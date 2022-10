A Monty Python 82 éves sztárja 2023-ra a GB News nevű jobboldali televíziós csatornán térne vissza a képernyőkre. John Cleese elmondta, azért ezt a felületet választotta, mert az „eltörlés kultúrája” (cancel culture) távol tartja a televíziózástól az olyan embereket, mint például amilyen ő is.

Rengeteg fontos információt cenzúráznak a tévében és a sajtóban. Az új műsoromban sok mindenről beszélni akarok, úgyhogy fel lehet készülni arra, hogy sokkolni fogom önöket

– jelentette ki John Cleese.

A The Guardian cikke szerint arra a kérdésre, hogyan jött létre a műsor ötlete, Cleese a BBC Radio 4 Today című műsorának azt mondta: „Megkerestek, és nem tudtam, hogy kik ők (…) Aztán találkoztam egy-két illetékes személlyel is, vacsoráztam velük és nagyon megszerettem őket”. Hozzátette, közölték vele, hogy a közvélemény szerint ez egy jobboldali médium, de a GB News úgy tekint magára, mint „a szólásszabadság csatornájára”.

A Monty Python társulat Repülő Cirkusz című sorozatát a BBC 1969 és 1974 között sugározta. A jeleneteket Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones és Michael Palin írta és adta elő. Televíziós munkájukat követően filmeket kezdtek készíteni, mint a Gyalog galopp (1975), a Brian élete (1979) és az Élet értelme (1983) című filmeket. Munkásságuk megkerülhetetlen lett, egyedi abszurd stílusukra a „pythonesque ” kifejezést használja a világ, amely bekerült az angol lexikonba is.

A színész azt is hangsúlyozta, hogy a BBC nem ajánlott fel neki hasonló műsort, de szerinte ha ez meg is történt volna, akkor

nem menne le öt perc sem az élő adásból, mert törölnék vagy cenzúráznák.

Cleese elmondta, hogy együtt fog dolgozni a GB News jelenlegi műsorvezetőjével, Andrew Doyle egykori komikussal, aki Jonathan Pie-nek, az idegeskedő fiktív riporternek írt jeleneteket.

A csatorna jelenleg egy kicsi, de hűséges közönséget épített ki magának Nagy-Britanniában, és könnyen felülmúlhatja Rupert Murdoch konzervatív médiamogul sokkal jobban finanszírozott talkTV-jét. A csatorna a közelmúltban elvesztette részvényesként a Discovery amerikai médiavállalatok, amelynek finanszírozását jelenleg nagyrészt a Brexit-párti hedge fund-főnök, Sir Paul Marshall és a dubai székhelyű Legatum befektetési cég fedezi. A GB News-t az Ofcom médiaszabályozó hatóság jelenleg is vizsgálja, hogy a Covid-oltások hatásával tett állításai megsértették-e a brit műsorszórási kódexet.

Cleese tavaly bejelentette, hogy tervei szerint a Channel 4-en Cancel Me címmel az eltörlés kultúráját bemutató sorozatban szerepel majd, amelyben a brit humorista olyan emberekkel ül majd le beszélgetni, akiket töröltek tetteik vagy nyilatkozataik miatt, illetve olyan aktivistákkal, akik felléptek a közszereplők ellen.

Cleese – akinek 5,7 millió Twitter-követője van – többször is éles kritikát fogalmazott meg számos olyan témában, amelyek az elmúlt években gyakran fellobbantják a közösségi médiát. Tavaly ősszel lemondta a Cambridge Unionban tartott szereplését, mert az egyetem vitaklubja megtiltotta, hogy Andrew Graham-Dixon műkritikus felszólaljon az iskola falaki között, mert egy előadásában megelevenítette Adolf Hitler karakterét. Cleese ezután arra hivatkozva, hogy egy Monty Python-szkeccsben ő is eljátszotta a náci diktátor szerepét inkább visszamondta a fellépését. „Nagyon sajnálom, hogy én is megtettem ezt egy Monty Python-műsorban,

ezért feketelistára teszem magam, mielőtt még valaki más tesz így”

– közölte akkor a humorista.

A Today című műsorban Cleese-t arról kérdezték, hogy szerinte mekkora fenyegetést jelent az alapvetően politikai korrekt beszédéről hírhedtté vált „wokeizmus” a brit kultúrára nézve. „Amerikában ez még rosszabb” – mondta Cleese. Azt is hozzátette, hogy ő