyiségét a helyiség hőmérsékletétől függően.

Sopronban besegíthetnek a kazánok is

Sopronban több mint 6600 távfűtéses lakást szolgálnak ki, a távhőt elsődlegesen gázmotorokkal állítják elő – amelyekkel villanyt is termelnek –, szükség esetén pedig rásegítenek a kazánokkal – írta Kisalföld újságírója. A szolgáltatást igénybe veszi például a Jereván-, a Kőfaragó téri, a József Attila- és az Ibolya úti lakótelep, a kórház, a GYSEV telephelyei, iskolák és óvodák. A szolgáltató, a Sopron Holding Zrt. szeptember 15. és május 15. között a háztartásokban időjárástól függően indítja, illetve állítja le a fűtést. Azonban az időjárási körülményektől függetlenül, a szezon végéig egyedileg is indítható a fűtés, amit a lakóközösségek közös képviselőjének írásban kell kezdeményeznie.

Mivel a megyei jogú városban még tart a fűtési szezon, a társaság még nem tudott információt adni az idei fogyasztásról, de a fűtés indításakor elmondták, hogy az miatt érezhető volt a felhasználás csökkenése. A korábbi évekhez képest a lakossági fogyasztása tíz, az intézményi húsz százalékkal volt alacsonyabb.

Május 15-ig nem végezhető a fűtési rendszert érintő átalakítás

Székesfehérváron a Széphő Zrt. állítja le a távhőszolgáltatást április 15-én a helyi önkormányzati rendelet értelmében. A Feol.hu (ahogyan összeállításunk többi forrása is) kitér arra, hogy akik fázósabbak, vagy egyéb okokból továbbra is igénybe vennék a szolgáltatást, azok ezt jelezhetik az illetékes fűtési megbízottnak, lakásszövetkezetnek vagy közös képviselőnek. Ám a lakásoknak külön-külön nem, csak a háztömböknek, a lakóközösségek egésze részére adható fűtési célú hő. Az arra jogosultak a Széphő internetes felületén bejelenthetik igényüket a folytatásra, de a Honvéd utcai ügyfélszolgálati irodájában is. Ám az április 15. után kért fűtéshosszabbítás esetén a leállás nem automatikus, azt is külön kell kérni.

Az egyes lakásokban végzett átalakítás hatással van a többi lakásra is

A cég rendelkezésre állási kötelezettsége miatt a házak belső rendszerét érintő átalakítás a fűtési szezon végéig, vagyis május 15-ig nem végezhető. A rendszereknek ugyanis addig feltöltve, légtelenítve, indulásra kész állapotban kell maradniuk A fűtésátalakítások szabályokhoz kötöttek, tehát aki módosítaná a lakáson belüli fűtésrendszert, csak a Széphő előzetes hozzájárulásával teheti meg.

A panelépületekben a lakások számától függetlenül, a fűtési rendszerre egy nagy egységként kell tekinteni.

Az egyes lakásokban végzett átalakítások hatnak a többi otthon fűtésére is. A cég munkatársai tanácsokkal szolgálnak a radiátor kiválasztásához és a szereléshez is. A kivitelezéshez szükséges ürítést-töltést a közös képviselőn, fűtési megbízotton, lakásszövetkezeten keresztül lehet megrendelni május 15. után. Bár a munka csak a fűtési időszakon kívül kezdhető meg, arra bármikor elő lehet készülni, beszerezni a távhőszolgáltatói jóváhagyást, hiszen az nem évül el. Így elkerülhető a hosszabb várakozás. Az igények benyújthatók gyorsan, kényelmesen a társaság elektronikus ügyfélszolgálati rendszerén, vagy a székesfehérvári, Honvéd utca 1. szám alatti ügyfélszolgálatán.

A székesfehérvári távfűtésről az összeállításunk alján lévő videóban Szauter Ákos a Széphő Zrt. vezérigazgatója nyilatkozik.

Le is csavarható a fűtés

A Csornahő a lakossági felhasználóknak a szezon első és utolsó napja között végig szolgáltatja a fűtést, kivéve, ha három egymást követő nap középhőmérséklete eléri, vagy meghaladja a 12 fokot – mondta a kft. ügyvezetője, Bertha Zoltán a Kisalföld újságírójának. A visszakapcsolást a hőmérséklet csökkenése befolyásolja. A Csornahőhöz 407 távfűtött lakás tartozik.

Pászli Tibor, a Kapuvári Hőszolgáltató Kft. a lapnak kifejtette, hogy április 15-ig mindenképpen működtetik a szolgáltatást, a lakásokban ugyanis felszerelték korábban a termosztatikus szelepeket, aki tehát nem igényli, hogy a radiátorok melegek legyen, lezárhatja a fűtését. A kft. rendszeréhez közel 700 lakás tartozik. A szakemberek úgy vélik: a két évvel ezelőtti fűtést az időjárás mellett a gáz nagyon magas ára is befolyásolta. Emiatt a cégek és a fogyasztók törekedtek a hatékonyabb és kevesebb energiafelhasználásra. A gázárak mára konszolidálódtak. Az idei enyhe tél a fűtésköltségekre kedvezően hatott.

A felhasználók az előző idénynél körülbelül 30 százalékkal kevesebb energiát használtak fel.

Mosonmagyaróváron a föld hője is besegít

Még javában tart a fűtési idény, de Bakler Csaba, a mosonmagyaróvári Városüzemeltető és Fenntartó Kft. üzemviteli menedzsere a Kisalföld érdeklődésére elmondta: a fogyasztáson egyértelműen látszik, hogy enyhébb volt a tél. Pontosabb adatokkal a szezon végén szolgál a helyi képviselő-testületnek. Ettől a fűtési idénytől már geotermális hő is besegít a helyi távhőszolgáltatásba: volt, amikor 30-50 százalékát is megtermelte az igényelt hőnek. A Lajta-parti városban mintegy 3900 fogyasztó veszi igénybe a távhőszolgáltatást, főként a városközpontban, de a belvárosi részen társasházak, ipartelepek és más létesítmények is. Bakler Csaba arra számít, hogy októbertől csökkenti az ipari fogyasztók számára a távhő díját, erre tavaly is volt példa. Ugyanakkor európai uniós források hiányában sajnos kevés forrás jut fejlesztésekre. „Sok év kihagyás után tavaly tudtunk egy vezetékszakaszt cserélni” – tette hozzá.

Hullámvasúton az egri intézményi hőenergiadíj

Az Evat Zrt. távhő üzletágának vezetője Gaál Roland a Heol.hu-nak egyebek mellett elmondta, hogy az egri ügyfelek többsége rendszerint maga kéri a a szolgáltatótól a távfűtés április 15. utáni indítását, illetve leállítását. A jelenlegi fűtési szezonban eddig 13 százalékkal kevesebb energiát használtak fel a többéves átlagnál. Gaál Roland kiemelte, hogy a lakossági távhőszolgáltatás ára a világpiaci folyamatok ellenére nem változott, a külön kezelt intézményi hőenergia azonban jelentősen drágult.

A díj Egerben 2022. október 1-jétől a tizenhatszorosára emelkedett, mára pedig az áremelkedés előtti szint négyszeresére csökkent.

A távhő előállításának költsége ugyanezen időszakban a korábbi tizenháromszorosára nőtt, majd mostanra az áremelés előtti szint négyszeresére esett. A fűtőmű víz- és csatornadíjának költsége közel a háromszorosára emelkedik.

A földhő és a biomassza is opció

Korábban Szűcs Tamás, az Evat igazgatója már beszélt arról, hogy kiváltanák a fosszilis energiahordozókat az egri távfűtésből. Most Gaál Loránd már beszámolhatott arról, hogy elkészült egy koncepcióterv a megújuló energiáknak az egri távfűtésbe való integrálásáról, egyben a távhőtermelés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről. Ám leszögezte, hogy a teljes átállás hosszú időt vesz igénybe és jelentős anyagi forrást igényel. Egerben egyrészt város alatti termálvíz állítható a távfűtés szolgálatába. Bár használata a vízkészlet és a fűtőmű közötti távolság miatt jelentősen megemelné az átállási költségeket, a társaság egyelőre nem zárja ki ezt a lehetőséget.

A másik, egyben célszerűbbnek és költséghatékonyabbnak tűnő opció az Egererdő Zrt.-től beszerzendő faapríték biomassza formájában való felhasználása.

„Az Európai Fejlesztési Bank Target programjában külföldi szakemberekkel jelenleg is folyik az átállás előkészítése. Ők elsősorban tanácsadással, esetleg új nézőpont megvilágításával segítenek bennünket, de az általuk tett javaslatoknak komoly szerepe lesz a támogatási források megtalálásában is” – vázolta fel a lehetőségeket Gaál Roland.

Egyre több a lakossági ügyfél Magyarországon 2022 végén mintegy 674,4 ezer háztartásban volt távfűtés, a KSH adata az évek során mutatkozó lassú növekedést tükrözi. Az intézményi, üzleti ügyfelek száma viszont esik: a 2013-as 20,3 ezret 2022-ben csak 13,4 ezer követte. 2022-ben az egy gigajoule távhő előállításához szükséges földgáz 17 763 forintba került a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal éves elemzése szerint, vagyis az egy évvel korábbi négyszeresébe, és a két évvel korábbi nyolcszorosába.

A külső és a belső hőmérséklet is számít

A Kemma.hu összeállításából kiderül, hogy Komárom-Esztergom vármegyében mely szolgáltatók közül milyen feltételekkel biztosítja a fűtést április 15. után. Aki a vármegyében április közepétől kéri a fűtés folytatását az, jelezheti igényét

az illetékes fűtési megbízottnak, lakásszövetkezetnek vagy közös képviselőnek. A lakásoknak külön-külön nem, csak a háztömböknek, a lakóközösségek egésze részére adható fűtési célú hő.

Az arra jogosultak telefonon,

vagy a szolgáltató internetes felületén gyorsan bejelenthetik igényüket,

de a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatán is, személyesen.

Fontos, hogy az április 15. után kért fűtéshosszabbítás esetében a leállás nem automatikus, ezt külön kell kérni a távhőszolgáltatónak.

A Kemma.hu is kitér rá, hogy a cégek rendelkezésre állási kötelezettsége miatt a házak belső rendszerét érintő átalakítás a fűtési szezon végéig, vagyis május 15-ig nem végezhető. A rendszereknek ugyanis addig feltöltve, kilégtelenítve, indulásra kész állapotban kell maradniuk. Tatabányán a T-Szol Zrt. üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően április 15. és május 15. között a távhőellátó rendszer szabályozástechnikája követi a külső hőmérséklet változásait. Ez azt jelenti, hogy 15 Celsius-fok feletti hőmérséklet esetén a fűtés leáll, amikor pedig a nap során ezen érték alá esik, újraindul. A szolgáltató kérés nélkül, központilag leállítja a fűtést, ha a napi külső átlaghőmérséklet három egymást követő napon keresztül 12 Celsius-fok fölé emelkedik.

Tatán a termosztát döntött

Tatán a Tata Energia Kft.-től a Kemma.hu megtudta, hogy termosztát szabályozza a radiátorokat. Ezért nem érezték a szokatlan áprilisi melegben, hogy menne a fűtés. Ez azonban nem jelenti azt, hogy leáll a szolgáltatás. Ha újra lehűl a levegő, ismét melegednek a radiátorok. Bár a fűtési szezon április 15-ig tart, ha a napi átlaghőmérséklet nem éri el a 13 Celsius-fokot, újraindítják a fűtést. Később az enyhébb napokon is melegek lehetnek a radiátorok, de ezt a társasház közös képviselőjének kell kérnie. Ilyenkor a fűtés az összes lakásban egyszerre indul. Ennek a fűtési költségen kívül egyéb díja nincsen. Tatán az elmúlt 14 évben nem emelték meg a távhő díját. A város törekszik arra, hogy energiahatékonyan, megújuló energiával biztosítsa a meleget a lakásokban.

Van, amikor túl meleg a lakás

Az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt. látja el Oroszlány és a szomszédos Bokod lakótelepi tömblakásait távhővel, ez csaknem 6 ezer háztartást jelent. A 2012-es önkormányzati rendelet szerint a távhőellátás keretében a fűtési szolgáltatást tárgyév szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja között köteles teljesíteni. Bár a társaság május 15-ig még fűt kérés esetén, de figyelembe veszi a külső és belső hőmérsékletet is.

Amennyiben a fűtött helyiségek belső hőmérséklete átlagában legalább 20 Celsius-fok, akkor nem indokolt a fűtés, ellenkező esetben igen.

A Kemma.hu úgy tudja, hogy az elmúlt időszakban több esetben előfordult, hogy a szolgáltatótól hőfokellenőrzést kértek olyan lakásokban, ahol a mért hőmérséklet pár fokkal meghaladta a rendeletben meghatározottat, és ki kellett számlázni a bejelentő részére a kiszállás költségét, ami 3937 forint, plusz áfa.