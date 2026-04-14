Megint lejjebb mentek az árak: ennyivel lesz olcsóbb a benzin és a dízel

Szerdán újabb árcsökkenés jön a kutakon, tovább mérséklődnek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. Benzinnel kapcsolatban is kedvező fordulat történt, hiszen annak ára is csökkenni kezd a gázolaj után.
VG
2026.04.14, 12:16
Frissítve: 2026.04.14, 12:37

Folytatódik az üzemanyagárak mérséklődése a hazai piacon: szerdán ismét csökkennek a nagykereskedelmi árak, ezúttal a benzin esetében is. A változás mértéke ugyan nem jelentős, de a trend továbbra is kedvező az autósok számára.

Megint lejjebb mentek az árak: ennyivel lesz olcsóbb a benzin és a dízel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj ára ennél nagyobb mértékben, bruttó 6 forinttal mérséklődik. A csökkenés a kutak áraiban is megjelenhet, bár ennek mértéke és időzítése töltőállomásonként eltérhet.

A Holtnakoljak.hu tájékoztatása szerint 2026. április 14-én az alábbi piaci átlagárak voltak érvényben:

  • 95-ös benzin: 689 forint/liter
  • Gázolaj: 779 forint/liter

Ezzel szemben a védett árak továbbra is jóval alacsonyabb szinten maradnak:

  • 95-ös benzin: 595 forint/liter
  • Gázolaj: 615 forint/liter

Az elmúlt időszak árcsökkenése mögött elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok, valamint a forint árfolyamának alakulása áll. A szakértők szerint rövid távon még fennmaradhat a csökkenő tendencia, ugyanakkor a globális gazdasági és geopolitikai tényezők továbbra is jelentős hatással lehetnek az árak alakulására.

Az autósok számára mindenesetre kedvező hír, hogy – ha lassan is – de tovább enyhül az üzemanyagok ára a hazai piacon. 

Korábban beszámoltunk arról is, hogy míg Magyarországon változatlanok maradtak a benzinkutakon a védett üzemanyagárak, így a hatósági árszabályozás tovább védi az autósokat, a közel-keleti válság hatására Európa több országában komoly drágulás és ellátási zavarok alakultak ki.

A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
