Oroszország Ukrajna elleni inváziója az év egyik legfontosabb eseményévé vált, az első napokban sokan rettegve figyelték a híreket, hiszen senki sem tudta, nem robban-e ki a harmadik világháború. Erre a félelemre tett rá egy lapáttal Jens Stoltenberg, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a NATO főtitkára, aki a szervezet történetében először aktiválta a NATO Reagáló Erőt, a többnemzetiségű gyorsreagálású haderőt, hogy védekező jelleggel válaszoljon az ukrajnai orosz invázióra. Az erről szóló hír a tizedik legolvasottabb cikk lett a VG.hu-n 2022-ben.

A NATO Reagáló Erő a NATO-országok 40 ezer magasan képzett katonájából áll, de Stoltenberg akkor megerősítette, hogy a haderőnek csak egy részét hívták be. Szerencsére a NATO-katonák ukrajnai bevetésére azóta sem került sor, pedig november közepén is közel állt a világ a totális háborúhoz, amikor rakéta csapódott be Lengyelországban, két ember halálát okozva. Arról ugyanakkor hamar kiderült, hogy

egy eltévedt ukrán légvédelmi eszköz volt, nem az oroszok támadtak.

A NATO tehát egyelőre nem avatkozott be a háborúba, a szövetség tagjainak többsége ugyanakkor folyamatosan újabb és újabb fegyverszállítmányokkal látja el Ukrajnát, amely így csaknem 10 hónap után is sikerrel képes felvenni a harcot a megszálló orosz erők ellen.

