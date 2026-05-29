Deviza
EUR/HUF354,23 -0,07% USD/HUF304,41 +0,06% GBP/HUF408,33 -0,16% CHF/HUF388,35 +0,04% PLN/HUF83,7 -0,2% RON/HUF67,49 -0,13% CZK/HUF14,58 -0,11% EUR/HUF354,23 -0,07% USD/HUF304,41 +0,06% GBP/HUF408,33 -0,16% CHF/HUF388,35 +0,04% PLN/HUF83,7 -0,2% RON/HUF67,49 -0,13% CZK/HUF14,58 -0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 419,24 +0,74% MTELEKOM2 626 0% MOL3 756 -0,75% OTP41 000 +1,32% RICHTER12 510 +1,28% OPUS350 +4,86% ANY7 940 -0,63% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 620 +2,16% BUMIX9 211,22 +0,44% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 872,23 +0,5% BUX132 419,24 +0,74% MTELEKOM2 626 0% MOL3 756 -0,75% OTP41 000 +1,32% RICHTER12 510 +1,28% OPUS350 +4,86% ANY7 940 -0,63% AUTOWALLIS147 -0,68% WABERERS4 620 +2,16% BUMIX9 211,22 +0,44% CETOP4 527,99 -0,48% CETOP NTR2 872,23 +0,5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
Hormuzi-szoros
olajár

Örökre búcsút mondhatunk a hatvandolláros olajárnak? Vége van a szép időknek

A befektetők optimisták, a szakértők realistábbak. Az olajár tartósan magas maradhat a beépített geopolitikai kockázati prémium miatt.
M. Cs.
2026.05.29, 10:11
Frissítve: 2026.05.29, 10:21

Az Egyesült Államok és Irán a legfrissebb hírek szerint ismét közel áll a megegyezéshez, szakértők szerint azonban az olajár nem éri el egyhamar a konfliktus kirobbanása előtti 60 dollár körüli szintet – sőt, lehetséges, hogy többé nem is lesz ilyen alacsony, mert azóta teljesen megváltozott a helyzet.

olajár tanker Horuzi-szoros
Az olajár tartósan magas maradhat a kockázati prémiumok miatt / Fotó: Amr Alfiky / Reuters

A legfrissebb hírek szerint már csak Donald Trump elnök jóváhagyására vár az amerikai–iráni megállapodás, amely újra megnyitná a Hormuzi-szorost és meghosszabbítaná a tűzszünetet. A kereskedők egyre optimistábbak, az olaj határidős jegyzései közel két hónapja a legnagyobb heti esés felé tartanak.

A szakértők realistábbak. 

Gyakorlatilag kizárt, hogy az olaj ára visszatérjen a hordónkénti 60 dollárra, még akkor is, ha valóban megszületik ez a megállapodás

– mondta a MarketWatchnak Ben McMillan, az IDX Advisors befektetési igazgatója.

„A legjobb esetben is legalább három, de valószínűleg inkább hat hónap, mire helyreáll az olajellátás, de még évekig marad a beépített geopolitikai kockázati prémium” – figyelmeztetett.

Még nem világos, hogyan mozog az olajár a konfliktus lezárása után

Az elmúlt három hónapban a nyersolaj árát a Hormuzi-szoros zárlata és a Perzsa-öböl térségében az energia-infrastruktúrát ért károk tartották magasan – az utóbbi helyreállítási költségei egy április közepi elemzés szerint elérhetik az 58 milliárd dollárt.

A Hormuzi-szoros lezárása olyan adu, amelyet Irán csak egyszer tudott kihasználni, a térség államai levonják a tanulságot. A fontos átjáró elkerülésére több megoldás is van, némelyik gyorsan megvalósítható, csak pénz kérdése – de mindenképpen tovább növeli a költségeket.

A szakértők szerint egyelőre nem világos, hogy mindez tartósan átárazza-e a kockázati prémiumot, mert 

olyan strukturális változásokról van szó, amelyeket a tűzszünet nem tud egyszerűen feloldani.

A legnagyobb tankerek máshol szállítják az olajat

Az olajpiac normalizálódásának mechanizmusa összetett, az ellátást nem lehet egy kapcsoló elfordításával újraindítani, a folyamat sokkal inkább hasonlít egy háború által teljesen felborult ökoszisztéma újjáépítéséhez.

US Oil Production As Trump Strikes Iran
Másfelé terelték át a legnagyobb tankereket / Fotó: Eddie Seal

Először is, a Hormuzi-szoroson nem indul újra zökkenőmentesen a tartályhajó-forgalom még a tűzszünet meghosszabbítása esetén sem.

„A befektetők akkor hiszik csak el, hogy ennek a válságnak ténylegesen vége van, ha látják, hogy a hajók az Egyesült Államok és Irán áldásával tartósan áthaladnak a szoroson” – mondta a portálnak Parag Sanghani, az energetikai infrastrukturális befektetésekre specializálódott Westwood Holdings Group portfóliómenedzsere.

A legnagyobb (Very Large Crude Carriers – VLCCs) tankereket például a konfliktus miatt a világ más részeire irányították át, az Egyesült Államok és Kanada is jó üzletet csinál a globális olajkeresletből. Két-három hónap, mire ezek a nagy tankerek visszatérnek a Perzsa-öbölbe, feltöltik őket, és elszállítják az olajat a rendeltetési helyére.

„Effektív adó” a kockázati prémium

A logisztika azonban csak a történet egyik része, az energetikai infrastruktúra is súlyos károkat szenvedett, amelyeknek a mértékét teljesen csak akkor lehet felmérni, ha újraindul a forgalom a szoroson keresztül.

A befektetőknek látniuk kell, hogy tartósan biztonságos és folyamatos az áthaladás a Hormuzi-szoroson / Fotó: AFP

Katarban három-öt évre becsülik a Rasz Laffan cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) létesítmény helyreállításához szükséges időt – amennyiben kitart a tűzszünet.

Ebben a helyzetben a növekvő geopolitikai kockázati prémium „effektív adóként” fog működni, amely hosszú időre beágyazódik az olajárakba, 

  • a nyersolaj szállításának megnövekedett költségei, 
  • az alternatív szállítási útvonalak keresése 
  • és a tartályhajókra vonatkozó fokozott biztonsági követelmények költségei 

fogják vezérelni.

A szoros hónapok óta tartó zárlata, az aknafenyegetések és az eseti támadások miatt ugyanis 

a szállítók egyre inkább aggódnak a biztonság miatt.

„A hajózási ágazatnak vissza kell nyernie a bizalmát a Hormuzi-szoroson való áthaladásban, és meg kell oldania a háborús kockázati prémiumokkal kapcsolatos összes kérdést” – hangsúlyozta June Goh, a Sparta Commodities vezető olajpiaci elemzője, aki szerint a tankerek csak akkor térnek vissza távoli régiókból a Közel-Keletre, „ha látják a gazdasági ösztönzőt erre és a fenntartható békét az Öbölben”.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu