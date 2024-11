Célkeresztben Ukrajna egész energiarendszere

A nukleáris biztonság továbbra is veszélyben van az ukrajnai Zaporizszsja Atomerőműben (ZNPP) – mondta Rafael Mariano Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgató a NAÜ kormányzótanácsának ülésén, mivel a létesítmény kapcsolata kétszer is megszakadt a kapcsolat a megmaradt 750 kilovoltos (kV) hálózattal.

A Zaporizzsja Atomerőmű áramellátása is akadozik/Fotó: Xinhua / eyevine

Az erőműtől körülbelül 17 kilométerre bekövetkezett, közelebbről meg nem határozott károk miatt a villamosenergia-kapcsolat először valamivel több mint 30 órán át tartott 16-án szombat reggeltől. Másnap dél körül megjavították és helyreállították - mondta Grossi főigazgató a NAÜ-nek a ZNPP telephelyén állomásozó munkatársaitól kapott értesülésekre hivatkozva. Ám 21-én ismér megszakadt az összeköttetés.

Alig jut áramhoz az atomerőmű

A lekapcsolások miatt a ZNPP egyetlen 330 kV-os tartalék tápvezetéken jutott hozzá ahhoz a villamos energiához, amelyre a reaktor hűtéséhez és egyéb kulcsfontosságú nukleáris biztonsági funkciókhoz volt szüksége. Az erőmű ezen áramkapcsolata azonban nagyon sérülékeny, októberben kétszer is leállt rajta az áram szállítása.

A katonai konfliktus előtt Európa legnagyobb atomerőművében négy 750 és hat 330 kV-os vezeték állt rendelkezésre.

Rafael Grossi megjegyezte, hogy már túl vagyunk az Ukrajnában folyó háború ezredik napján, ezen idő alatt a NAÜ végig támogatta az ukrajnai nukleáris biztonság: és eddig 155 küldöttséget vetett be a folyamatos jelenlét részeként mind az öt ukrajnai atomerőműben.

A ZNPP továbbra is kihívásokkal néz szembe. Mind a hat reaktor hidegleállásban marad, és az ügynökség továbbra is kiköti, hogy egyetlen reaktort sem szabad újraindítani mindaddig, amíg veszélyben van a létesítmény biztonsága.

Lejjebb kellett venni a működő reaktorok teljesítményét

A három működő atomerőmű helyzete is egyre nagyobb aggodalomra ad okot. A Hmelnickij, a Rivne és a Dél-ukrán atomerőműnek is megbízható és stabil áramcsatlakozásra van szüksége az általuk termelt villamos energia átadásához és a telephelyre érkező áram fogadásához is. Az atomerőművek körüli növekvő kockázatok két hete hétvégén szaporodtak meg, amikor a hírek szerint Ukrajna energiainfrastruktúrája széles körű támadások célpontja lett. Akkor még három hónap sem telt el azóta, hogy nagyerejű katonai csapások súlyos károkat okoztak számos olyan ukrajnai elektromos alállomásban, amelyeket a NAÜ előzőleg a nukleáris biztonság szempontjából fontosnak minősített.

Az említett november 16. éjszakai és november 17. kora reggeli órákban

ezen alállomások közül négyet és azok elektromos vezetékeit ismét sújtották a támadások,

emiatt az ukrán atomerőművek üzemelői elővigyázatosságból csökkentették a reaktorok teljesítményét.

Ezt követően fokozatosan elhárították a károkat,

a helyreállítás után pedig ismét növelni lehetett a blokkok teljesítményét.

November 21-én karbantartás miatt is lepacsolták a Dél-ukrajnai Atomerőmű két 750 kV-os vezetékét, külön-külön. Ezalatt a tartalék rendszer látta el árammal az erőművet.