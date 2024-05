Változott a fő szállítási irány A Románia felőli import növelését firtató kérdésre Balogh József energiapiaci szakértő a következőt válaszolta a Világgazdaságnak: A román – magyar földgáz határkapacitás története nem sokkal egyszerűbb, mint a két ország komplikált történelmi kapcsolata. A magyar gázrendszer a hetvenes években (első orosz szállítás 1975) arra a vélelemre volt felépítve, hogy a fő szállítási irány mindig keletről nyugatra lesz. Ötven évvel később már tudjuk, hogy ez nem feltétlenül igaz: a legfontosabb magyar földgáz import átadási pontok jelenleg a déli határon vannak. Fontossági sorrendben: Szerbia (Török Áramlat), Románia és Horvátország. A május 1-én kiírt bővített, Románia felől Magyarország felé szállításra vonatkozó, kötelező érvényű határkapacitás felkínálás pontosan a fenti sorrendről szól. Ha a kereskedők ezt at irányt lejegyzik, azaz, elkötelezik magukat arra, hogy hosszútávú román import-kapacitást vesznek, akkor Románia a magyar gázellátás második legfontosabb forrása lesz. Forradalmi változás ez, különösen ha figyelembe vesszük hogy 2010 október előtt (Szeged – Arad összekötő átadása) a két ország között nem volt gázvezeték. Az egész kérdés arról szól, hogy ki és mennyire hisz még abban hogy a romániai Deep Neptun mező valóban elkezd termelni legkésőbb 2027-ben. Amikor az egyetemen önkárosító energia-szabályozás témakörben keresnek majd példákat, akkor a Deep Neptun bizony ott lesz a lista elején. A román politikusok addig csűrték és csavarták a helyi szabályozást a saját korrupt és torz elvárásaik szerint, ameddig az ExxonMobil, 1,5 milliárd euró befektetése után, az egész fejlesztést feladta 2019-ben. Évekig tartó limbó állapot következett (azaz, semmi sem történt), amikor csak a másik partner, az OMV Petrom tartotta a Deep Neptunt életben. Majd az állami RomGaz (csendes politikai nyomásra) átvette az ExxonMobil szerepét 2022-ben. Ha a kereskedők azt elhiszik, hogy a RomGaz – OMV Petrom duó valóban elkezdi kitermelni a Deep Neptun mezőt 2027-ben, akkor a most kiírt, kapacitásbővítésre vonatkozó felhívást túl fogják jegyezni. Ez már nem az első kapacitás bővítésre vonatkozó kiírás a román – magyar határon. A múltból tanulva, a két rendszerirányító (FGSZ és TransGaz) háromféle határkapacitás mennyiségre is kér ajánlatot, abban bízva hogy ebből az egyik már csak sikeres lesz. Nagyon fontos kapacitás bővítési felhívásról van szó: ha a kereskedők a három felajánlott mennyiségből legalább egyet lekötnek, akkor a magyar földgázipar legfontosabb import forrása, ha nem is örökre, de körülbelül ötven évre, átkerül a keleti határról (Beregsurány) a délire (Kiskundorozsma és Csanádpalota).