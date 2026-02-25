Hivatalos: gigantikus új erőmű épül Magyarországon egy száz fős falu mellett, messze jobb a napelemnél – 220 méter magas szélturbina-erdő születik
A Green Energy Investhor Zrt. nagyszabású, 499 MW-os szélerőműparkot épít Vadosfa térségében, amely éves szinten 1200 GWh villamosenergiát biztosít. A beruházás a hazai szélenergia-kapacitást közel háromszorosára növeli, érdemi lépést jelentve Magyarország zöld energiamixében.
A Green Energy Investhor Zrt. (GEI) Magyarország egyik legnagyobb szélerőmű-beruházását indítja a Kisalföldön, Vadosfa térségében. A projekt 70 korszerű turbina telepítésével 499 MW új beépített kapacitást hoz létre, ami az ország jelenlegi, mintegy 330 MW-os szélerőművi kapacitását közel háromszorosára növeli.
Az erőmű várhatóan éves szinten 1200 GWh villamosenergiát termel, ami elméletileg 10 napra fedezné az ország teljes villamosenergia-igényét, a technológia kihasználtsága pedig a naperőművek átlagának közel kétszerese.
Ritter Antal, a GEI vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a vadosfai szélerőműpark mérföldkő a hazai megújulóenergia-termelésben.
„Olyan léptékű fejlesztést valósítunk meg, amely hosszú idő után ismét érdemi növekedést hoz a magyar szélenergia-szektorban” – mondta. A projekt célja nem csupán a kapacitásbővítés, hanem a legkorszerűbb technológiák alkalmazásával a fenntartható működés és a klímacélok támogatása.
A beruházás jelenleg az építési engedélyezési szakaszban tart. A környezetvédelmi előkészítés már lezárult, januárban befejeződtek a több mint egy éves mérések és madár- valamint denevérmonitoring vizsgálatok. Régészeti mintafeltárások is zajlanak a területen. A csatlakozó hálózat kiépítése várhatóan 2026 végén indul, az első torony felállítása 2028 első negyedévére várható, a teljes park pedig 2029 végére, 2030 elejére állhat üzembe.
A turbinák toronymagassága eléri a 130 métert, teljes építménymagasságuk pedig a 220 métert. A 90 méteres rotorátmérő alacsony fordulatszám mellett is hatékony működést biztosít, miközben a zaj- és rezgésértékek minden napszakban a szabályozási határértékek alatt maradnak. A lakó- és üdülőövezetektől a tervezett távolság jellemzően meghaladja az 1 kilométert, biztosítva a helyi közösségek komfortját.
Egyensúly az ökoszisztéma és a szélenergia-termelés között
A természetvédelem kiemelt szempont. A GEI a turbinák elhelyezését és működését úgy optimalizálja, hogy az érzékeny élővilág, madarak és denevérek védelme érvényesüljön. A 25-30 éves üzemeltetési ciklus alatt folyamatos monitoring és alkalmazkodási protokollok biztosítják a környezeti hatások minimalizálását.
A projekt során a helyi közösségeket is bevonják: párbeszéd zajlik az önkormányzatokkal, gazdálkodókkal és ingatlantulajdonosokkal, valamint edukációs programok készülnek a térségben. Az infrastrukturális fejlesztések – utak felújítása és megerősítése – nem csupán a kivitelezés idejére szolgálnak, hanem hosszú távon is a helyi közösségek rendelkezésére állnak.
A Kisalföldre érkező 499 MW-os szélerőműpark így nem csupán a hazai szélenergia szektor bővülését jelenti, hanem mérföldkő a fenntartható és környezetbarát energiatermelésben, amely egyszerre szolgálja az ország energiabiztonságát, a klímacélokat és a helyi közösségek érdekeit.
