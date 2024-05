Kiderült, hol, mennyiért hozzák a pénzt a napelemek

A régió megújuló alapú energiatermeléséről, a magyarországi trendekről, ezen belül a naperőmű-telepítések költségeiről, illetve saját cégéről kérdezte a Világgazdaság Székely Andrást, a hazai naperőmű-telepítés egyik meghatározó szereplője, a Solar City ügyvezető igazgatóját.

Székely András: a Solar Citynél a napelemes üzletág fejlődik a leggyorsabban / Fotó: Nemes Andrea

Hol, milyen támogatás segíti a napelem-telepítéseket?

Az Európai Unióban alapvetően kétféle támogatási mód áll rendelkezésre a lakossági rendszerek támogatására. Egyes országokban a napelemes rendszerek telepítése után fizet az állam vissza nem térítendő támogatást, míg másol a hálózatba táplált kilowattórák után fizetnek prémiumot. Az EU-n belül 19 ország támogatja a háztartások beruházásait. A telepítés utáni támogatás Görögországban a legmagasabb, ott jelenleg a legtöbbet, 16 ezer euró körül fizetnek, de Svédországban (8400 euró) és Bulgáriában (7660 euró) is tetemes támogatást kapnak a magánszemélyek. Magyarország ebben az összehasonlításban a negyedik helyen szerepel 7540 euróval. A rangsor végén Lengyelország, Szlovákia és Románia áll, ahol 1500 euró körüli támogatást kap a telepítéshez a lakosság.

A másik legelterjedtebb támogatási forma többnyire a legfejlettebb gazdaságokkal rendelkező országokban a betáplálási tarifa, azaz a magánszemélyek a hálózatba táplált villamos energia minden egyes kilowattórája után bizonyos összeget kapnak az államtól. A nagyobb támogatást nyújtó országok: Luxemburgban 15,5 centet, Olaszországban és Franciaországban 10 centet, Németországban pedig 7,1 centet fizetnek kilowattóránként. Csak Finnországban és Észtországban nincsenek nemzeti támogatási programok a napelemes rendszerekhez – az adott országok földrajzi adottságai miatt.

Hol mennyire jellemző, hogy háztartási méretű kiserőmű (HKME) mellé energiatárolót telepítenek?

A HMKE napelemes rendszerekhez kapcsolt akkumulátorok piaca egyre jobban növekszik Európában, hiszen az akkumulátortárolás óriási potenciállal rendelkezik a megújuló energiaforrások integrációjában.

Ma már Európa-szerte jóval több, mint százezer telepítés történik évente, azaz egyre több háztartás ismeri fel, hogy a háztartási tárolórendszerek maximalizálják a napelemes rendszerükben rejlő lehetőségeket, azonban a háztartási akkumulátorok piaca továbbra is nagyrészt néhány fejlett országra koncentrálódik.

Az EU-ban nem meglepő módon Németország áll ennek a listának az élén, ahol az új napelemes rendszerek mintegy 60 százalékát akkumulátoros tárolóval együtt telepítik. Németország mellett Olaszország, az Egyesült Királyság, Ausztria és Svájc együttesen 90 százalék körüli piaci részesedéssel rendelkezik. Napjainkban a többi országban is egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy a mellett kiegészítő technológiaként lehetővé tegyék az akkumulátorok alkalmazását. A SolarPower Europe szerint (A SolarPower Europe egy 38 országot átfogó, több mint 200 tag által vezetett energia- és klímaegyesület) ahhoz, hogy teljesíteni lehessen a Párizsi Megállapodásban foglalt éghajlati célokat, a 2030-as nemzeti energiaügyi éghajlat-változási tervekben (NECP) szereplő napenergia-felhasználási célokat több mint kétszeresükre kell növelni.

Mely európai országban jellemző a fotovoltaikustól eltérő technológia? (Például a szélkerekek, hőszivattyúk.)

Izlandon a legmagasabb a megújuló energiaforrások aránya egész Európában, ahol főként a geotermikus erőforrásoknak köszönhetően az ország teljes energiaellátásának 90 százaléka származik megújuló energiaforrásokból. A második helyen Norvégia áll, ahol az energia több mint 55 százaléka származik megújuló energiaforrásokból – elsősorban vízenergiából. A régiós országok közül Albánia, Montenegró, Ausztria, Horvátország és Románia is jelentős vízenergia-termeléssel rendelkezik.

Szélenergia tekintetében Dánia vezet, ott több mint 50 százalékban járult hozzá a szélenergia az energiatermeléshez. Rajta kívül Írország, az Egyesült Királyság és Németország is jelentős szélenergia-kapacitásokkal rendelkezik.

A térségben működnek-e sikeres energiaközösségek, ha igen, hol, és milyen konstrukcióban?

Igen, egyre több energiaközösség létrejöttéről lehet hallani szerte Európában, hiszen az emelkedő energiaárak összefogásra késztetik a közösségeket. 2020 óta Spanyolországtól kezdve Németországon és Görögországon keresztül számos európai országban jelentek már meg sikeresen ilyen kezdeményezések. A régiónkban többek között Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában is működnek ilyen közösségek.

Az energiafüggetlenséget elsősorban napelemek, akkumulátorok, valamint olyan speciális eszközök (szabályozó- és kiegyenlítőeszközök) telepítésével oldják meg,

amelyek lehetővé teszik a helyi hálózat működtetését, menedzselését és az egész közösség energiaszükségletének optimalizálását. Az eredmény pedig biztonságos, fenntartható és szén-dioxid-mentes energiaellátáshoz vezet, amelyben az energiaértéklánc valamennyi szereplője részt vesz.

Magyarországon érdemes energiaközösséget létrehozni?

Magyarországon még gyermekcipőben járnak ezek a kezdeményezések, azonban nemrég itthon is felismerték a döntéshozók, hogy Magyarországon is fontos létrehozni olyan megoldásokat, amelyekben a megújulóenergia-termelők és -fogyasztók számára anyagilag is előnyös energiaközösségeket, valamint rugalmassági szolgáltatókat hoznak létre. Ezen kezdeményezések koordinálására 2022-ben alakult meg a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetsége (MERSZ).

Nagyon sok szolgáltató telepít napelemet Magyarországon. Van jele, hogy néhány erősebb és megbízható szereplő vegye át a számos kicsi helyét?

Igen, ez valóban így van, Magyarországon 10-12 éve indult el ennek az iparágnak a felfutása, amit elsősorban az iparágban megjelenő uniós források hajtottak, aminek köszönhetően a 2020–2023 közötti időszakban több száz ilyen szolgáltató jött létre, vagy alakította át korábbi tevékenységi körét napelem-telepítésre. Tapasztalataink szerint sajnos itt is igaz, hogy a mennyiségi bővülést nem kísérte a minőségi javulás. Ahogyan más európai országban, úgy ma már itthon is tapasztalható egyfajta tisztulási folyamat, hiszen egyrészt az ügyfelek sokkal tájékozottabbak, másrészt egy megnövekedett versenyben csak azok a szakcégek maradhatnak fent hosszú távon, amelyek maximálisan ügyfélközpontú szemlélettel rendelkeznek, magas minőségű termékeket telepítenek, megfelelő garanciákkal és szervizzel, mivel egy napelemes rendszer ideális esetben minimum 20-30 évre tervezett működéssel rendelkezik, de egy invertercserével akár a 40-50 évet is elérheti.

A napelem-telepítő cégek jellemzően vállalják a napelemek karbantartását is?

Magyarországon ezzel kapcsolatban elég vegyes a kép. Általában az a tendencia, hogy addig vállalja a telepítő cég a karbantartást, garanciális és szervizfeladatokat, amíg a telepítési garanciát adta. Ezzel szemben én azt gondolom, hogy egy napelemes rendszer telepítése évtizedekre szól, nagyon fontos, hogy az ügyfeleink a telepítési garanciaidőn túl is számíthassanak a kivitelezőjükre mint partnerre, aki távolról felügyeli a rendszer megfelelő működését, és esetleges meghibásodás esetén, gyorsan reagálva biztosítja a háztartás gondtalan energiatermelését.

Az új szabályozás hogyan veti vissza az ipari napelem-telepítés iránti kedvet?

Az új szabályozási rendszer komoly megtorpanást okozott az ipari méretű napelemes erőművek telepítésével kapcsolatban, hiszen az új szabályozás következményeként olyan extra költségek jelentek meg a beruházóknál, amelyek miatt újra kell strukturálni a napelemes erőművek megvalósítását, új támogatási feltételeket kell biztosítani ennek a szegmensnek, hogy az új feltételek mellett továbbra is fenntartható legyen a növekedési tendencia.

Melyek a legkedveltebb napelemmárkák? Tarolnak a kínaiak?

Európában, így Magyarországon is több tucat napelemmárka közül választhatnak az érdeklődők, és valóban ezen szegmensben is jellemző az utóbbi években a kínai gyártók térnyerése. Ilyen például a Risen, a Trina, a Longi, a Canadian, hogy csak néhányat említsek a legnagyobb kínai gyártók közül. Az árérzékeny vásárlók jellemzően ezen kínai márkák közül választanak, azonban megfigyelhető, hogy ők is egyre tudatosabban keresik azokat a napelemmárkákat, ahol az általános 25 éves teljesítménygarancia mellett a napelem termékgaranciája is eléri a minimum 20 évet. Nagyon fontos ugyanis, hogy míg a teljesítménygarancia szinte minden gyártónál 25 év, addig a termékgarancia időtartama 10–30 év között változhat. Azon vásárlók pedig, akiknek az elsődleges szempont az európai minőség és a kiemelkedő garanciális feltételek, már egyre inkább a német és egyéb nyugat-európai napelemgyártók termékei közül választanak, hiszen elsősorban ezek között találunk kiemelkedő, akár 30 év termékgaranciával rendelkező napelemeket, mint például a német Bauer Solar napelempaneljei.

Egy átlagos családi házra mennyibe kerül a legolcsóbb, illetve a legigényesebb megoldással napelemet telepíteni?

Egy átlagos családi ház esetében a legolcsóbb, energiatároló nélküli napelemes rendszerek már 2,5–3 millió forint között elérhetők, míg a legmagasabb műszaki tartalommal, ugyanakkora rendszerméretben 3,5–4 millió forint között kaphatók. Ugyanez a napelemes rendszer 10 kilowattos energiatárolóval kombinálva 5,5–7 millió forint között kapható.

Hány év üzemelés után csökken érezhetően egy napelem teljesítménye?

A legtöbb napelemre minimum 25 év 80 százalék feletti teljesítménygarancia vonatkozik, de vannak gyártók, amelyeknél 30 év 84 százalék feletti ez a mutató. Több nemzetközi vizsgálat is készült ebben a témában, amelyekből kiderül, hogy éves szinten 0,5 százalék körüli a teljesítményveszteség, azaz ideális esetben minimális teljesítménycsökkenéssel kell számolnunk.

A napelemek többségére 25 év 80 százalék feletti teljesítménygarancia vonatkozik / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Mikorra várható Magyarországon az első nagyobb ipari naperőmű leszerelése?

Ezt nehéz megmondani, hiszen egy napelemes rendszer 30-40 évig is üzemelhet, más becslések szerint bizonyos esetekben az 50-60 évet is elérheti az élettartalmuk. Az első Magyarországon lévő napelemparkot 2013-ban helyezték üzembe Sellye település határán. Így csak 40 éves üzemidőt feltételezve is legkorábban 2053-ban kerülhet sor a leszerelésére.

A Solar City profiljai közül (napelemrendszerek, energiatárolás, klíma- és hőszivattyús rendszerek, elektromobilitási termékek) melyek fejlődnek leggyorsabban?

Nehéz erre egzakt választ adni, hiszen úgy alakítottuk ki a termék- és szolgáltatáskínálatunkat, hogy szorosan kapcsolódjon vagy a zöldenergiával, vagy az energetikai megtakarításokkal. Ám, ha mégis konkretizálnom kellene, azt mondanám, hogy a napelemes üzletágunk fejlődik továbbra is a legdinamikusabban, de a hozzá kapcsolódó termékeink és szolgáltatásaink iránti kereslet is dinamikusan növekszik.

A cég pontosan hol és milyen tevékenységgel indít Erdélyben?

Erdélyben az első Solar City iroda Kolozsváron fog megnyílni, várhatóan 2024 második felében. Ebben a régióban elsősorban napelemes rendszerek tervezésével, engedélyeztetésével, telepítésével és karbantartásával fog elindulni a cég, majd fokozatosan vezeti be további termékeit és szolgáltatásait.

Mely további uniós országokba készül a Solar City?

Románia mellett 2030-ig Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, Horvátország és Csehország is szerepel a terveink között.