Örökre búcsút mondhatunk a hatvandolláros olajárnak? Vége van a szép időknek

Az Egyesült Államok és Irán a legfrissebb hírek szerint ismét közel áll a megegyezéshez, szakértők szerint azonban az olajár nem éri el egyhamar a konfliktus kirobbanása előtti 60 dollár körüli szintet – sőt, lehetséges, hogy többé nem is lesz ilyen alacsony, mert azóta teljesen megváltozott a helyzet.

A legfrissebb hírek szerint már csak Donald Trump elnök jóváhagyására vár az amerikai–iráni megállapodás, amely újra megnyitná a Hormuzi-szorost és meghosszabbítaná a tűzszünetet. A kereskedők egyre optimistábbak, az olaj határidős jegyzései közel két hónapja a legnagyobb heti esés felé tartanak.

A szakértők realistábbak.

Gyakorlatilag kizárt, hogy az olaj ára visszatérjen a hordónkénti 60 dollárra, még akkor is, ha valóban megszületik ez a megállapodás

– mondta a MarketWatchnak Ben McMillan, az IDX Advisors befektetési igazgatója.

„A legjobb esetben is legalább három, de valószínűleg inkább hat hónap, mire helyreáll az olajellátás, de még évekig marad a beépített geopolitikai kockázati prémium” – figyelmeztetett.

Még nem világos, hogyan mozog az olajár a konfliktus lezárása után

Az elmúlt három hónapban a nyersolaj árát a Hormuzi-szoros zárlata és a Perzsa-öböl térségében az energia-infrastruktúrát ért károk tartották magasan – az utóbbi helyreállítási költségei egy április közepi elemzés szerint elérhetik az 58 milliárd dollárt.

A Hormuzi-szoros lezárása olyan adu, amelyet Irán csak egyszer tudott kihasználni, a térség államai levonják a tanulságot. A fontos átjáró elkerülésére több megoldás is van, némelyik gyorsan megvalósítható, csak pénz kérdése – de mindenképpen tovább növeli a költségeket.

A szakértők szerint egyelőre nem világos, hogy mindez tartósan átárazza-e a kockázati prémiumot, mert

olyan strukturális változásokról van szó, amelyeket a tűzszünet nem tud egyszerűen feloldani.

A legnagyobb tankerek máshol szállítják az olajat

Az olajpiac normalizálódásának mechanizmusa összetett, az ellátást nem lehet egy kapcsoló elfordításával újraindítani, a folyamat sokkal inkább hasonlít egy háború által teljesen felborult ökoszisztéma újjáépítéséhez.