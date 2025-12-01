Amikor azt hittük nincs tovább: megint megy le az üzemanyag ára, nem is keveset

A hónap első árváltozásánál is folytatódik a gázolaj nagykereskedelmi árának csökkenő tendenciája, ezúttal bruttó 5 forinttal kerül majd kevesebbe. A benzin ára most sem változik – írja a holtankoljak.hu üzemanyagár-figyelő portál.

Tankolás: kedden csökken a gázolaj ára / Fotó: Mónus Márton / Reuters

Hétfőn még ezek az átlagárak érvényesek:

95-ös benzin: 572 Ft/liter

Gázolaj: 585 Ft/liter

A Mol döntése alapján a gázolaj ára csökken 5 forinttal keddtől, azaz átlagára 580 forint körül alakulhat. Ez a változás, tehát egy átlagos, 50 literes tankolásnál 250 forint körüli különbséget hoz.

Meredeken csökkenő trendben van a gázolaj ára: utoljára szombaton lett olcsóbb, 8 forinttal, és előző nap, pénteken is mérsékelték az árát, 9 forinttal. Akkor a benzinára is csökkent, 2 forinttal. Ezelőtt, csütörtökön 3 forinttal csökkent a benzin, és 5 forinttal a gázolaj ára.

A gázolaj árának csökkenését bizonyára a forint-dollár keresztárfolyam változás magyarázhatja. A forint ugyanis, -többi között Orbán Viktor washingtoni látogatása óta – erőre kapott, az elmúlt hetekben 10 forinttal erősödött a dollárral szemben, hétfő dél körül 327 forint körül jegyezték a zöldhasú egységét.

A Mol árazásában irányadó Brent olajfajta hordónkénti ára nem igazán indokol hazai gázolajár-csökkentést, ugyanis az elmúlt héten 61 dollárról 63 dollárra drágult.

Döntött az OPEC, nem emelik a termelési szintet

Nem változtatja meg az OPEC+ 2026 első negyedévében a jelenlegi olajkitermelési szinteket, és további három hónappal meghosszabbítja a nyolc tagország által korábban bevezetett kitermelésnövelési szünetet – közölte a szervezet a vasárnapi tanácskozása után.

A szervezet, amely a világ olajtermelésének mintegy felét adja, további három hónappal meghosszabbítja a nyolc tagország által korábban bevezetett kitermelésnövelési szünetet, ezzel reagál a gyorsan romló piaci kilátásokra és a Brent hordónkénti árának jelentős esésére: a kőolajfajta pénteken 63 dollár körüli árfolyamon zárt, az év eleje óta 15 százalékkal csökkent.

Az OPEC+ vasárnapi tárgyalásán úgy döntöttek, hogy

nem változtatnak a kitermelési szinteken, továbbra is mintegy 3,24 millió hordó napi termeléscsökkentést alkalmaznak, ami a globális kereslet körülbelül 3 százaléka.

A tétel a legtöbb tag 2026 végéig érvényben lévő napi 2 millió hordó olajtermelés-csökkentését, valamint a nyolc tag által októberben megkezdett napi 1,65 millió hordó csökkentésből még fennmaradó napi 1,24 millió hordó csökkentést foglalja magában.