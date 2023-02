Egyre nő a Lassa-láz áldozatainak száma

A Nigériában felfedezett és azóta is terjedő Lassa-láz 2022-ben már 85 áldozatot szedett. A vírusos fertőzést elsősorban a patkányok terjesztik, de emberek között cseppfertőzéssel is terjed. Lázat és vérzést okoz, akár maláriaszerű tünetekkel is járhat.

3 órája | Szerző: VG/MTI

3 órája | Szerző: VG/MTI

Az év eleje óta 85-re nőtt a Lassa-láz halálos áldozatainak száma Afrika legnépesebb országában, Nigériában – közölte helyi idő szerint hétfőn az ország egészségügyi hatósága. Fotó: BSIP via AFP Január vége és február közepe között megugrott a halálesetek száma, 15-öt jelentettek, ezzel a betegségben idén elhunytak száma 85-re emelkedett – tette közzé a nigériai járványügyi központ. Ebben az időszakban 68 esetet jelentettek, ezzel az idei esetszám 531-re nőtt. A központ 16 százalékos halálozási arányt állapított meg, húsz állam 79 önkormányzatának területén eddig idén legalább egy megbetegedést erősítettek meg. Leginkább a 21–30 éves korcsoportot sújtja a betegség, a férfiak aránya valamivel magasabb – írta jelentésében a központ. A Lassa-lázat a Lassa-vírus okozza, amelyet 1969-ben azonosítottak az észak-nigériai Lassában. Vérzéseket okozó heveny vírusos fertőzés, amely vírushordozó rágcsálók – főleg patkányok – vizeletével és ürülékével, az emberek között pedig a fertőzöttek testnedveivel terjed az ENSZ Egészségügyi Világszervezete szerint. Terjed a Marburg-vírus Afrikában, de egyelőre nincs ok a pánikra A járvány Egyenlítői-Guineában tört ki. Kezelés nélkül az esetek 80 százaléka is halálos lehet. Vannak esetek, amelyekben a Lassa-láznak a maláriához hasonlók a tünetei, ezek a vírussal való érintkezés után egy-három héttel lépnek fel. Enyhe lefolyású betegség esetén lázat, fáradtságot, gyengeséget, fejfájást okoz. Tavaly novemberig a Lassa-láz áldozatainak száma Nigériában 170 volt csaknem ezer megbetegedésből, a kormány számos intézkedést hozott a fertőzés terjedésének megállítására.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre! Feliratkozom

Kapcsolódó cikkek