Egy kaliforniai bíró elutasította a Kim Kardashian, Floyd Mayweather Jr. és más hírességek elleni indított keresetet az EthereumMax kriptovaluta népszerűsítésében játszott szerepük ügyében – számolt be a Business Insider.

Fotó: Image Press Agency

Az eredetileg januárban benyújtott kereset szerint

a kriptoeszköz árát mesterségesen tornászták fel a közösségi médiában közzétett hamis és félrevezető állítások segítségével.

Kardhasian az Instagramon tett közzé egy az eszközt reklámozó bejegyzést, ugyanakkor ő legalább jelezte a poszthoz kapcsolódó címkék között, hogy hirdetésről van szó és a „nem pénzügyi tanács” megjegyzést sem felejtette el használni.

A bíró szerint nem világos, hogy a pert indítók tudtak-e az akciókról, mivel a befektetők a bírósági dokumentumok alapján nem közölték, hol és mikor látták a kriptovalutáról szóló bejegyzéseket az interneten. A bíró azonban azt is közölte, hogy a felperesek módosíthatják a csoportos keresetüket, és majd újra benyújthatják azt. A felpereseket képviselő ügyvéd azt mondta a Reutersnek, hogy azt tervezik, hogy

felülvizsgálják követeléseiket, hogy hozzáadjanak „egy sor további tényt, amelyek igazolják a vádlottak jogsértését és felelősségét”.

Mint azt a Világgazdaság is megírta, Kardashiant jelentős összegű pénzbírsággal sújtotta az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC), miután egy kriptocsalást reklámozott az Instagramon. Sokak szerint a hatóságok kettős mércét alkalmaznak a hírességgel szemben, hiszen számos más sztár is reklámozott mindenféle kriptozsetonokat, Matt Damontól Snoop Doggig, amelyek jóval nagyobb nyilvánosságot is kaptak, hiszen nem a közösségi médiában, hanem a Super Bowl félidejének reklámblokkjában jelentek meg.