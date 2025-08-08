Otthon Start program: Orbán Viktor a rádióban magyarázta el, miért nem fognak drágulni a lakások

„Ha az életben vannak akadályok, amelyek nehezítik a fiatalok számára a családalapítást, akkor azokat mozdítsuk el” – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádióban.
A kormányfő szerint ezért csináltak egy családbarát politikát, amelyben a vágyott gyermekek megszületnek.
Az én gondolataimban lévő jövőbeli Magyarországon, ha gyereked van, akkor még anyagilag is jobban jársz. Itt még nem tartunk, de már nem jársz rosszabbul, mintha nem lenne gyereked
– jelentette ki.
Arról is beszélt, hogy a csed és a gyed is adómentes lesz: az átlagosnál kisebb jövedelemmel számolva
„Még olyan is van, ha valaki cseden van – tehát a gyerek megszületése után az első fél évet otthon van –, akkor elfordulhat, hogy több pénzt kap, mintha dolgozna. Ez már kezd jól kinézni” – fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő elmondta: az ő filozófiája szerint bábármennyire kedvező egy bérlakás, akkor is „valamilyen függőségi elem” mégis marad.
A magyar álom lényege a saját otthon, mert valahogy a magyar ember fejében ez adja a végső függetlenséget
– mondta.
A 3 százalékos hitelprogramról elmondta, hogy új és régi lakásvásárlásra is igényelni lehet. Hozzátette, hogy
százezer olyan lakás van Magyarországon, amely eladásra vár, csak nem volt rá kereslet.
Hangsúlyozta, hogy a kedvezményes hitellel nem lehet luxusingatlanokat vásárolni:
Orbán Viktor szerint ezek a kitételek az áremelkedést korlátozzák, a kedvezményes hitelprogram által egy gyors megindulással járó, majd egy kiegyensúlyozott fejlődésre áll be a hazai ingatlanpiac.
„Építőipari kapacitás van: Magyarországon erre van készség. Mióta sikerült a cigány közösségekkel megegyezésre jutni, hogy nem munkanélküli szociális segélyt adunk, hanem munkán keresztül támogatjuk őket: nagyon sokan mentek dolgozni, főleg az építőiparba” – mondta
A kormányfő szrint akik támadjak a kormány otthonteremtési programját, azoknak nincs tapasztalatuk, még nem csináltak lakáspolitikát.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodásról azt mondta, hogy amíg tart az orosz–ukrán háború, a magyar gazdaság sem tud jól teljesíteni, de amint a béke elérkezik, abban a pillanatban a magyar gazdaság teljesítménye megnő.
Hozzátette, hogy a háború ellenére el kellett indítani az olyan intézkedéseket, mint a családi adókedvezmény bővítése és a kedvezményes lakáshitel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.