Ez aztán a fejlemény: erőművet épít a BMW Debrecenben – napokon belül indul a beruházás

A BMW Manufacturing Hungary Kft. – bizonyos feltételekkel – kiserőmű létesítésére és a villamosenergia-termelésére vonatkozó összevont engedélyt kapott a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól. A beruházás napokon belül, augusztus 18-án indulna, és 2026 február. 28-án zárulna a nyilvános közlés szerint. Ugyanettől a naptól már kereskedelmi üzemben is termelne a közúti gépjármű gyártására alapított, de kapcsolódó tevékenységként akkumulátor- és a szárazelem gyártásra is kész társaság naperőműve. Az engedély 2050. december 31-ig szól, mindazonáltal a létesítmény maradó élettartama további öt év félig évig, 2056. 02. 28-ig tartana.
A magyarországi BMW további, hasonló beruházásra is készülhet annak alapján, hogy az erőmű neve Debrecen Carport 0260/1. A létesítmény visszwattos lesz, azaz olyan eszközzel fogják ellátni, amely megakadályozza, hogy az általa termelt villamos energia bekerüljön az országos villamosenergia-rendszerbe (VER). Ez azért üdvözlendő, mert a megtermelt áram esetleges be-, illetve visszatáplálása a VER-be extra feladatot róna a VER egyensúlyának fenntartójára. (Az erőmű az Opus Titász Áramhálózati Zrt. Ellátási területén működik majd.) A kiserőmű lényében az autógyár saját energiaigényének kielégítésére, nem pedig az országos villamosenergia-hálózatba történő betáplálásra épülne.
Összes beépített teljesítményét 2, 2725 megawattra tervezik, ehhez
A várt energetikai hatásfoka 20,70 százalék, ami igen kedvező adat annak fényében, hogy Magyarországon a naperőművek átlagos hatásfoka 16 százalék körüli. Persze, egy konkrét naperőmű hatásfoka függ a telepítés körülményeitől és az alkalmazott technológiától.
A napelemtáblákat a Trina Solar az idén gyártotta, vagy gyártja. Érdekesség, hogy a világ több mint 170 országában, illetve régiójában működő kínai óriás részvételével létesült az a napokban átadott, nettó nulla kibocsátású rendszer is, amely egy adatközpontot lát el árammal a szélsőséges környezeti viszonyokkal jellemezhető Góbi sivatagban. A számítástechnikai központot nap-, szél- és energiatárolók működtetik, a telephely jelenleg évi 10 millió kilowattóra zöldáramot termel a július végi bejelentés szerint.
A BMW erőművéhez szükséges inverterek a szintén kínai Sungrow-tól érkeznek, a főtranszformátor és a kapcsolóberendezés pedig a Siemens Energy Kft-től.
A BMW magyarországi gyára Debrecen több mint 400 hektáros területén létesül présüzemmel, karosszéria-, fényező- és összeszerelő üzemmel, valamint akkumulátor-modulok összeszerelésével. A vállalat több mint 2 milliárd eurót (820 milliárd forintot) fektet be a telephelybe, amelyen kizárólag tisztán elektromos hajtású járműveket gyártanak majd. A termelés az összeszerelőüzem indításával kezdődik, a sorozatgyártás tervezett kezdete pedig 2025 vége. Először a Neue Klasse első modellje, az új BMW iX3 készül a kelet-magyarországi nagyvárosban. Évente mintegy 150 ezer autó készül majd az üzemben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.