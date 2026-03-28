Ki gondolta, hogy ekkora a baj? Energetikai vészhelyzetet hirdettek a világ egyik legerősebb gazdaságában

Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong országos energiatakarékossági kampányra szólított fel az iráni háború olaj- és gázellátását fenyegető kockázatok miatt, aminek jegyében a közintézmények a hét közepétől már csökkentették a személygépkocsik használatát – adta hírül az Origo.

A közszféra járműveire rotációs rendszert léptettek életbe: az 1-es vagy 6-os számjegyre végződő rendszámmal rendelkező autók hétfőn, a 2-esre vagy 7-esre végződők pedig kedden nem közlekedhetnek. A magántulajdonú járművek forgalmi korlátozásai egyelőre önkéntesek, de felülvizsgálhatják azokat, ha emelkedik az energia riasztási szint, azaz mélyül a válság.

Dél-Korea: takarékoskodás minden szinten

Emellett 12 energiatakarékos gyakorlat bevezetésére szólítják fel a lakosságot, köztük a rövidebb zuhanyozásra, a telefonok és elektromos járművek alacsonyabb tarifájú, nappali töltésére, valamint a mosógépek és porszívók hétvégi használatára.

A kormány felkérte az 50, legtöbb olajat felhasználó vállalkozást a fogyasztás csökkentésére, valamint egyéb környezetvédelmi lépéseket irányoztak elő.

Az energiabiztonság megteremtése érdekében Szöul májusig újraindít öt atomreaktort, enyhíti a szénerőművekre vonatkozó korlátozásokat, bővíti a megújuló energiaforrásokat az LNG-től való hosszú távú függőség csökkentése érdekében, és meghosszabbíthatja három, idén bezárásra tervezett szénerőmű élettartamát.

Az energiamix kiigazítása várhatóan akár 14.000 tonnás megtakarítást is eredményezhet, ami az ország átlagos napi 69.000 tonnás LNG-fogyasztásának akár 20 százalékát is jelentheti.

A hatalmas ipari konglomerátum, a Hyundai szintén energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be több leányvállalatánál, köztük a járműhasználat önkéntes korlátozását, a műanyagfelhasználás csökkentését és az energiafogyasztás mérséklésére irányuló olyan lépéseket, mint a világítás korlátozása, illetve lekapcsolása.

Szükség is van ilyen intézkedésekre, ugyanis a Reuters tudósítása szerint a benzin ára az elmúlt időszakban megduplázódott a közel-keleti válság miatt az országban.

