Németország hajthatatlan: meghosszabbítja a határellenőrzéseket, de ennél is nagyobb szigor jön

Tovább szigorítja a bevándorlási politikáját Berlni: Alexander Dobrindt belügyminiszter csütörtökön bejelentette, hogy a német határellenőrzések a korábban tervezett augusztus 15-i határidőn túl is érvényben maradnak. A döntés hátterében a növekvő illegális migráció és az új kormány határozottabb fellépése áll.
Továbbra is fenntartjuk a határellenőrzéseket
– fogalmazott Dobrindt a Table.Today podcastban. Hozzátette, az intézkedések nem merülnek ki puszta ellenőrzésekben: a határon is visszafordítják azokat, akik nem rendelkeznek érvényes tartózkodási engedéllyel. A miniszter hangsúlyozta, hogy erre még akkor is sor kerül, ha az érintettek menedékjog iránti kérelmet nyújtanak be.
A határellenőrzéseket május 8-án vezették be újra rendszeresen, röviddel azután, hogy a konzervatív CDU és az SPD megalakította közös kormányát. A döntés azóta is vitákat vált ki a német és európai közvéleményben, különösen az uniós belső határok szabadságának fényében.
Dobrindt emellett bejelentette, hogy a szövetségi kormány újabb kitoloncolásokat készít elő. „További toloncjáratok szervezésén dolgozunk Afganisztánba és Szíriába is” – mondta. A tervezett intézkedések érzékeny pontot érintenek, mivel mindkét országban továbbra is instabil a belpolitikai és biztonsági helyzet.
A miniszter szavai azt jelzik: Berlin nem csupán az illegális belépések megakadályozására törekszik, hanem a már Németországban tartózkodó, de tartózkodási engedéllyel nem rendelkező migránsok számát is csökkenteni akarja. A kormány szerint ezek a lépések szükségesek a közrend fenntartása és az állampolgárok biztonsága érdekében.
Magyarázkodásra kényszerült a német belügyminiszter, miután a szomszéd országok panaszkodtak a német határellenőrzések megszigorítása miatt. A migránsok, akiket nem engednek be, végül biztonságos harmadik országokba kell, hogy kerüljenek az EU-n kívül, nem a szomszédságba – mondta, uniós megegyezést sürgetve.
