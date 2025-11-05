Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
öntöttvas radiátor
energia
fűtés

Segíthet a spórolásban és nem szemfényvesztés a fűtéserősítő ventilátor

Lehet kiegyenlítő szerepe a lakáson belüli hőeloszlásban, azonban nem csodaszer. A fűtéserősítő ventilátor egyes radiátortípusokon kifejezetten hasznos lehet.
VG
2025.11.05, 14:01
Frissítve: 2025.11.05, 14:24

A fűtéserősítő ventilátorok alkalmazásának célja, hogy növelje a levegő áramlását a radiátor körül azért, hogy több hőt juttasson a szoba levegőjébe, rövidebb idő alatt. Az eszköz, ahogyan az árusítók honlapjain is olvasható, a radiátor hőmérsékletét érzékelve kapcsol be.  

fűtés, ukrajna fűtési szezon, fűtéserősítő ventilátor
Nem csodaszer, de a fűtéserősítő ventilátor az aceéllemez fűtőtestek aljára szerelve kifejezetten hasznos lehet, mivel ezek a radiátorok hőtárolásra is képesek / Fotó: Anelo / Shutterstock

Lehet kiegyenlítő szerepe a lakáson belüli hőeloszlásban, de bizonyos feltételekkel – írja az Origo a lapnak nyilatkozó szakértőre hivatkozva. 

A kutató kiemelte, a fűtéserősítő ventilátorok pozitív hatása nyilvánvaló abban az esetben, ha ugyanazon központi fűtéskörön több szoba van, de különböző mértékben melegszenek fel. Ugyanakkor 

a radiátor típusa nagyban befolyásolja, hogy érdemes-e fűtéserősítő ventilátort használni

 – hívta fel a figyelmet Toldi Ottó. Az acéllemez és öntöttvas radiátorok kifejezetten alkalmasak a fűtéserősítő ventilátorhoz, mert nagy tömegű, lassan reagáló hőleadók, tehát sok hőt tárolnak, amit a ventilátor gyorsabban képes a levegőbe juttatni. Öntöttvas radiátor esetén a ventilátor csökkenti a „meleg radiátor, hideg szoba” hatást, és gyorsítja a levegőcirkulációt. A ventilátorokat célszerű a radiátor alá vagy mögé helyezni, hogy a meleg levegőt felfelé kényszerítsék.

A vezető kutató elmondta, maga a fűtéserősítő ventilátor nem termel pluszenergiát, hanem segít abban, hogy jobban hasznosítsuk azt a hőt, amelyet már amúgy is megtermeltünk és kifizettünk. Azaz nem csodafegyver, de nem is szemfényvesztés – hívta fel a figyelmet Toldi Ottó. Energetikai szempontból a ventilátor nem csökkenti a kazán fogyasztását közvetlenül, de csökkentheti a fűtési ciklusok hosszát, mert gyorsabban eléri a szobában lévő termosztát a beállított hőmérsékletet. Az eszköz használatával rövidebb ideig működik a kazán vagy a hőszivattyú, ezáltal néhány százalék energiamegtakarítás elérhető (kb. 5-10, egyes tesztek szerint ez akár 15 százalék is lehet).

