Dél-Korea

Ki gondolta, hogy ekkora a baj? Energetikai vészhelyzetet hirdettek a világ egyik legerősebb gazdaságában

Ha a közel-keleti konfliktus nem indul el a rendeződés irányába, akkor Dél-Korea kőolajtartalékai már csak viszonylag rövid ideig lesznek elegendőek. Ezért a kormány energetikai vészhelyzetet hirdetett az országban: sürgeti egyebek mellett a gépjárműhasználat csökkentését az energiamegtakarítás érdekében, sőt, a lakosság számára is több ajánlást fogalmazott meg az energiafelhasználás visszafogására.
Világgazdaság
2026.03.28, 15:11

Dél-Korea elnöke, I Dzsemjong országos energiatakarékossági kampányra szólított fel az iráni háború olaj- és gázellátását fenyegető kockázatok miatt, aminek jegyében a közintézmények a hét közepétől már csökkentették a személygépkocsik használatát – adta hírül az Origo.

Szöul, Dél-Korea
Dél-Korea országos energiatakarékossági kampányt indított / Fotó: Unsplash

A közszféra járműveire rotációs rendszert léptettek életbe: az 1-es vagy 6-os számjegyre végződő rendszámmal rendelkező autók hétfőn, a 2-esre vagy 7-esre végződők pedig kedden nem közlekedhetnek. A magántulajdonú járművek forgalmi korlátozásai egyelőre önkéntesek, de felülvizsgálhatják azokat, ha emelkedik az energia riasztási szint, azaz mélyül a válság.

Dél-Korea: takarékoskodás minden szinten

Emellett 12 energiatakarékos gyakorlat bevezetésére szólítják fel a lakosságot, köztük a rövidebb zuhanyozásra, a telefonok és elektromos járművek alacsonyabb tarifájú, nappali töltésére, valamint a mosógépek és porszívók hétvégi használatára.

A kormány felkérte az 50, legtöbb olajat felhasználó vállalkozást a fogyasztás csökkentésére, valamint egyéb környezetvédelmi lépéseket irányoztak elő.

Az energiabiztonság megteremtése érdekében Szöul májusig újraindít öt atomreaktort, enyhíti a szénerőművekre vonatkozó korlátozásokat, bővíti a megújuló energiaforrásokat az LNG-től való hosszú távú függőség csökkentése érdekében, és meghosszabbíthatja három, idén bezárásra tervezett szénerőmű élettartamát.

Az energiamix kiigazítása várhatóan akár 14.000 tonnás megtakarítást is eredményezhet, ami az ország átlagos napi 69.000 tonnás LNG-fogyasztásának akár 20 százalékát is jelentheti.

A hatalmas ipari konglomerátum, a Hyundai szintén energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be több leányvállalatánál, köztük a járműhasználat önkéntes korlátozását, a műanyagfelhasználás csökkentését és az energiafogyasztás mérséklésére irányuló olyan lépéseket, mint a világítás korlátozása, illetve lekapcsolása.

Szükség is van ilyen intézkedésekre, ugyanis a Reuters tudósítása szerint a benzin ára az elmúlt időszakban megduplázódott a közel-keleti válság miatt az országban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu