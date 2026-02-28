Lángba borult a Közel-Kelet: sorra szólalnak meg az országok az amerikai–izraeli Irán elleni csapások miatt

A világ számos országa szólalt meg azután, hogy lángba borult a Közel-Kelet, miután szombat reggel az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig válaszként nemcsak izraeli területeket, de a térségben különböző országok területein állomásozó amerikai katonai támaszpontokat is célba vett rakéta légicsapásokkal, valamint drónokkal.

Az iráni főváros, Teherán, füstbe borult az amerikai-izraeli légicsapások következtében / Fotó: AFP

Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, Izrael és az Egyesült Államok légi csapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra.

Spanyolország

Spanyolország a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólított fel az Irán elleni izraeli és amerikai légitámadások kezdetét követően szombaton. "Az erőszak csak káoszt hoz. A deeszkaláció és a párbeszéd jelenti a békéhez és a stabilitáshoz vezető utat" - hangsúlyozta José Manuel Albares külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett üzenetében. A külügyminisztert követően a spanyol kormányfő is a"párbeszéd újraindítása és tartós politikai megoldás megtalálása" mellett emelt szót az X platformon, a feszültség azonnali enyhítését és a nemzetközi jog "teljes körű tiszteletben tartását" követelve. "Nem engedhetünk meg magunknak egy újabb elhúzódó és pusztító háborút a Közel-Keleten" - fogalmazott Pedro Sánchez. Hangsúlyozta: a dél-európai ország elutasítja "az Egyesült Államok és Izrael egyoldalú katonai fellépését", amely "egy bizonytalanabb és ellenségesebb nemzetközi rendhez" járul hozzá, és elutasítják az iráni rezsim és a Forradalmi Gárda cselekedeteit is.

Franciaország

Franciaország prioritása a közel-keleti térségben élő állampolgárainak és erőinek védelme - jelentette ki a francia hadügyminiszter szombaton, miután az Egyesült Államok és Izrael csapásokat indított Irán ellen. Emmanuel Macron francia elnök szerint az iráni hatalomnak "nincs más választása", mint hogy "jóhiszemű tárgyalásokat folytasson nukleáris és ballisztikus programjának felszámolásáról", és "vissza kell adnia a szót" az iráni népnek.