Orosz olajcég eszközeire csapnának le a katariak

Katari és németországi illetékesek arról tárgyalnak a Bloomberg meg nem nevezett forrása szerint, hogy katari ellenőrzés alá kerülhetnek az oroszországi Rosznyefty Németországban elkobzott olajipari eszközei. A kérdéses vagyonelemeket jelenleg a németországi energiaszabályozó hatóság felügyeli.

Eldőlhet a schwedti olajfonomító sorsa / Fotó: AFP

A katari delegációval várhatóan megegyezik a német kormány, ami azt jelenti, hogy ekkortól a Rosznyeftyen és a vevőn múlik, hogy megkösse az üzletet – közölte a hírügynökség. A német gazdasági minisztérium azt válaszolta a Bloomberg megkeresésére, hogy még nem hozták meg a végső döntést.

A megállapodás lezárja a Rosznyefty németországi tevékenysége körüli kétéves jogi és szabályozási harcot. A Rosneft Deutschland és az RN Refining & Marketing GmbH 2022 szeptemberében került a Szövetségi Hálózati Ügynökség, azaz a német energiaszabályozó hatóság ideiglenes irányítása alá. Azóta többször meghosszabbították az ideiglenes vezetés időtartamát. Olaf Scholz kancellár legutóbb tavaly októberben tárgyalt a katari emírrel. Doha pedig jó kapcsolatokat ápol Oroszországgal. A katari befektetési ügynökség már most is mintegy 19 százalékos részesedéssel rendelkezik az állami irányítású Rosznyeftyben.

Mások is szemet vetettek a vagyonelemekre

Több más cég mellett érdeklődött a vásárlási lehetőség iránt az indiai Reliance Industries is, azonban már kiszállt az ajánlattételi eljárásból. Azt is közölte, hogy a Rosznyefty részesedéseit három finomítóban (ezek Schwedtben, Karlsruhéban és Vogburgban működnek) a lengyel PKN Orlen követeli. Sőt az Obajtek konszern korábbi vezetője arról számolt be, hogy a tárgyalások sikeresen haladnak. A Bloomberg azonban úgy gondolja, hogy a vevőnek végül az Európai Unión kívülről kell származnia, hogy elkerülje a szankciók okozta fizetési problémákat.

Meghatározó súlyú olajcégről van szó

A Rosznyefty a legnagyobb adófizető Oroszországban:

6 százalékos részesedése van a világ olajtermelésében,

40 százalékos a részesedése az oroszországi olajtermelésben,

8 százalékot ellenőriz az oroszországi gáztermelésből.

Saját szénhidrogén-termelésén belül a gázra 23 százalék jut, 13 nagy olajfinomítója van Oroszországban, 35 százalékos a részesedése az orosz finomítási piacon. Körülbelül 3 ezer üzemanyagtöltő állomása van Oroszországban.