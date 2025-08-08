Otthon Start program: Orbán Viktor a rádióban magyarázta el, miért nem fognak drágulni a lakások

„Ha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, akkor azokat mozdítsuk el” – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádióban.

A Kossuth rádió vendége volt Orbán Viktor. A kormányfő elmondta, hogy mi a magyar álom / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő szerint ezért csináltak egy családbarát politikát, amelyben a vágyott gyermekek megszületnek.

Az én gondolataimban lévő jövőbeli Magyarországon, ha gyereked van, akkor még anyagilag is jobban jársz. Itt még nem tartunk, de már nem jársz rosszabbul, mintha nem lenne gyereked

– jelentette ki.

Arról is beszélt, hogy a csed és a gyed is adómentes lesz: az átlagosnál kisebb jövedelemmel számolva

a csed esetében havonta 78 ezer többletbevétel lesz a családnál,

a gyednél havonta 43 ezer többletbevétellel lehet számolni.

„Még olyan is van, ha valaki cseden van – tehát a gyerek megszületése után az első fél évet otthon van –, akkor elfordulhat, hogy több pénzt kap, mintha dolgozna. Ez már kezd jól kinézni” – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta: az ő filozófiája szerint bábármennyire kedvező egy bérlakás, akkor is „valamilyen függőségi elem” mégis marad.

A magyar álom lényege a saját otthon, mert valahogy a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget

– mondta.

A 3 százalékos hitelprogramról elmondta, hogy új és régi lakásvásárlásra is igényelni lehet. Hozzátette, hogy

százezer olyan lakás van Magyarországon, amely eladásra vár, csak nem volt rá kereslet.

Hangsúlyozta, hogy a kedvezményes hitellel nem lehet luxusingatlanokat vásárolni:

lakás 100 milliónál,

ház esetén 150 milliónál nem lehet drágább,

illetve négyzetméterenként nem lehet az ingatlan 1,5 milliónál drágább.

Orbán Viktor szerint ezek a kitételek az áremelkedést korlátozzák, a kedvezményes hitelprogram által egy gyors megindulással járó, majd egy kiegyensúlyozott fejlődésre áll be a hazai ingatlanpiac.

„Építőipari kapacitás van: Magyarországon erre van készség. Mióta sikerült a cigány közösségekkel megegyezésre jutni, hogy nem munkanélküli szociális segélyt adunk, hanem munkán keresztül támogatjuk őket: nagyon sokan mentek dolgozni, főleg az építőiparba” – mondta