Megint lejjebb mentek az árak: ennyivel lesz olcsóbb a benzin és a dízel

Folytatódik az üzemanyagárak mérséklődése a hazai piacon: szerdán ismét csökkennek a nagykereskedelmi árak, ezúttal a benzin esetében is. A változás mértéke ugyan nem jelentős, de a trend továbbra is kedvező az autósok számára.

A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj ára ennél nagyobb mértékben, bruttó 6 forinttal mérséklődik. A csökkenés a kutak áraiban is megjelenhet, bár ennek mértéke és időzítése töltőállomásonként eltérhet.

A Holtnakoljak.hu tájékoztatása szerint 2026. április 14-én az alábbi piaci átlagárak voltak érvényben:

95-ös benzin: 689 forint/liter

Gázolaj: 779 forint/liter

Ezzel szemben a védett árak továbbra is jóval alacsonyabb szinten maradnak:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

Az elmúlt időszak árcsökkenése mögött elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok, valamint a forint árfolyamának alakulása áll. A szakértők szerint rövid távon még fennmaradhat a csökkenő tendencia, ugyanakkor a globális gazdasági és geopolitikai tényezők továbbra is jelentős hatással lehetnek az árak alakulására.

Az autósok számára mindenesetre kedvező hír, hogy – ha lassan is – de tovább enyhül az üzemanyagok ára a hazai piacon.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy míg Magyarországon változatlanok maradtak a benzinkutakon a védett üzemanyagárak, így a hatósági árszabályozás tovább védi az autósokat, a közel-keleti válság hatására Európa több országában komoly drágulás és ellátási zavarok alakultak ki.

A kormány indoklása szerint a Barátság kőolajvezeték ukrán oldali blokádja, az orosz energiahordozókra vonatkozó szankciók és a közel-keleti válság együttesen okozott brutális áremelkedést a világpiacon, ami közvetlen kockázatot jelent a magyar ellátásbiztonságra, és inflációs nyomást gyakorol mind a vállalatokra, mind a lakosságra.