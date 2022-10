Az ukránok megszereztek egy orosz szupertankot, és ez nagyon fájhat Moszkvának

Az ukrán csapatok a szeptemberben indult ellentámadás alatt rengeteg fegyvert, például tankokat szereztek meg a legyőzött orosz csapatoktól. Egyes becslések szerint akár kétszáz harckocsit is elfoglalhattak az elmúlt hetekben, február óta pedig ez a szám megközelítheti a négyszázat is. A zsákmány között több T–72-es és T–80-as tank is van. Ezeket valószínűleg fel fogják újítani az ukránok, majd bevetik őket az oroszok ellen. Moszkva legnagyobb problémája viszont egy elfoglalt T–90M szupertank – írta meg a Business Insider.

Fotó: Kirill Kudrjavcev / AFP

A lap arról ír, hogy a T–90M harckocsit az ukránok biztosan nem fogják visszaküldeni a csatatérre.

Sokkal valószínűbb, hogy külföldre szállítják a fegyvert, hogy darabokra szedhessék és áttanulmányozhassák.

Ez a típus Oroszország egyik legfejlettebb páncélozott járműve. A kiismerése jelentős taktikai előnyt biztosíthatna a kijevi csapatoknak a harcokban.

A T–90M Proryv harckocsi első változata, a sima T–90-es 1994-ben állt szolgálatba az orosz seregben. Továbbfejlesztett verziója erős védelemmel van felszerelve, sokkal mozgékonyabb elődjénél, és a tűzereje is sokat javult. A fegyver egy 125 milliméteres 2A46M–4 sima csövű löveggel van felszerelve, amely képes a hagyományos lőszerek mellett páncéltörő lövedékeket is kilőni. Másodlagos fegyverzetében van egy távvezérelhető, 12,7 milliméteres nehézgéppuska és egy 7,62 milliméteres koaxiális géppuska.

Fotó: Kirill Kudrjavcev / AFP

A harckocsi felépítése hasonló a hagyományos T–90-es modelléhez. Elöl van a vezetőfülke, a hajótest közepén pedig a torony. A gép hátulján van elhelyezve a hajtómű. Óránként 60 kilométeres sebességgel képes haladni a kiépített úton, de terepen sem sokkal lassabb. A tank egy új típusú, úgynevezett robbanó reaktív páncéllal van felszerelve, amely a torony elején és két oldalán található.

A T–90M harckocsikat 2017-ben mutatták be egy hadgyakorlaton.

A The Economist arról írt, hogy Moszkva egyik legnagyobb hibája volt, hogy engedte, hogy az ukránok megszerezzenek egy ép állapotban lévő T–90M tankot. Szerintük az oroszoknak visszavonulás közben meg kellett volna semmisíteniük a fegyvert. A nyugati országoknak nagyon kevés információja volt eddig ezekről a fegyverekről. A T–90M tanulmányozásával betekintést kaphatnak az orosz haditechnika jelenlegi állásába.

Videón, ahogy az ukránok kilövik az orosz szupertankot A T–90M az orosz hadsereg legmodernebb technológiájával készült, és Moszkva korábbi közlése szerint simán felveszi a versenyt az amerikai páncélosokkal.

A Business Insider arról ír, hogy az ukrán fogás jelentőségét jól bizonyítja, hogy a hidegháború alatt az Egyesült Államoknak 14 évébe telt, mire feltérképezhette a T–72-es orosz tankokat, amelyeket addigra már felváltották az újabb modellek. Ezzel szemben a T–90M-es harckocsik csak 2017-ben lettek bemutatva, és 2020-ben került szolgálatba, így rengeteg titokról árulkodhat az ukrán kézre került páncélos.