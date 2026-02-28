Lángba borult a Közel-Kelet: sorra szólalnak meg az országok az amerikai–izraeli Irán elleni csapások miatt
A világ számos országa szólalt meg azután, hogy lángba borult a Közel-Kelet, miután szombat reggel az Egyesült Államok és Izrael megtámadta Iránt, az pedig válaszként nemcsak izraeli területeket, de a térségben különböző országok területein állomásozó amerikai katonai támaszpontokat is célba vett rakéta légicsapásokkal, valamint drónokkal.
Mint a Világgazdaság is beszámolt róla, Izrael és az Egyesült Államok légi csapásokat hajtott végre Iránban szombat hajnalban. Az iráni válasz hamar megérkezett: visszatámadott az izraeli területekre. A zsidó állam már a műveletek elején szükségállapotot hirdetett, számítva az iráni megtorlásra.
Spanyolország
Spanyolország a nemzetközi jog tiszteletben tartására szólított fel az Irán elleni izraeli és amerikai légitámadások kezdetét követően szombaton. "Az erőszak csak káoszt hoz. A deeszkaláció és a párbeszéd jelenti a békéhez és a stabilitáshoz vezető utat" - hangsúlyozta José Manuel Albares külügyminiszter az X közösségi oldalon közzétett üzenetében. A külügyminisztert követően a spanyol kormányfő is a"párbeszéd újraindítása és tartós politikai megoldás megtalálása" mellett emelt szót az X platformon, a feszültség azonnali enyhítését és a nemzetközi jog "teljes körű tiszteletben tartását" követelve. "Nem engedhetünk meg magunknak egy újabb elhúzódó és pusztító háborút a Közel-Keleten" - fogalmazott Pedro Sánchez. Hangsúlyozta: a dél-európai ország elutasítja "az Egyesült Államok és Izrael egyoldalú katonai fellépését", amely "egy bizonytalanabb és ellenségesebb nemzetközi rendhez" járul hozzá, és elutasítják az iráni rezsim és a Forradalmi Gárda cselekedeteit is.
Franciaország
Franciaország prioritása a közel-keleti térségben élő állampolgárainak és erőinek védelme - jelentette ki a francia hadügyminiszter szombaton, miután az Egyesült Államok és Izrael csapásokat indított Irán ellen. Emmanuel Macron francia elnök szerint az iráni hatalomnak "nincs más választása", mint hogy "jóhiszemű tárgyalásokat folytasson nukleáris és ballisztikus programjának felszámolásáról", és "vissza kell adnia a szót" az iráni népnek.
Néhány órával az Irán elleni amerikai és izraeli csapások kezdete után a francia elnök megerősítette, hogy "minden intézkedés megtörtént" Franciaország, az állampolgárai és közel-keleti érdekeltségeinek biztonsága érdekében, és Franciaország "készen áll a szükséges eszközök bevetésére legközelebbi partnereinek védelme érdekében, a kérésük szerint". Alice Rufo hadügyminiszter jelezte, hogy Párizs számított a támadásokra Irán ellen. "Vártuk a lépéseket. Nyilvánvalóan sok bejelentés történt. Nem tudtuk pontosan, mikor kezdődik, mivel még az amerikai elnök is azt mondta tegnap este, hogy ő sem tudja" - emlékeztetett.
Csehország
Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint az ellenőrizhetetlen iráni atomprogram és a terrorizmus támogatása veszélyt jelent Csehország számára is. Csehország a szövetségesek mögött áll. Prága számára jelenleg a legfontosabb feladat biztosítani az Iránban tartózkodó cseh állampolgárok biztonságát. "Figyelemmel kísérjük a közel-keleti helyzetet. "Az ellenőrizhetetlen iráni atomprogram és a terrorizmus támogatása veszélyt jelentenek számunkra és egész Európa számára is. Csehország ezért szövetségesei mögött áll és bízik abban, hogy a régióba rövidesen visszatér a stabilitás és a béke" - áll továbbá a bejegyzésben.
Szlovákia
Újabb csapást szenvedett el a szlovák külügyminisztérium szerint a nemzetközi jog az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadással szombaton. "A szlovák kül- és Európa-ügyi minisztérium sajnálattal állapítja meg, hogy a fegyverek ismét elsődlegességet élveztek a diplomácia előtt. A szlovák diplomácia elítéli ezt a lépést, és minden érdekelt felet arra szólít fel, tanúsítsa a lehető legnagyobb önmérsékletet és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. A háborús lépések ismét a polgári személyek szenvedéséhez vezetnek mindkét oldalon, és kiszélesíthetik az amúgy is instabil helyzet az egész térségben" - olvasható a tárca honlapján szombaton közzétett közleményben.
Lengyelország
Az iráni konfliktus kapcsán prioritást jelent a Közel-Keleten tartózkodó lengyelek biztonságának megóvása - hangsúlyozta Karol Nawrocki lengyel elnök szombaton az X-en, hozzátéve, hogy folyamatos kapcsolatban áll a NATO-szövetségesekkel és a lengyel állami intézményekkel.
Karol Nawrocki közölte: a szövetséges csatornáknak köszönhetően Varsó "tisztában volt Izrael és az Egyesült Államok katonai akciójával". Prioritásnak nevezte a Közel-Keleten tartózkodó összes lengyel állampolgár, köztük a diplomáciai testületekben dolgozók és a katonai kontingensekhez tartozók biztonságának megóvását. A lengyel állami légitársaság felfüggesztette az izraeli járatait, és visszafordították a Dubajba tartó repülőgépüket is.
Horvátország
A térség országait visszafogottságra és a feszültség enyhítésére szólította fel a horvát külügyminiszter az amerikai-izraeli Irán elleni támadások nyomán, figyelmeztetve: a helyzet további romlása újabb válsággócok kialakulásához vezethet. Gordan Grlic Radman közölte: az amerikai-izraeli csapások nem a polgári lakosság ellen irányultak, hanem olyan célpontokat értek, amelyek nem veszélyeztetik a civileket. Úgy fogalmazott: a kialakult helyzet politikai változásokat is eredményezhet Iránban, a hatalomváltás lehetőségét sem lehet kizárni, mert - mint mondta - "minden lehetséges", és valamennyi forgatókönyv nyitott.
A külügyminisztérium térségben működő horvát külképviseletek készenlétben vannak, és folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet. A tárca ismételten arra kérte a horvát állampolgárokat, hogy ne utazzanak Izraelbe és Iránba, valamint Kuvaitba, Katarba, Irakba és az Egyesült Arab Emírségekbe.
Olaszország
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nemzetbiztonsági egyeztetést tartott kormányának tagjaival szombat délelőtt az Iránnal szembeni amerikai hadművelet elindítását követően. Olaszországban kiemelt biztonsági intézkedéseket léptettek életbe az izraeli, amerikai és iráni intézmények védelmében.
Az ITA olasz légitársaság bejelentette, hogy március 7-ig felfüggesztette járatait a hadműveletektől érintett térség összes országába. Ezzel egy időben Rómában és több más olaszországi nagyvárosban tovább erősítették a már eddig is rendkívüli biztonsági óvintézkedéseket Izrael, az Egyesült Államok és Irán képviseleteinél, valamint Róma egykori gettókerülete területén.
Antonio Tajani a római külügyminisztériumban rögtönzött sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy a jelenlegi háborús helyzet akár napokig vagy annál is hosszabb ideig eltarthat. A miniszter elmondta, hogy iráni támadás ért egy kuvaiti támaszpontot, amelyen az olasz légvédelemhez tartozón katonák állomásoznak, de az olasz kontingens katonái a bunkerben tartózkodtak.
Románia
Románia iráni és izraeli külképviseletei működőképesek, és készenlétben állnak, hogy megszervezzék a kimenekítésüket igénylő román állampolgárok elszállítását, mihelyt a feloldják a térségben a légtérzárat - közölte szombaton Ilie Bolojan román miniszterelnök.
A bukaresti hatóságok szombaton felhívást intéztek a román állampolgárokhoz, hogy ne utazzanak Izraelbe, a már ott tartózkodó honfitársaikat pedig arra kérték, tartsák be a helyi hatóságok utasításait, a légiriadó esetére előírt óvintézkedéseket, maradjanak távol a határ térségétől, kerüljék a zsúfolt helyeket és kizárólag hivatalos forrásból tájékozódjanak. A bukaresti külügyminisztérium pénteken engedélyezte a tel-avivi román nagykövetség, a haifai főkonzulátus, valamint a rámalláhi román képviseleti iroda nélkülözhető személyzetének és a családtagoknak önkéntes hazatérését.
Szlovénia
Szlovénia vezetői a feszültség azonnali enyhítését, párbeszédet és a nemzetközi jog tiszteletben tartását sürgették. Natasa Pirc Musar köztársasági elnök közölte: a viták diplomáciai rendezése és a nemzetközi jog betartása az egyetlen fenntartható út a biztonság és a polgári lakosság védelme felé. Felszólította az érintett feleket, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a katonai cselekményekkel és kezdjenek párbeszédet. Robert Golob miniszterelnök támogatásáról biztosította az iráni népet a jogaik tiszteletben tartásáért és egy jobb jövőért folytatott küzdelmükben.
A kormányfő nagy aggodalommal figyeli az iráni helyzet alakulását, és a diplomáciai megoldást tartja elsődlegesnek. Tanja Fajon külügyminiszter az X közösségi oldalon a feszültség azonnali enyhítését, visszafogottságot és a nemzetközi jog teljes tiszteletben tartását sürgette.
Vöröskereszt
A Közel-Keleten zajló katonai műveletek veszélyes, pusztító következményekkel járó láncreakciót indíthatnak el a térségben - figyelmeztetett szombaton a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának elnöke. Mirjana Spoljaric közölte: a szervezet csapatai a helyszínen dolgoznak Iránban, Izraelben és a térség más országaiban, és készen állnak a beavatkozásra. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi fejlemények az egész régióra kiterjedő következményekkel járhatnak.
Szijjártó Péter felszólította a magyarokat: senki ne utazzon Iránba vagy Izraelbe
Az Izrael és Irán között kitört háború miatt a magyar kormány arra kéri a térségbe készülőket, hogy halasszák el utazásukat. Szijjártó Péter ezt azután mondta, hogy telefonon egyeztetett izraeli kollégájával. A külügyminiszter konzuli regisztrációra szólította fel az Izraelben és Iránban tartózkodó magyar állampolgárokat.